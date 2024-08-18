Ali Koç neye uğradığını şaşırdı! Sahaya serildi

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, başkan Ali Koç'un tribünlere gitmesini eleştirdi. Toroğlu yaptığı açıklamada, "Sen oraya girme, senin orada işin ne. Sen Fenerbahçe başkanısın, oraya birini gönder. Sen öyle bir yerde girmelisin ki maç bitmeli. Ali Koç girdi, Mourinho olayları gördü. Onunda kafası dağıldı. Belki oyuncu değiştirecekti ama bu sebep yüzünden oraya takıldı kaldı. Aklıma bin tane şey geliyor." dedi. Sözlerine devam eden Erman Toroğlu, "Türk futbolunun rezaleti. Sezon başı daha. Nasıl bir iş abi bu? Burada polisin gözetlediği yer vardır. Senin gözünün rengine kadar giriyorlar. Bunların hepsinin ayıklanması lazım." ifadelerini kullandı. Erman Toroğlu son olarak, "Futbolcuların aklı da oraya gitti. Sonuçta başkanları. Allah'tan futbolcular oraya gitmedi. Bu sefer futbolcuları itecekler, futbolcular vuracak. Futbolcu ceza alacak. Sezonu bitirdiğimiz yerden başladık. Hayırlı olsun. Kim o kadar kalabalık? Akreditasyon alıp giren kim? Görevi nedir bu arkadaşın?" yorumunda bulundu.