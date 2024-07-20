Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu ve En-Nesyri açıklaması

Bana olan kumpası keyifle izlediler” Rakipleri ile ilgili de konuşan Fenerbahçe Başkanı Koç, sözlerine şöyle devam etti: “Bir rakibimiz var, bir gün beyaz dediğine ertesi gün siyah diyor. Bir gün desteklediğini ertesi gün satıyor. Riyad'da bize yaşatılanlar, Riyad'dan sonra o kulübe yaşatılsaydı ilk ben çıkardım, ‘Haksızlık yapmayın, hepimiz sorumluyuz, hepimiz oradaydık, hepimizin kararı' diye. Bir köşeye çekildiler ve bize olan, bana olan kumpası keyifle izlediler. Keyifle izlediği yarın bir gün başına gelir. ‘Gülme komşuna gelir başına' boşuna söylenmemiştir.” Fenerbahçe'nin olimpiyatlara 27 sporcu gönderdiğini hatırlatan Ali Yıldırım Koç, “Olimpiyatlar başlıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü bir kez daha, geçen sefer olduğu gibi en çok sporcuyu, geçen sefer 22 idi, bu sefer 27 sporcuyla kafilemize en büyük desteği verdik. Tüm kafilemizin yolu açık olsun, şansları bol olsun, rabbim yanlarında olsun ve inşallah en çok madalya ile olimpiyattan dönerler” ifadelerini kullandı. Transfer çalışmaları ile ilgili de konuşan Koç, Teknik Direktör Jose Mourinho ile istişarelerde bulunduklarını ifade ederek “Bize 3-4 tane transfer lazımdı. 2 kanat istiyorduk, bir forvet istiyorduk, bir stoper. Hoca bunu istiyordu. Özellikle Çağlar'ı istiyordu, bitirdik. Maximin ile Lauriente arasında istiyorduk. İkisi de oluyordu, Maximin'i bitirdik. İkinci kanat, yabancı 12 kuralı var, yabancı yaparsak nerelerden feragat edeceğiz? Oğuz Aydın'ı aldık. Akşam eve geldim, spor programını açtım seçimlerde ne oldu bitti diye bakmak için. Bir Oğuz Aydın analizi yapıyordu TRT Spor'da, o arkadaşımızın ismini bilmiyorum ama onun dediği gibi olacaksa hakikaten biz çok büyük bir transfer yapmışız. Şimdiden büyük konuşmayalım, şimdiden onun da yolu açık olsun.”