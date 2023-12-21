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Ali Koç bu sefer bitirecek.. Ocak ayına günler kala yeni libero bombası Türkiye'ye duyurdular! İşte yeni yıldız herkesi mutlu edecek

2023-12-21 12:08:46
Ali Koç bu sefer bitirecek.. Ocak ayına günler kala yeni libero bombası Türkiye'ye duyurdular! İşte yeni yıldız herkesi mutlu edecek

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mondihome Kayserispor'u 4-3 ile geçen Fenerbahçe liderliğini sürdürerek Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupayı İstanbul'a getirmek isteyen sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemi için kollarını sıvadı. Orta sahaya sağlam bir transfer daha yapmak isteyen Kanarya, aradığı ismi Brezilya'da buldu. İşte ayrıntılar...

#1
Foto - Ali Koç bu sefer bitirecek.. Ocak ayına günler kala yeni libero bombası Türkiye'ye duyurdular! İşte yeni yıldız herkesi mutlu edecek

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mondihome Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Ali Koç bu sefer bitirecek.. Ocak ayına günler kala yeni libero bombası Türkiye'ye duyurdular! İşte yeni yıldız herkesi mutlu edecek

Maçta gülen taraf 4-3'lük skorla Fenerbahçe oldu.

#3
Foto - Ali Koç bu sefer bitirecek.. Ocak ayına günler kala yeni libero bombası Türkiye'ye duyurdular! İşte yeni yıldız herkesi mutlu edecek

Sarı-lacivertlilerin gollerini Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi (3) kaydetti.

#4
Foto - Ali Koç bu sefer bitirecek.. Ocak ayına günler kala yeni libero bombası Türkiye'ye duyurdular! İşte yeni yıldız herkesi mutlu edecek

Kritik derbi öncesi hata yapmayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftayı 3 puanla kapatmış oldu.

#5
Foto - Ali Koç bu sefer bitirecek.. Ocak ayına günler kala yeni libero bombası Türkiye'ye duyurdular! İşte yeni yıldız herkesi mutlu edecek

SARI-LACİVERTLİLERİN 2 YILDIZI DERBİDE YOK

#6
Foto - Ali Koç bu sefer bitirecek.. Ocak ayına günler kala yeni libero bombası Türkiye'ye duyurdular! İşte yeni yıldız herkesi mutlu edecek

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında direkt kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, kritik Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.

#7
Foto - Ali Koç bu sefer bitirecek.. Ocak ayına günler kala yeni libero bombası Türkiye'ye duyurdular! İşte yeni yıldız herkesi mutlu edecek

Fenerbahçe'de eleştirilen isimlerin başında gelen Michy Batshuayi, Kayseri'de futbolseverlere resital sundu.

#8
Foto - Ali Koç bu sefer bitirecek.. Ocak ayına günler kala yeni libero bombası Türkiye'ye duyurdular! İşte yeni yıldız herkesi mutlu edecek

Boşnak golcü Edin Dzeko'yu aratmayan Batshuayi, Fenerbahçeli taraftarlara 'ben de buradayım' mesajını verdi.

#9
Foto - Ali Koç bu sefer bitirecek.. Ocak ayına günler kala yeni libero bombası Türkiye'ye duyurdular! İşte yeni yıldız herkesi mutlu edecek

Sakatlıklardan ötürü istediği forma şansını da bulamayan Cengiz Ünder, Mondihome Kayserispor deplasmanında ilk 11'de görev aldı.

#10
Foto - Ali Koç bu sefer bitirecek.. Ocak ayına günler kala yeni libero bombası Türkiye'ye duyurdular! İşte yeni yıldız herkesi mutlu edecek

1 gol 1 asistlik performans ortaya koyan 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlara kendini bir nebze de olsa affettirmeyi başardı.

#11
Foto - Ali Koç bu sefer bitirecek.. Ocak ayına günler kala yeni libero bombası Türkiye'ye duyurdular! İşte yeni yıldız herkesi mutlu edecek

Devre arasına lider girmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında ve Süper Kupa müsabakasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

#12
Foto - Ali Koç bu sefer bitirecek.. Ocak ayına günler kala yeni libero bombası Türkiye'ye duyurdular! İşte yeni yıldız herkesi mutlu edecek

Diğer yandan ocak ayı transfer dönemi hazırlıklarına da başlayan sarı-lacivertliler, çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

#13
Foto - Ali Koç bu sefer bitirecek.. Ocak ayına günler kala yeni libero bombası Türkiye'ye duyurdular! İşte yeni yıldız herkesi mutlu edecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan İsmail Kartal ve ekibi, bir sürprize imza atıp kupayı İstanbul'a getirmek istiyor.

#14
Foto - Ali Koç bu sefer bitirecek.. Ocak ayına günler kala yeni libero bombası Türkiye'ye duyurdular! İşte yeni yıldız herkesi mutlu edecek

Orta saha rotasyonunda alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı oyuncuyu Brezilya'da buldu.

#15
Foto - Ali Koç bu sefer bitirecek.. Ocak ayına günler kala yeni libero bombası Türkiye'ye duyurdular! İşte yeni yıldız herkesi mutlu edecek

Fenerbahçe, Brezilya Serie A ekibi Sao Paulo'da forma giyen 21 yaşındaki Pablo Maia'yı gündemine aldı.

#16
Foto - Ali Koç bu sefer bitirecek.. Ocak ayına günler kala yeni libero bombası Türkiye'ye duyurdular! İşte yeni yıldız herkesi mutlu edecek

Brezilyalı orta saha oyuncusu, ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

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