Ali İhsan Kararahasanoğlu geçmiş 17 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Taraf, 17 Temmuz 2013. "Gerilla bu, uçakla gitmiyor ki." FETÖ'cü Taraf gazetesi, bakın PKK'nın avukatlığını nasıl yapıyor.. Bunlarda ilke yok. Ahlak yok.. PKK'nın uzantısı partinin adamı teröristlere "gerilla" demesi bir yana, bir de söylediği lafa bakın: "Kimsenin elinde ölçü aleti yok. Ayrıca gerilla bu; arabayla, uçakla gitmiyor!" Asker katletmek için, geliyor ve gidiyor ama. Bir gecede sınırı geçip, saldırıyı yapıp, tekrar sınır ötesine geçiyor ama.. İş, çözüme gelince, böyle ağırdan alıyorlar. Üç günde sınır ötesine geçebilecek iken, 1 yıla yaydılar. sonra da ahlaksızca, "AK Parti 7 Haziran 2015'de seçimi kazanamadığı için, terörü azdırdı" iftirası attılar.. PKK'lılar, söz verildiği gibi, silahı o tarihte bıraksaydılar, ihaneti bitirseydiler, daha doğru yapmış olmazlar mıydı? Bu haber, aslında "Barış için akademisyenler bildirisi"ne imza atanlara da kapak olsun.. "Barış"ı, bu gazetede bu haberler yayınlandığında güçlü olarak isteyecektiniz barışseverler(!). Terör örgütü köşeye sıkışınca değil, çok bilmiş, akademisyenler!