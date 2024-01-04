Ali Koç’a saç baş yoldurtacak gelişme! “Ben nerde yanlış yaptım” deyip kafasını duvarlara vuracak! Adeta yas tutuyor

Bu sezon İsmail Kartal yönetiminde başarılı sonuçlara imza atan Fenerbahçe'de yüzyılın pişmanlığı yaşanıyor. Kanarya'nın eski yıldızı, piyasa değerini 60 milyon euroya yükseltti ve 'Yılın oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Son olarak evinde ağırladığı Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yüzyılın pişmanlığı yaşanıyor. Kanarya'nın suda ucuza sattığı yıldız isim 'Yılın futbolcusu' ödülüne layık görüldü. Söz konusu bu durum sarı-lacivertli camiada büyük bir pişmanlığa neden oldu.