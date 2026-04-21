Çavuşoğlu'ndan şer odaklarına muhtıra: Müslümanlara karşı kurulan ittifakların ensesindeyiz
AK Parti Antalya Milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Isparta’da düzenlenen İhtisas Akademisi’nde İsrail ve Rum Kesimi arasındaki kirli askeri iş birliğine ateş püskürdü. Müslüman coğrafyayı hedef alan planları deşifre eden Çavuşoğlu, "Rum tarafında sığınak yapıyorlar, yığınak yapıyorlar ama biz de armut toplamıyoruz. Ne gerekiyorsa fazlasını, mislini yaparız!" diyerek bölgedeki şer odaklarına net bir rest çekti.