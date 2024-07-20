2024-07-20 08:01:31 Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu ve En-Nesyri açıklaması
Dünya Fenerbahçeliler Günü etkinliğine katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer etmek istedikleri En-Nesyri konusunda sabırlarının taşmak üzere olduğunu söyledi. Koç ayrıca, Ferdi Kadıoğlu'nu da birçok kulübün istediğini ancak bırakmayacaklarını vurguladı. Bodrum Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen Dünya Fenerbahçeliler Günü etkinliğine Başkan Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu. Taraftara sabırlı olun çağrısında bulunan Koç, “Çok yakında İstanbul'da bir Fenerbahçe mitingi yapacağız. Çünkü biz bir sisteme karşı mücadele başlattık. O mücadelenin başındayız. Bizim camiamız sabırsız. Dün beni yerden yere vuranlar oldu, ‘Adam yine aday, adam yine başkan olacak, şöyle olacak, böyle olacak' dediler. Sabırlı olun arkadaşlar. 20 yılda, 25 yılda kurulan şeyler 20 günde, 25 günde değişmiyor. Biraz sabırlı olun” dedi. “Ali Sami Yen'e laf etmeyin lütfen” Taraftarın Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen ile ilgili tezahüratına müdahale eden Ali Koç, “Yok, gerek yok. Benim olduğum yerde Ali Sami Yen'e laf etmeyin lütfen” diye konuştu. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: