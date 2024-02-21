2024-02-21 07:28:58 Alınabilecek en iyi iPhone belli oldu
Kur artışına bağlı olarak yükselen iPhone fiyatları, kullanıcıları daha bütçe dostu modellere yöneltiyor. iPhone 11 de o modeller arasında zirvede yer alıyor. Damgasını vurduğu dönemdeki popülerliğini koruyan iPhone 11, gelişmiş teknik özellikleriyle kullanıcılarının vazgeçilmezi. Öte yandan uygun fiyatlı iPhone arayışındaki teknoloji tutkunları, son zamanlarda yenilenmiş cihazları da tercih ediyor. "Yenilenmiş iPhone nedir?" diye merak ediyorsanız, detaylar yazımızda!