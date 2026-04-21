Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çavuşoğlu'ndan şer odaklarına muhtıra: Müslümanlara karşı kurulan ittifakların ensesindeyiz

AK Parti Antalya Milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Isparta’da düzenlenen İhtisas Akademisi’nde İsrail ve Rum Kesimi arasındaki kirli askeri iş birliğine ateş püskürdü. Müslüman coğrafyayı hedef alan planları deşifre eden Çavuşoğlu, "Rum tarafında sığınak yapıyorlar, yığınak yapıyorlar ama biz de armut toplamıyoruz. Ne gerekiyorsa fazlasını, mislini yaparız!" diyerek bölgedeki şer odaklarına net bir rest çekti.

İhtisas Akademi Isparta Programları kapsamında düzenlenen etkinlikte Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu "Yeni Dünya Düzeninde Türkiye'nin Yeri" başlıklı konuşmasıyla gençlerle bir araya geldi. Sohbet ortamında gerçekleşen programda İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Müslüman ülkelere karşı kurduğu ittifaklar hakkında değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ardından Rum kesiminde askeri varlığını artırdığını ve sığınaklar inşa ettiğini görüyoruz. Rum halkının da bundan rahatsız olduğunu gözlemliyoruz. Ama biz de boş değiliz. Ne gerekiyorsa fazlasını yaparız" dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, TÜGVA tarafından düzenlenen Isparta İhtisas Akademisi lansman programına katılmak üzere Isparta'ya geldi. Çavuşoğlu, program öncesinde Isparta Valiliği ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'ne geçen Çavuşoğlu, İhtisas Akademi Isparta Programları kapsamında düzenlenen açılış etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Program saat 11.30'te gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Çavuşoğlu, "Yeni Dünya Düzeninde Türkiye'nin Yeri" başlığı altında küresel gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumu, değişen dünya dengeleri ve dış politika vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

ÇAVUŞOĞLU ISPARTA’DA GENÇLERLE BULUŞTU Programda konuşan Çavuşoğlu, Isparta'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geçtiğimiz günlerde 150 ülkenin katıldığı çok başarılı bir Diplomasi Forumu'nu tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanımıza buraya geleceğimi söylediğimde siz değerli öğrencilerimize selamlarını iletti. Daha önce de farklı illerde TÜGVA programlarına katıldım. TÜGVA'nın gençlerimize verdiği destek, gelecek nesillerimiz açısından son derece önemli. İhtisas Akademisi ise bizler için de öğretici oluyor çünkü gençlerimizin ideallerini ve hedeflerini yakından görme imkânı buluyoruz" dedi.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN GENÇLERE ZAMAN YÖNETİMİ VE DİL ÖĞRENME TAVSİYESİ Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çavuşoğlu, zaman yönetiminin önemine dikkat çekerek, "Bizim en büyük sorunumuz zaman yönetimi. Zamanı iyi kullanmayı başaramıyoruz. İnsanları kırmamak adına ‘hayır' demeyi bilmiyoruz ve her davete icabet ediyoruz. Ancak zamanı doğru değerlendiremiyoruz. Özellikle üniversite yıllarında zamanı iyi değerlendirmek gerekir. ‘Üniversiteyi bitirince ne yapacağıma karar veririm' düşüncesi bir yanılgıdır. Aynı şekilde ‘mezun olayım, sonra KPSS'ye hazırlanırım' ya da ‘okul bitsin, dili sonra öğrenirim' demek de büyük hatadır. Günümüzde dil öğrenmek için birçok imkân var. Kursa gitmeden de öğrenebilirsiniz. Mutlaka en az bir yabancı dili çok iyi öğrenin" ifadelerini kullandı.

MÜSLÜMAN ÜLKELERE KARŞI KURULAN İTTİFAKLAR HAKKINDA DEĞERLENDİRME Söyleşide İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, hem mevcut görevi hem de 13 yıllık istihbarat tecrübesiyle tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde süreci izliyor. Bizim dönemimizde de ABD'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayarak Rum tarafına uygulanan silah ambargosunu kaldırdığını hatırlarsınız. ‘Neden?' diye sorduğumuzda, kara para ile mücadelede ilerleme kaydettiklerini söylediler. Biz de ‘Bunu ödüllendirmek istiyorsanız kredi verin, neden silah veriyorsunuz?' dedik. Ayrıca ‘Siz 1 verirseniz biz 3, 5, hatta 10 veririz' şeklinde tepkimizi ortaya koyduk. Bu dengeyi bozmaya çalışan başka ülkeler de oldu" diye konuştu.

“MÜSLÜMAN ÜLKELERE KURULAN İTTİFAKLARA KARŞI BİZ DE BOŞ DURMUYORUZ” "Müslüman ülkelere kurulan ittifaklara karşı biz de boş durmuyoruz" diyen Çavuşoğlu, "İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ardından Rum kesiminde askeri varlığını artırdığını ve sığınaklar inşa ettiğini görüyoruz. Rum halkının da bundan rahatsız olduğunu gözlemliyoruz. Ama biz de boş durmuyoruz. Sizlere bu kadar söylüyorum. Ne gerekiyorsa fazlasını yaparız. Sayın Bakanımızın tespitleri son derece doğrudur. Süreç açık bir şekilde ortadadır" ifadelerini kullandı. Etkinlik, öğrencilerin ve basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23