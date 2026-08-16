Alihan Kuriş operasyonunun perde arkası ortaya çıktı! İşte eski liderin şüpheli ölümünden hemen önce yaşananlar

Mustafa Çelik, cemaatin kasasıydı. Ofisi Altunizade’deydi. FETÖ ile yakın bir isim olarak biliniyordu. Mustafa Çelik, eylül ayında hacca gideceğini, döndükten sonra görevinden ayrılacağını söyledi. Ardından 15 Temmuz 2016 FETÖ darbesi yaşandı... Denizolgun, 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’nün beklediği tepkiyi göstermedi. Halbuki Nurcular içindeki büyük bir kesim, Alparslan Kuytul, Selefiler vb. 15 Temmuz’a darbe demedi, FETÖ’yü kolladı. Arif Ahmet Denizolgun ise son yıllarında FETÖ’ye açıktan meydan okumuştu. Medyada Fetullah Gülen’i eleştiren açıklamalar yapmıştı. Ölümünden hemen önce Antalya’ya giderek cemaatin üst düzey 40 yöneticisini bir araya getirdi. Denizolgun masadakilere “Siz bana ihanet ettiniz, ben sizinle beraber değilim” dedi ve toplantıyı terk etti.