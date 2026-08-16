Alihan Kuriş operasyonunun perde arkası ortaya çıktı! İşte eski liderin şüpheli ölümünden hemen önce yaşananlar

"Bir diğer kırılma noktası 15 Temmuz süreci. Arif Ahmet Denizolgun henüz hayattayken Alihan Kuriş, Kanada ve Avrupa ülkelerinde 4 farklı toplantı yaptı. Ardından Denizolgun’un varisinin Alihan Kuriş olduğu yalanı yayılmaya başlandı. Bunu öğrenen Denizolgun, yeğeni Alihan Kuriş’i cemaatten tasfiye etti, bir daha hiç yan yana gelmediler. Denizolgun, cemaatin “2 numarası” olarak anılan Mustafa Çelik’i darbeden 1 ay önce görevden aldı.