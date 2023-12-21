2023-12-21 12:08:46 Ali Koç bu sefer bitirecek.. Ocak ayına günler kala yeni libero bombası Türkiye'ye duyurdular! İşte yeni yıldız herkesi mutlu edecek
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mondihome Kayserispor'u 4-3 ile geçen Fenerbahçe liderliğini sürdürerek Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupayı İstanbul'a getirmek isteyen sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemi için kollarını sıvadı. Orta sahaya sağlam bir transfer daha yapmak isteyen Kanarya, aradığı ismi Brezilya'da buldu. İşte ayrıntılar...