2020-07-17 14:35:57 Ali İhsan Kararahasanoğlu geçmiş 17 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlui geçmiş 17 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Taraf’ın 17 Temmuz 2015 tarihli “Aklınızdan bile geçirmeyin” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “CIA elemanının karısı Yasemin Çongar'a kurdurulan Taraf gazetesi, devlete nasıl sopa gösteriyor! Tabii canım, "devlet" dediğin, "hukuk" dediğin ne ki, "Taksim Dayanışması" denilen yapının yanında sözü geçsin! Oldu olacak, sandığı da boşverelim, "Taksim Dayanışması"na soralım, kim cumhurbaşkanı olsun!”