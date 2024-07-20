Ali Koç yine esti gürledi: Sabrımız taşmak üzere

Bu duruş devam edecektir, bunun bedeli var mı? Var ama inanın, meyvelerini toplayacağımız günler çok yakındadır. Dün ki duruşumuzu alkışlayanlar 2-3 hafta sonra muhtemel bir puan kaybında hemen karaları bağlamasınlar. Az kaldı biz bu sistemi yıkacağız. Bu sistem derken ben siyasete falan girmiyorum. Siyasetin ismini, gücünü kullanıp yeri geldiği zaman Cumhurbaşkanımızın hiç haberi olmadan onun yetkisini gücünü kullanıp lobi yapıp istediği şekilde futbolu dizayn edenlere söylüyorum, sonunuza az kaldı. Adaletsizlikle bezenmiş bir sistem uzun vadeli olamaz. Gereğinden fazla uzun oldu, bizim istediğimiz adalet ve değişim Bizim için değil, Türk futbolu için, bütün kulüpler için ve ülkemizin bekası için bunu lütfen anlayın. Bir rakibimiz var bir güne beyaz dediğine ertesi gün siyah diyor. Bir gün desteklediğini ertesi gün satıyor. Bize yaşatılanlar Riyad’tan sonra o kulübe yaşatılsaydı, ilk ben çıkardım haksızlık yapmayın hepimiz sorumluyuz, hepimiz oradaydık. Bir köşeye çekildiler siyasetin organize ettiği bize olan, bana olan kumpası keyifle izlediler. Keyifle izleyenin yarın bir gün başına gelir, gülme komşuna gelir başına boşuna söylenmemiştir