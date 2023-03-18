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Siyaset
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Alın size CHP belediyeciliği: İşçiler sokağa indi!

2023-03-18 12:06:25
Alın size CHP belediyeciliği: İşçiler sokağa indi!

CHP'nin kalesi İzmir'de maaş krizi yaşanıyor. Uzun süredir seslerini duyurmaya çalışan Karşıyaka Belediyesi çalışanları, herhangi bir değişim göremeyince iş bıraktı. DİSK’e bağlı Genel İş 8 No’lu Şube üyeleri, maaşlarının eksik yatması, bazı ayların maaşlarının ise hiç ödenmemesi nedeniyle belediye önünde eylem yaptı.

#1
Foto - Alın size CHP belediyeciliği: İşçiler sokağa indi!

Genel İş 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, şunları söyledi: Karşıyaka Belediyesi çalışanlarının maaşı, aylardır gününde yatmıyor, eksik yatıyor, geçmiş dönem ücret alacakları ödenmiyor. Personel A.Ş. çalışanlarının şubat ayı maaşının yüzde 50’si, 2022 yılı toplu iş sözleşmesine ait bir aylık geriye dönük alacağı ödenmemiştir. Kent A.Ş. çalışanlarının ise ocak ayı maaşından parça parça 5 bin TL, 2 bin TL, bin 500 TL, 3 bin TL olmak üzere toplamda 11 bin 500 TL yatırılmış, geri kalanı yani yüzde 25-yüzde 30’ a yakını ödenmemiş olup şubat ayı maaşı henüz hiç ödenmemiştir. 2022 yılı toplu iş sözleşmesine ait bir aylık geriye dönük alacağı ve 2021 yılından 2 ikramiyesi henüz ödenmemiştir.

#2
Foto - Alın size CHP belediyeciliği: İşçiler sokağa indi!

Seslerini duyuramadıklarını belirten Gümüştekin, şu ifadeleri kullandı: Evet para yok. Biz anlamak istiyoruz ancak evde çocuk, eş, mahalledeki bakkal, ev sahibi, banka, anlamıyor, anlatamıyoruz. Peki, siz bize bu durumu anlattığınızda sorun bitti mi zannediyorsunuz? Sizin için belki bitiyor ancak çalışanlar için asıl sorun o zaman başlıyor. Belediye başkanı bir TV programında ‘Personele borç dedikleri çok düşük miktarda bir borç, yani personelin eline geçecek bu para onlar için çok büyük hayati öneme sahip değil’ demiştir. Her bir kuruş bizim alnımızın teridir, çocuğumuzun ekmeğidir. Biz bu maaşlarla bir ay boyunca geçinmeye çalışıyoruz, alamadığımız için artık geçinemiyoruz. Alacaklarımızın hepsi, bizim için hayati önem taşıyan, hayatımızı idame ettirdiğimiz ücretlerimizdir. Bu sözleriniz Karşıyaka Belediyesi çalışanlarını derinden yaralamıştır. Çözüm ise basın yoluyla kamuoyuna anlattıklarınız değil, işçinin evine götüreceği ekmeği, çocuğunun cebine koyacağı harçlığı, ödeyeceği faturaları düşünmeden yaşamak istemesidir.

#3
Foto - Alın size CHP belediyeciliği: İşçiler sokağa indi!

Gümüştekin, işçilerin taleplerini şöyle sıraladı:

#4
Foto - Alın size CHP belediyeciliği: İşçiler sokağa indi!

Maaşlarımızın ve ücret alacaklarımızın, zamanında ve düzenli olarak ödenmesini istiyoruz. Maaşlarımızın parça parça değil, tek seferde ödenmesini istiyoruz. Maaş ve alacaklarımızın ödenmediği bir süreçte işçi alımlarının durdurulmasını istiyoruz. Personel A.Ş. çalışanlarının protokolünün bir an önce imzalanmasını istiyoruz. Biz işçiler olarak bugüne kadar sorumlu bir davranış gösterdik, bundan sonra da bu sorumlu davranışı sizden talep ediyoruz. Derdimiz kavga değil. Derdimiz işçinin, emekçinin, çalışanın ekmeğidir. İşçilerin maaşları ve diğer alacak ücretleri bir an önce ödenmeli, işçi huzurla işinin başında olmalı ve bundan sonraki süreç birlikte yürütülmelidir. Aksi halde eylem ve etkinliklerimiz devam edecektir.

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