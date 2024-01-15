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Spor
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Ali Koç vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Hocası resmen takımdan kovdu ve...

2024-01-15 13:23:39
Ali Koç vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Hocası resmen takımdan kovdu ve...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kış transfer dönemine Bonucci ve Krunic'i kadrosuna dahil ederek giren Fenerbahçe'de, sırada dünyaca ünlü bir yıldız daha bulunuyor. Sarı-Lacivertli yönetim, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor ve Premier Lig'in yıldızını transfer ederek İsmail Kartal'ın eline rotasyonu bol bir takım vermeyi hedefliyor. İşte bu transfere dair tüm detaylar...

#1
Foto - Ali Koç vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Hocası resmen takımdan kovdu ve...

Premier Lig devinde kadro dışı bırakılan yıldız oyuncuya hocası da tüm kapıları kapattı. Bunun üzerine takım aradığı aktarılan yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı bildirildi. İngilizler, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'nin kadrosuna katılacağını duyurdular.

#2
Foto - Ali Koç vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Hocası resmen takımdan kovdu ve...

Milan’dan 3.5 milyon Euro civarında bir zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Rade Krunic, çalışmalara hemen başladı.

#3
Foto - Ali Koç vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Hocası resmen takımdan kovdu ve...

Önceki gün SarıLacivertliler’e imzasını atan Krunic, dün takım arkadaşları Gaziantep’teyken, soluğu Can Bartu Tesisleri’nde aldı ve teknik ekibin kendisi için hazırladığı özel program dahilinde çalıştı.

#4
Foto - Ali Koç vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Hocası resmen takımdan kovdu ve...

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester United’da kalmak isteyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anthony Martial’in geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.

#5
Foto - Ali Koç vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Hocası resmen takımdan kovdu ve...

Martial, yakın zamanda kulüpten ayrılmak istemediğini belirtmişti. Ancak Kırmızı Şeytanlar’ın teknik direktörü Erik ten Hag, Martial’i açıkça kadroda düşünmediğini ifade etti.

#6
Foto - Ali Koç vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Hocası resmen takımdan kovdu ve...

Martial, takımının dün İngiltere Premier Ligi’nde Tottenham’ı konuk ettiği maçın kadrosunda yer almadı. Yıldız futbolcunun, fizik olarak hazır olmadığı belirtildi.

#7
Foto - Ali Koç vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Hocası resmen takımdan kovdu ve...

Bu gelişmeler doğrultusunda ara transfer döneminde Fransız oyuncunun seçeneklerini değerlendirmek zorunda kalacağı tahmin ediliyor.

#8
Foto - Ali Koç vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Hocası resmen takımdan kovdu ve...

Özellikle Fenerbahçe’nin, 28 yaşındaki oyuncuya yoğun ilgisinin devam ettiği konuşuluyor. Kanarya’nın, yeni bir teklifle, United’ın kapısını çalacağı düşünülüyor.

#9
Foto - Ali Koç vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Hocası resmen takımdan kovdu ve...

EURO 2024 öncesi daha fazla forma giymek adına Fenerbahçe’den ayrılma kararı alan Samet Akaydın, Fatih Terim’in takımı Yunanistan ekibi Panathinaikos’a imzayı attı.

#10
Foto - Ali Koç vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Hocası resmen takımdan kovdu ve...

Samet’in, 4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Panathinaikos’a transfer olduğu bildirildi.

#11
Foto - Ali Koç vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Hocası resmen takımdan kovdu ve...

İmzasının ardından konuşan tecrübeli stoper, “Panathinaikos’un taraftar grubunu ve kulübün büyüklüğünü biliyorum.

#12
Foto - Ali Koç vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Hocası resmen takımdan kovdu ve...

Buraya gelmemde Fatih Terim’in etkisi çok büyük. Türk futbolcular onunla çalışmayı çok ister.

#13
Foto - Ali Koç vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Hocası resmen takımdan kovdu ve...

Hedefim kendimi en hazır hale getirip, Avrupa Şampiyonası’na en iyi şekilde gidebilmek ve burada şampiyon olmak” dedi.

#14
Foto - Ali Koç vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Hocası resmen takımdan kovdu ve...

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