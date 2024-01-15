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Spor
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Ali Koç'tan transfer atağı! Yıldız futbolcu geliyor

2024-01-15 20:11:37
Ali Koç'tan transfer atağı! Yıldız futbolcu geliyor

Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı.

#1
Foto - Ali Koç'tan transfer atağı! Yıldız futbolcu geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı.

#2
Foto - Ali Koç'tan transfer atağı! Yıldız futbolcu geliyor

Atletico Madrid'e resmi kiralama teklifi yapan sarı lacivertliler, İspanyol ekibinin vereceği yanıtı bekliyor.

#3
Foto - Ali Koç'tan transfer atağı! Yıldız futbolcu geliyor

Transfer çalışmalarına ara vermeden sürdüren ve savunmasını güçlendirmeye devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe Bonucci'nin ardından milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile de anlaşmaya vardı.

#4
Foto - Ali Koç'tan transfer atağı! Yıldız futbolcu geliyor

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı.

#5
Foto - Ali Koç'tan transfer atağı! Yıldız futbolcu geliyor

Atletico Madrid'e resmi 'kiralama' teklif yapan Fenerbahçe, transferi tamamlamak için İspanyol ekibinin vereceği cevabı bekliyor.

#6
Foto - Ali Koç'tan transfer atağı! Yıldız futbolcu geliyor

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

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