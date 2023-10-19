Ali Koç'tan flaş çıkış! Son anda bu olabilir: Erden Timur'a öyle bir cevap verdi ki...

"Bundan sonra ne olacak? Bu tartışmalar nereye varacak?""Biz aslında Erden Timur’un söylediklerinden daha çok TFF’nin neler yapacağı ile daha fazla ilgiliyiz. Bizce burada TFF’ye çok büyük görev düşüyor. MHK başkanına, temsilcilere, hakemlere... Herkese suçlamaları var. Dolayısıyla TFF’nin artık bir sorumluluk üstlenip tavır koyması gerektiğini düşünüyoruz. Artık programdan sonra da ölü taklidi yapmazlar herhalde. Çünkü Erden Bey, iddiaları ile ilgili elinde belgeler olduğunu da söylüyor. Burada araştırılması gereken, dibine kadar gidilmesi gereken konular olduğunu düşünüyoruz. Kısacası federasyon kulaklarını tıkayıp, ölü taklidi yapmamalı."