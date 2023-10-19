2023-10-19 15:40:49 Ali Koç'tan flaş çıkış! Son anda bu olabilir: Erden Timur'a öyle bir cevap verdi ki...
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’un önceki akşam “A Spor” ekranlarında dile getirdiği iddialar gündemi sarstı. Hürriyet'e konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erden Timur'un iddialarının asılsız olduğunu belirtip Türkiye Futbol Federasyonu'nun gerçekleri ortaya koyması gerektiğini söyledi. MHK eski başkanı Lale Orta ise Timur'un iddialarını yalanlayarak "Kesinlikle ne sayın Ali Koç’a ne de diğer kulüp başkan ve yöneticilerine tarafımdan herhangi bir görüntü gönderilmemiştir" dedi. İşte detaylar...