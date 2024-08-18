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Spor
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Ali Koç neye uğradığını şaşırdı! Sahaya serildi

2024-08-18 03:30:16
Ali Koç neye uğradığını şaşırdı! Sahaya serildi

Göztepe-Fenerbahçe maçında tansiyon yükseldi. Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde yağdı. Olaya spor yorumcuları sert tepki gösterdi.

1
#1
Foto - Ali Koç neye uğradığını şaşırdı! Sahaya serildi

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İkinci yarı başlamadan önce saha kenarına inerek tribündeki Fenerbahçeli taraftarların yanına giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Koç'un deplasman tribününe alınmayan bazı Fenerbahçeli taraftarlar olduğu için tribüne gittiği öğrenildi. İkinci yarı başladıktan yaklaşık 5 dakika sonra deplasman tribününden ayrılan Koç, saha kenarında yürüdüğü sırada birisinden aldığı darbeyle yere düştü. Daha sonra yerden kalkan Koç, protokol tribününe döndü.

#2
Foto - Ali Koç neye uğradığını şaşırdı! Sahaya serildi

DHA'nın haberine göre; Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasının ikinci yarısında sahaya girip Fenerbahçe tribünlerine giden ardından dönüşte yere düşen Ali Koç’u Fatih Özkan isminde bir görevlinin ittiği ifade edildi. Yoğun güvenlik koruması eşliğinde güney tribünün önünden geçtiği sırada Özkan tarafından fiziksel müdahaleye maruz kalan Koç bir anda kendini yerde buldu. Fatih Özkan’ın Göztepe’de resmi bir yönetici olmadığı sadece görevli olduğu açıklandı. Özkan, polisler tarafından gözaltına alındı.

#3
Foto - Ali Koç neye uğradığını şaşırdı! Sahaya serildi

Spor yorumcusu Sinan Engin, Göztepe-Fenerbahçe maçında, Ali Koç'a yapılan saldırı girişimini değerlendirdi. Sinan Engin şu ifadeleri kullandı: "Mehmet Sepil başkana da teessüf ediyorum. Orada Ali Başkan'a yapılanı kınamadın hiçbir türlü. Sevgili Mehmet Sepil Başkan, çok centilmen bir adamsın ama Ali Koç Başkan'a yapılanı kınaman lazım en azından. 'Ali Koç Başkan'a yapılan affedilir değil, yanlıştır' demesi lazım. 'Ali Koç'un sahaya girmesi yanlış' diyebilir, o ayrı. Bırakacaksın bu işleri. Bir yere varamazsın, korkarsan olmaz. Sen diyeceksin ki, 'Başkandan özür diliyoruz' demen lazım. Sen onursal başkansın, bunu söylemen lazım Ali Koç Başkan için."

#4
Foto - Ali Koç neye uğradığını şaşırdı! Sahaya serildi

"Şiddeti neden meşrulaştırıyoruz?" diyen Spor yorumcusu Ahmet Ercanlar, "Mehmet Sepil'e soruyorum bu adama nasıl akredite kartı almış? Valiliğe soruyorum bu adam neden ömür boyu futboldan men edilmedi?" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Ali Koç neye uğradığını şaşırdı! Sahaya serildi

"Bunun soruşturma altına alınması lazım" ifadelerini kullanan Eski hakem Fırat Aydınus, yaptığı açıklamada, "Bu saldırıyı yapan kişinin akredite kartı var, sahada olmaya hakkı olan birisi yani. Bunun soruşturma altına alınması lazım. İkinci yarıya giderken hakemler, başkanın orada olduğunu ve orada bir kalabalık olduğunu görmüyorlar mı! Oyunu başlatmadan onu görebilseler en azından bu olaylar daha minimal olur ve maç da durmazdı. Bu yaşananlar hem hukuksal olarak hem de TFF olarak dikkate alınacaktır. Sahada maç oynanırken kaç tane insan var, şuraya bak!"

#6
Foto - Ali Koç neye uğradığını şaşırdı! Sahaya serildi

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, başkan Ali Koç'un tribünlere gitmesini eleştirdi. Toroğlu yaptığı açıklamada, "Sen oraya girme, senin orada işin ne. Sen Fenerbahçe başkanısın, oraya birini gönder. Sen öyle bir yerde girmelisin ki maç bitmeli. Ali Koç girdi, Mourinho olayları gördü. Onunda kafası dağıldı. Belki oyuncu değiştirecekti ama bu sebep yüzünden oraya takıldı kaldı. Aklıma bin tane şey geliyor." dedi. Sözlerine devam eden Erman Toroğlu, "Türk futbolunun rezaleti. Sezon başı daha. Nasıl bir iş abi bu? Burada polisin gözetlediği yer vardır. Senin gözünün rengine kadar giriyorlar. Bunların hepsinin ayıklanması lazım." ifadelerini kullandı. Erman Toroğlu son olarak, "Futbolcuların aklı da oraya gitti. Sonuçta başkanları. Allah'tan futbolcular oraya gitmedi. Bu sefer futbolcuları itecekler, futbolcular vuracak. Futbolcu ceza alacak. Sezonu bitirdiğimiz yerden başladık. Hayırlı olsun. Kim o kadar kalabalık? Akreditasyon alıp giren kim? Görevi nedir bu arkadaşın?" yorumunda bulundu.

#7
Foto - Ali Koç neye uğradığını şaşırdı! Sahaya serildi

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin onursal başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un saha kenarında yaşadığı olayla ilgili olarak, "Yarın bakacağız, olaylar nasıl gelişti, futbol kuralları içinde yapılanlar doğru mudur? Hepsini inceleyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi. Sepil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un maç sırasında deplasman tribününden protokol tribününe doğru gittiği sırada yaşananları değerlendireceklerini ve ne olduğunu anlamaya çalışacaklarını belirterek, "Göztepe'nin her türlü hakkını koruyacağız. Göztepe tarafından bir hata yapıldıysa özür dileriz ama Göztepe'nin her türlü hakkı korunacak." ifadelerini kullandı. Olay sıcakken verilen demeçlerin gerçekçi olmadığını kaydeden Sepil, "Yarın bakacağız, olaylar nasıl gelişti, futbol kuralları içinde yapılanlar doğru mudur? Hepsini inceleyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

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