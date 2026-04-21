Çavuşoğlu'ndan şer odaklarına muhtıra: Müslümanlara karşı kurulan ittifakların ensesindeyiz

MÜSLÜMAN ÜLKELERE KARŞI KURULAN İTTİFAKLAR HAKKINDA DEĞERLENDİRME Söyleşide İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, hem mevcut görevi hem de 13 yıllık istihbarat tecrübesiyle tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde süreci izliyor. Bizim dönemimizde de ABD'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayarak Rum tarafına uygulanan silah ambargosunu kaldırdığını hatırlarsınız. ‘Neden?' diye sorduğumuzda, kara para ile mücadelede ilerleme kaydettiklerini söylediler. Biz de ‘Bunu ödüllendirmek istiyorsanız kredi verin, neden silah veriyorsunuz?' dedik. Ayrıca ‘Siz 1 verirseniz biz 3, 5, hatta 10 veririz' şeklinde tepkimizi ortaya koyduk. Bu dengeyi bozmaya çalışan başka ülkeler de oldu" diye konuştu.