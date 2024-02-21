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Teknoloji-Bilişim
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Alınabilecek en iyi iPhone belli oldu

2024-02-21 07:28:58
Alınabilecek en iyi iPhone belli oldu

Kur artışına bağlı olarak yükselen iPhone fiyatları, kullanıcıları daha bütçe dostu modellere yöneltiyor. iPhone 11 de o modeller arasında zirvede yer alıyor. Damgasını vurduğu dönemdeki popülerliğini koruyan iPhone 11, gelişmiş teknik özellikleriyle kullanıcılarının vazgeçilmezi. Öte yandan uygun fiyatlı iPhone arayışındaki teknoloji tutkunları, son zamanlarda yenilenmiş cihazları da tercih ediyor. "Yenilenmiş iPhone nedir?" diye merak ediyorsanız, detaylar yazımızda!

#1
Foto - Alınabilecek en iyi iPhone belli oldu

Teknoloji dünyasında bir döneme damgasını vuran ve hala milyonlarca kullanıcının gözdesi olan iPhone 11; mimimal tasarımı, görsel bir şölen sunan kamerası, hızlı işlemcisi ve kullanıcı dostu özellikleriyle üstün bir performansa sahip. Günümüz ihtiyaçlarına cevap veren yapısıyla öne çıkan iPhone 11, çoğu kullanıcı tarafından şu dönemde alınabilecek en iyi fiyat performans modeli akıllı telefon olarak görülüyor.

#2
Foto - Alınabilecek en iyi iPhone belli oldu

Öte yandan iPhone almayı düşünen kullanıcılar, yenilenmiş cihazlara da epeyce ilgi gösteriyor. Peki "Yenilenmiş cep telefonu nedir?" İlk sahiplerinden alınan cihazlar, yenileme merkezlerinde uzman teknisyenler tarafından kozmetik ve donanımsal olarak incelenerek yeniden kullanıma hazır hale getiriliyor. Satışa sunulan cep telefonlarının bakım ve onarımı lisanslı ürünler ile gerçekleştiriliyor. İkinci el telefondan tamamen farklı olan ve garantiye sahip bu cihazlar, yalnızca Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yenileme lisansına sahip firmalar tarafından satılabiliyor.

#3
Foto - Alınabilecek en iyi iPhone belli oldu

Sıfır iPhone modelleriyle yenilenmiş modeller arasındaki fiyat farkı, iPhone almak isteyen kullanıcıların yenilenmiş modellere rağbet göstermesine neden oluyor. Örneğin sıfır bir iPhone 11 almak istediğinizde 25 bin lira ödemeniz gerekirken yenilenmiş iPhone 11 almak istediğinizde 20 bin lira ödüyorsunuz. Modeller yükseldikçe aradaki fiyat farkı açılıyor, haliyle yenilenmiş cihazlar çok daha bütçe dostu alternatifler haline geliyor.

#4
Foto - Alınabilecek en iyi iPhone belli oldu

Siz de yenilenmiş telefonları incelemek isterseniz buraya tıklayarak Apple başta olmak üzere pek çok markanın modellerine ulaşabilirsiniz. Öte yandan Getmobil web sitesi üzerinden veya mağazalarından telefonunuzu değerlendirme işlemi yapabilirsiniz.

#5
Foto - Alınabilecek en iyi iPhone belli oldu

Gelin şimdi, kullanıcılarından tam not alan ve kısa süreliğine Getmobil'de indirimli fiyatıyla satışta olan iPhone 11'in teknik özelliklerini, avantajlarını, dezavantajlarını ve kullanıcı yorumlarını detaylıca inceleyelim.

#6
Foto - Alınabilecek en iyi iPhone belli oldu

iPhone 11 Öne çıkan özellikleri 2019 yılında piyasaya sürülen iPhone 11; 6.1 inç Liquid Retina ekran, çift 12 MP kamera sistemi, True Tone ekranı, uzun pil ömrü ve her zevke hitap eden renk seçenekleriyle geçmişten günümüze popülerliğini koruyan bir telefon modeli. Geniş ve ultra geniş açılı lensleriyle 2 kat optik uzaklaştırma ve 5 kata kadar dijital zoom imkanı sunan cihaz; A13 Bionic çip, 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU ve 8 çekirdekli Neural Engine ile güçlü bir performans sağlıyor. Suya, sıçramalara ve toza dayanıklılık konusunda IP68 derecesine sahip olan telefon TrueDepth kamera ve Face ID yüz tanıma özelliği ile güvenli bir giriş özelliği sunuyor. Çift SIM kart desteğine sahip iPhone 11’in kablosuz şarj özelliği ve hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikada P'ye kadar şarj edilebiliyor.

#7
Foto - Alınabilecek en iyi iPhone belli oldu

iPhone 11’in avantajları ve dezavantajları Portre modu, 4K video kaydı, ağır çekim özelliklerine sahip 12 MP TrueDepth ön kamera ve çift 12 MP kamerasıyla yüksek kaliteli fotoğraf, video çekimleri sağlayan iPhone 11; geniş ve ultra geniş açılı lensleri, optik zoom özelliği ve çeşitli çekim modları ile kullanıcılara geniş bir kreatif alan sunuyor.

#8
Foto - Alınabilecek en iyi iPhone belli oldu

iPhone 11; 64, 128 ve 256 GB olmak üzere üç farklı depolama alanına sahip modeliyle fotoğraf, video ve çeşitli dosyalarınızı rahatlıkla saklamanıza sağlayan bir kapasiteye sahip. Aynı zamanda siyah, yeşil, sarı, mor, kırmızı ve beyaz renk seçenekleriyle her beğeniye uygun.

#9
Foto - Alınabilecek en iyi iPhone belli oldu

Cihaz; sahip olduğu A13 Bionic çip, 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU ve 8 çekirdekli Neural Engine ile oyunlar, uygulamalar ve çoklu görevlerde güçlü, hızlı ve sorunsuz bir performans sunuyor.

#10
Foto - Alınabilecek en iyi iPhone belli oldu

TrueDepth Kamera, Face ID özelliği; güvenli ve hızlı bir biyometrik giriş sağlıyor. iPhone 11’nin suya ve toza karşı dayanıklılık sağlayan IP68 derecesine sahip olmasının sunduğu avantajlardan birisi de 30 dakikaya kadar 2 metreye kadar su altında kalabilmesi.

#11
Foto - Alınabilecek en iyi iPhone belli oldu

Apple’ın kendi cihazları için geliştirdiği mobil işletim sistemi olan iOS, sunduğu birçok güçlü özelliğin yanı sıra gizliliğinizi de koruyan bir yapıya sahip. Bunun yanında video oynatma için 17 saate kadar, online video izleme için 10 saate kadar ve ses çalma için 65 saate kadar kullanım süresi sunan iPhone 11 uzun bir pil ömrüne sahip.

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