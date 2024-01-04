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Spor
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Ali Koç’a saç baş yoldurtacak gelişme! "Ben nerde yanlış yaptım" deyip kafasını duvarlara vuracak! Adeta yas tutuyor

2024-01-04 16:35:56
Ali Koç’a saç baş yoldurtacak gelişme! “Ben nerde yanlış yaptım” deyip kafasını duvarlara vuracak! Adeta yas tutuyor

Bu sezon İsmail Kartal yönetiminde başarılı sonuçlara imza atan Fenerbahçe'de yüzyılın pişmanlığı yaşanıyor. Kanarya'nın eski yıldızı, piyasa değerini 60 milyon euroya yükseltti ve 'Yılın oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Son olarak evinde ağırladığı Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yüzyılın pişmanlığı yaşanıyor. Kanarya'nın suda ucuza sattığı yıldız isim 'Yılın futbolcusu' ödülüne layık görüldü. Söz konusu bu durum sarı-lacivertli camiada büyük bir pişmanlığa neden oldu.

#1
Foto - Ali Koç’a saç baş yoldurtacak gelişme! "Ben nerde yanlış yaptım" deyip kafasını duvarlara vuracak! Adeta yas tutuyor

Bu sezon İsmail Kartal yönetiminde başarılı sonuçlara imza atarak dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin eski yıldızı, yeni takımında gösterdiği performansla 'Yılın futbolcusu' ödülüne layık görüldü. Sarı-lacivertli ekibin eski yıldızı, yeni takımında gösterdiği performans sonrasında değerini 60 milyon euroya yükseltti. Sarı-lacivertli taraftarlar bu gelişme sonrasında 'onu keşke satmasaydık' yorumlarında bulundu.

#2
Foto - Ali Koç’a saç baş yoldurtacak gelişme! "Ben nerde yanlış yaptım" deyip kafasını duvarlara vuracak! Adeta yas tutuyor

2021 yılında 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çin ekibi Beijing Guoan'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-jae, 2022 yılının yaz transfer döneminde ise 18 milyon euro karşılığında İtalyan devi Napoli'ye transfer olmuştu.

#3
Foto - Ali Koç’a saç baş yoldurtacak gelişme! "Ben nerde yanlış yaptım" deyip kafasını duvarlara vuracak! Adeta yas tutuyor

İtalyan ekibinde gösterdiği performans sonrasında dev takımları peşinden sürükleyen Güney Koreli savunma oyuncusu Temmuz ayında 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Alman dünya devi Bayern Münih'e transfer olmuştu.

#4
Foto - Ali Koç’a saç baş yoldurtacak gelişme! "Ben nerde yanlış yaptım" deyip kafasını duvarlara vuracak! Adeta yas tutuyor

Alman ekibine transfer olduğu günden bu yana başarılı performansıyla adından söz ettiren tecrübeli futbolcu, İngiliz devi Tottenham'da forma giyen vatandaşı Heung Min-Son'u geride bırakarak ülkesinin futbol federasyonu tarafından "Yılın Futbolcusu" seçildi.

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Foto - Ali Koç’a saç baş yoldurtacak gelişme! "Ben nerde yanlış yaptım" deyip kafasını duvarlara vuracak! Adeta yas tutuyor

Güney Kore Futbol Federasyonu, son 4 yıldır bu ödülü Tottenham'ın yıldız ismine veriyordu. Kim Min-jae, gösterdiği performansla bu ödülü kazanarak Heung Min-Son'un saltanatına son verdi. Yıldız futbolcu hakkında yaşanılan bu gelişme sarı-lacivertli taraftarlar tarafından 'onu keşke satmasaydık' yorumlarına neden oldu.

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