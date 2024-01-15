2024-01-15 13:23:39 Ali Koç vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Hocası resmen takımdan kovdu ve...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kış transfer dönemine Bonucci ve Krunic'i kadrosuna dahil ederek giren Fenerbahçe'de, sırada dünyaca ünlü bir yıldız daha bulunuyor. Sarı-Lacivertli yönetim, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor ve Premier Lig'in yıldızını transfer ederek İsmail Kartal'ın eline rotasyonu bol bir takım vermeyi hedefliyor. İşte bu transfere dair tüm detaylar...