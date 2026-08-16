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Alihan Kuriş operasyonunun perde arkası ortaya çıktı! İşte eski liderin şüpheli ölümünden hemen önce yaşananlar

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Alihan Kuriş operasyonunun perde arkası ortaya çıktı! İşte eski liderin şüpheli ölümünden hemen önce yaşananlar

Süleymancıların yeni lideri Alihan Kuriş'e yönelik operasyon sonrası önceki lider Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümü yeniden gündem oldu. Yazar Nevşin Mengü, Denizolgun'un ölümünü ve Alihan Kuriş'in yönetimi ele geçirme sürecinin perde arkasını yazdı.

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Foto - Alihan Kuriş operasyonunun perde arkası ortaya çıktı! İşte eski liderin şüpheli ölümünden hemen önce yaşananlar

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

#2
Foto - Alihan Kuriş operasyonunun perde arkası ortaya çıktı! İşte eski liderin şüpheli ölümünden hemen önce yaşananlar

Alihan Kuriş örgütüne yönelik operasyonu kaleme alan yazar Nevşin Mengü, Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü öncesi yaşananları bugünkü köşe yazısında paylaştı:

#3
Foto - Alihan Kuriş operasyonunun perde arkası ortaya çıktı! İşte eski liderin şüpheli ölümünden hemen önce yaşananlar

"Bir diğer kırılma noktası 15 Temmuz süreci. Arif Ahmet Denizolgun henüz hayattayken Alihan Kuriş, Kanada ve Avrupa ülkelerinde 4 farklı toplantı yaptı. Ardından Denizolgun’un varisinin Alihan Kuriş olduğu yalanı yayılmaya başlandı. Bunu öğrenen Denizolgun, yeğeni Alihan Kuriş’i cemaatten tasfiye etti, bir daha hiç yan yana gelmediler. Denizolgun, cemaatin “2 numarası” olarak anılan Mustafa Çelik’i darbeden 1 ay önce görevden aldı.

#4
Foto - Alihan Kuriş operasyonunun perde arkası ortaya çıktı! İşte eski liderin şüpheli ölümünden hemen önce yaşananlar

Mustafa Çelik, cemaatin kasasıydı. Ofisi Altunizade’deydi. FETÖ ile yakın bir isim olarak biliniyordu. Mustafa Çelik, eylül ayında hacca gideceğini, döndükten sonra görevinden ayrılacağını söyledi. Ardından 15 Temmuz 2016 FETÖ darbesi yaşandı... Denizolgun, 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’nün beklediği tepkiyi göstermedi. Halbuki Nurcular içindeki büyük bir kesim, Alparslan Kuytul, Selefiler vb. 15 Temmuz’a darbe demedi, FETÖ’yü kolladı. Arif Ahmet Denizolgun ise son yıllarında FETÖ’ye açıktan meydan okumuştu. Medyada Fetullah Gülen’i eleştiren açıklamalar yapmıştı. Ölümünden hemen önce Antalya’ya giderek cemaatin üst düzey 40 yöneticisini bir araya getirdi. Denizolgun masadakilere “Siz bana ihanet ettiniz, ben sizinle beraber değilim” dedi ve toplantıyı terk etti.

#5
Foto - Alihan Kuriş operasyonunun perde arkası ortaya çıktı! İşte eski liderin şüpheli ölümünden hemen önce yaşananlar

Uçakla İstanbul’a döndü ve vakit kaybetmeden Beykoz’daki çiftliğine gitti. Denizolgun burada şüpheli şekilde öldü. Cenazesine 36 saat sonra ulaşıldı. Bu 36 saat içinde Kuriş’in çiftliğe gelip bazı görüşmeler yaptığı söylendi. Beykoz Başsavcılığı hazırladığı bilgi notuna “ölüm şüpheli” yazdı ama Adli Tıp şüphelerin üstünü örttü. Otopsi raporuna imza atan Adli Tıp heyetindeki 3 doktordan biri FETÖ’cüydü.

#6
Foto - Alihan Kuriş operasyonunun perde arkası ortaya çıktı! İşte eski liderin şüpheli ölümünden hemen önce yaşananlar

Cenaze henüz Adli Tıp’tan çıkmamışken cemaatin Ümraniye’deki merkez yurduna üst düzey yöneticiler geldi. Alihan Kuriş, cemaatin üst düzey hocaları Ali Günay ve Mustafa Özaltın tarafından hızla lider ilan edildi. Cemaatin yöneticilerinden biat alındı. Biat etmeyenler tasfiye edildi. Ertesi gün cenaze töreninde Alihan Kuriş tabutu en önde taşıyarak kendini cemaate gösterdi.

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