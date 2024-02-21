Alınabilecek en iyi iPhone belli oldu

iPhone 11 Öne çıkan özellikleri 2019 yılında piyasaya sürülen iPhone 11; 6.1 inç Liquid Retina ekran, çift 12 MP kamera sistemi, True Tone ekranı, uzun pil ömrü ve her zevke hitap eden renk seçenekleriyle geçmişten günümüze popülerliğini koruyan bir telefon modeli. Geniş ve ultra geniş açılı lensleriyle 2 kat optik uzaklaştırma ve 5 kata kadar dijital zoom imkanı sunan cihaz; A13 Bionic çip, 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU ve 8 çekirdekli Neural Engine ile güçlü bir performans sağlıyor. Suya, sıçramalara ve toza dayanıklılık konusunda IP68 derecesine sahip olan telefon TrueDepth kamera ve Face ID yüz tanıma özelliği ile güvenli bir giriş özelliği sunuyor. Çift SIM kart desteğine sahip iPhone 11’in kablosuz şarj özelliği ve hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikada P'ye kadar şarj edilebiliyor.