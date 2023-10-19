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Spor
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Ali Koç'tan flaş çıkış! Son anda bu olabilir: Erden Timur'a öyle bir cevap verdi ki...

2023-10-19 15:40:49
Ali Koç'tan flaş çıkış! Son anda bu olabilir: Erden Timur'a öyle bir cevap verdi ki...

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’un önceki akşam “A Spor” ekranlarında dile getirdiği iddialar gündemi sarstı. Hürriyet'e konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erden Timur'un iddialarının asılsız olduğunu belirtip Türkiye Futbol Federasyonu'nun gerçekleri ortaya koyması gerektiğini söyledi. MHK eski başkanı Lale Orta ise Timur'un iddialarını yalanlayarak "Kesinlikle ne sayın Ali Koç’a ne de diğer kulüp başkan ve yöneticilerine tarafımdan herhangi bir görüntü gönderilmemiştir" dedi. İşte detaylar...

#1
Foto - Ali Koç'tan flaş çıkış! Son anda bu olabilir: Erden Timur'a öyle bir cevap verdi ki...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Lale Orta, Ali Koç'a görüntü verdi" diyen Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a cevap verdi.

#2
Foto - Ali Koç'tan flaş çıkış! Son anda bu olabilir: Erden Timur'a öyle bir cevap verdi ki...

Erden Timur, katıldığı canlı yayında, "Lale Orta’nın VAR görüntüsünü Ali Koç’a göndermesi... Bunun kaydı var. Nerede olduğunu söyleyeceğim. Bunlar sokak dedikodusu değil. 3 Şubat 2023’te gerçekleşiyor. Lale Orta’nın MHK Başkanı olmasından 5 gün sonra. VAR odasına girişleri bildirmek zorundasınız.

#3
Foto - Ali Koç'tan flaş çıkış! Son anda bu olabilir: Erden Timur'a öyle bir cevap verdi ki...

Orta, 3 Şubat sabah Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının kayıtlarını izlemek istiyor. Mert Hakan’ın attığı güzel bir gol iptal edilmişti. Lale Orta, VAR hakemi Koray Gençerler’e iptal nedenini soruyor. Elle temastan iptal ettiğini söylüyor. O görüntü sadece VAR odasında var. Cep telefonuyla o pozisyonu çekiyor. Lale Orta’nın 3 Şubat gününde yaptıkları incelensin. Çünkü odadaki kayıtlar 1 yıl saklanıyor. Lale Orta ‘Bu pozisyonu Ali Koç’a gönderdim’ demiş mi? Koray Gençerler 1.5 ay maç almadı. Lale Orta bu maçta ciddi hatalar olmadığını söyledi ama neden maç vermedi? Bu VAR görüntüsü yollamanın başka maçlarda olmadığını nereden bileceğiz. TFF bunu incelesin." demişti.

#4
Foto - Ali Koç'tan flaş çıkış! Son anda bu olabilir: Erden Timur'a öyle bir cevap verdi ki...

Bu sözlerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Timur'un sözlerine cevap verdi. Ali Koç, "Lale Orta’nın VAR görüntüsü ya da herhangi bir görüntüyü bizzat tarafıma göndermesi ya da servis etmesi gibi bir olay katiyen gerçekleşmemiştir, külliyen yalandır, iftiradır." dedi.

#5
Foto - Ali Koç'tan flaş çıkış! Son anda bu olabilir: Erden Timur'a öyle bir cevap verdi ki...

Ali Koç, yaptığı yazılı açıklamasında, "Bu şekilde bir görüntü gönderme olayı kesinlikle yaşanmadı. Ama burada asıl konu bu yalanı nasıl bu kadar kolaylıkla dillendirebildikleri. Çünkü 'kayıt var, olayı biliyoruz' diyorlar, bu kayıt ya da görüntüler varsa Erden Timur’a kimlerden servis ediliyor?

#6
Foto - Ali Koç'tan flaş çıkış! Son anda bu olabilir: Erden Timur'a öyle bir cevap verdi ki...

A Spor'a göre; Bu servis edilme olayı varsa, bunu servis edenler bu kurguyu Erden Timur ile planlayanlar mıdır? Kendileri de her zaman olduğu gibi bizi şaşırtmayacak şekilde bir yalanın parçası olmuşlardır. Bu kadar büyük yalana da akıl sır erdirmek çok zor, çok güç." sözlerini sarf etti.

#7
Foto - Ali Koç'tan flaş çıkış! Son anda bu olabilir: Erden Timur'a öyle bir cevap verdi ki...

Ali Koç, TFF’ye de şu çağrıyı yaptı: "Erden Timur’un iddiaları, ispatı zor olmayan hatta incelenmesi, araştırılması ve gerçeklerinin ortaya konması çok kolay söylemlerdir. TFF harekete geçerek ilgilileri görevlendirip araştırma yaptırarak bu iddia ve söylemlere yönelik gerçekleri ortaya koyabilir. Keza bu konuya karşı da duyarsız kalınırsa bu tarz manipülatif söylemlerin önü iyice açılmış olacak. Nitekim geçen sezon bunu gördük. Türk futboluna karşı sorumluluk sahibi bir yaklaşımda olmak bunu gerektirir."

#8
Foto - Ali Koç'tan flaş çıkış! Son anda bu olabilir: Erden Timur'a öyle bir cevap verdi ki...

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş da Erden Timur'un açıklamaları için, "Hem boş, hem de ciddiyetsiz. Neden ciddiyetsiz alın size 3 örnek."

#9
Foto - Ali Koç'tan flaş çıkış! Son anda bu olabilir: Erden Timur'a öyle bir cevap verdi ki...

1- Bir hakemden bahsediyor. Eşgüdüm toplantısına taraflı olduğunu söylediği biri ile gittiğini söylüyor. ‘Bunları takip ettik, raporladık’ diyor. ‘Bunu TFF’ye ilettiniz mi? Ne cevap aldınız’ sorusuna da ‘Bilmiyorum, bakarım, size öğrenir haber veririm’ diyor.

#10
Foto - Ali Koç'tan flaş çıkış! Son anda bu olabilir: Erden Timur'a öyle bir cevap verdi ki...

2- Daha ligin başı şimdiden yaygara koparılır mı? Bunları yapanlar ortamı kaosa sürüklemeye çalışıyor’ diyor. Dursun Özbek’in daha sezonun 2. haftasındaki ‘50 yıldır böyle hakem yönetimi görmedim’ açıklaması hatırlatılınca bu sefer 'Biz hiçbir zaman açıklama yapmayacağız’ demedik yanıtını veriyor. 3- Koç’un borcu benimkinin 8 katı, 10 katı, 30 katı’ diye bir cümle duyduk. Bu bile ne kadar çelişki içinde olduklarını gösteriyor. 8 kat ile 30 kat arasındaki fark komik, gülünç seviyelerdedir, akıl tutulmasıdır. Hepsini detaylandırmaya çalışsak sayfalar yetmez.

#11
Foto - Ali Koç'tan flaş çıkış! Son anda bu olabilir: Erden Timur'a öyle bir cevap verdi ki...

"Bundan sonra ne olacak? Bu tartışmalar nereye varacak?""Biz aslında Erden Timur’un söylediklerinden daha çok TFF’nin neler yapacağı ile daha fazla ilgiliyiz. Bizce burada TFF’ye çok büyük görev düşüyor. MHK başkanına, temsilcilere, hakemlere... Herkese suçlamaları var. Dolayısıyla TFF’nin artık bir sorumluluk üstlenip tavır koyması gerektiğini düşünüyoruz. Artık programdan sonra da ölü taklidi yapmazlar herhalde. Çünkü Erden Bey, iddiaları ile ilgili elinde belgeler olduğunu da söylüyor. Burada araştırılması gereken, dibine kadar gidilmesi gereken konular olduğunu düşünüyoruz. Kısacası federasyon kulaklarını tıkayıp, ölü taklidi yapmamalı."

#12
Foto - Ali Koç'tan flaş çıkış! Son anda bu olabilir: Erden Timur'a öyle bir cevap verdi ki...

"Son olarak: Bireysel olarak sürekli yayınlara çıkmak kaosu büyütür. Eğer Erden Timur Bey kaosun büyümemesi konusunda samimi ise Sayın Başkanımız Ali Koç’un canlı yayın daveti (Daha önce 3-4 kez davet etmiştik) hala geçerli. Buyrun hodri meydan." [Hürriyet]

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