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Medya
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Ali İhsan Kararahasanoğlu geçmiş 17 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-07-17 14:35:57
Ali İhsan Kararahasanoğlu geçmiş 17 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlui geçmiş 17 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Taraf’ın 17 Temmuz 2015 tarihli “Aklınızdan bile geçirmeyin” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “CIA elemanının karısı Yasemin Çongar'a kurdurulan Taraf gazetesi, devlete nasıl sopa gösteriyor! Tabii canım, "devlet" dediğin, "hukuk" dediğin ne ki, "Taksim Dayanışması" denilen yapının yanında sözü geçsin! Oldu olacak, sandığı da boşverelim, "Taksim Dayanışması"na soralım, kim cumhurbaşkanı olsun!”

#1
Foto - Cumhuriyet, 17 Temmuz 2012. “Dört eğilim uydurma.” Cumhuriyet gazetesinde CHP'deki

Cumhuriyet, 17 Temmuz 2012. “Dört eğilim uydurma.” Cumhuriyet gazetesinde CHP'deki "dört eğilim" iddiasına yalanlama var ama. Yalanlama ile kalmış. O günden bu yana yaşanılanlara bakarsak, dört değil kırk dört eğilim varmış dememiz gerekir.. Parti de maşallah bölüne bölüne bitmedi bir türlü... Emine Ülker Tarhan gitti, Aylin Nazlıaka gitti, Birgül Ayman Güler gitti, Mustafa Sarıgül gitti, Öztürk Yılmaz gitti, Yılmaz Ateş gitti, gelir gelmez götürdüğü Önder Sav ekibini falan da hiç saymıyoruz... Cumhuriyet gazetesindeki "Savunma tutuklu" haberi de bugünlerdeki tartışmaları daha güzel gösteriyor.. Solcular 8 yıl önce de aynı, bugün de aynılar. "Savunma tutuklu" diyorlar.. Ama her seferinde, siyasi iktidarın yeni atacağı adımı gösterip, "Bu yapılırsa, artık savunma biter" diyorlar. Bir "sekiz yıl" sonra, bir başka atılacak adım öncesinde de, bunların aynı başlığı atacaklarından, emin olabilirsiniz..

#2
Foto - Taraf, 17 Temmuz 2013.

Taraf, 17 Temmuz 2013. "Gerilla bu, uçakla gitmiyor ki." FETÖ'cü Taraf gazetesi, bakın PKK'nın avukatlığını nasıl yapıyor.. Bunlarda ilke yok. Ahlak yok.. PKK'nın uzantısı partinin adamı teröristlere "gerilla" demesi bir yana, bir de söylediği lafa bakın: "Kimsenin elinde ölçü aleti yok. Ayrıca gerilla bu; arabayla, uçakla gitmiyor!" Asker katletmek için, geliyor ve gidiyor ama. Bir gecede sınırı geçip, saldırıyı yapıp, tekrar sınır ötesine geçiyor ama.. İş, çözüme gelince, böyle ağırdan alıyorlar. Üç günde sınır ötesine geçebilecek iken, 1 yıla yaydılar. sonra da ahlaksızca, "AK Parti 7 Haziran 2015'de seçimi kazanamadığı için, terörü azdırdı" iftirası attılar.. PKK'lılar, söz verildiği gibi, silahı o tarihte bıraksaydılar, ihaneti bitirseydiler, daha doğru yapmış olmazlar mıydı? Bu haber, aslında "Barış için akademisyenler bildirisi"ne imza atanlara da kapak olsun.. "Barış"ı, bu gazetede bu haberler yayınlandığında güçlü olarak isteyecektiniz barışseverler(!). Terör örgütü köşeye sıkışınca değil, çok bilmiş, akademisyenler!

#3
Foto - Sözcü 17 Temmuz 2013. “Adaletin 2 yüzü.

Sözcü 17 Temmuz 2013. “Adaletin 2 yüzü." Sözcü gazetesi, şecaat arzederken sirkatini söyleyen merd-i kıpti örneği sergiliyor. Gezi eylemlerine katılanlar, fotoğraflarından tespit ediliyormuş.. Devamını yazmıyorlar.. Polis araçlarını yaktıkları için gözaltına alındıklarını belirtmiyorlar.. Yoksa, polis gezi gösterilerine katılan herkesi gözaltına alacak olsa, onların iddialarına göre yüz binlerce kişi gösteriye katıldığına göre, cezaevleri dolup taşmaz mıydı? Suç işleyenleri böyle manşetten destek haberleriyle koruyorlar ki, tekrar suç işletebilsinler..

#4
Foto - Cumhuriyet, 17 Temmuz 2013. “Bütün halkı mı hapsedeceksin.” Gezi’de yağmaya, çapula çıkanlar bütün halkmış gibi gösterdiler, oysa soruşturulanlar bile göstericilerin binde biri değildi...

Cumhuriyet, 17 Temmuz 2013. “Bütün halkı mı hapsedeceksin.” Gezi’de yağmaya, çapula çıkanlar bütün halkmış gibi gösterdiler, oysa soruşturulanlar bile göstericilerin binde biri değildi... "Halka gözdağı" dedikleri gözaltılardan, bugün kaç kişi cezaevinde? 10 kişiyi geçmez. Ama ülkeye faturası, milyarlarca dolar... Ne oldu sonunda, neyi başardılar? Hiçbir şey!

#5
Foto - Taraf, 17 Temmuz 2015. “Aklınızdan bile geçirmeyin.” CIA elemanının karısı Yasemin Çongar'a kurdurulan Taraf gazetesi, devlete nasıl sopa gösteriyor! Tabii canım,

Taraf, 17 Temmuz 2015. “Aklınızdan bile geçirmeyin.” CIA elemanının karısı Yasemin Çongar'a kurdurulan Taraf gazetesi, devlete nasıl sopa gösteriyor! Tabii canım, "devlet" dediğin, "hukuk" dediğin ne ki, "Taksim Dayanışması" denilen yapının yanında sözü geçsin! Oldu olacak, sandığı da boşverelim, "Taksim Dayanışması"na soralım, kim cumhurbaşkanı olsun!

#6
Foto - Özgür Düşünce, 17 Temmuz 2016. “Darbeyi lanetliyoruz.” FETÖ'cü Akın İpek'in Bugün gazetesine kayyım atanınca, yerine çıkmaya başlayan Özgür Düşünce gazetesinin manşeti,

Özgür Düşünce, 17 Temmuz 2016. “Darbeyi lanetliyoruz.” FETÖ'cü Akın İpek'in Bugün gazetesine kayyım atanınca, yerine çıkmaya başlayan Özgür Düşünce gazetesinin manşeti, "Darbeyi lanetliyoruz" idi. Sırf şu sayfa bile, aslında nasıl bir ihanetin içinde olduklarının kanıtı... “Boğaziçi Köprüsü’nde teslim olan bir asker boğazı kesilerek öldürüldü” yalanını sadece FETÖ’nün sözcüleri yazmadı, hâlâ bile bu yalanı sürdürenler var... Aynı FETÖ gazetesinde, darbe ile ilgili olarak, Fetullah Gülen'in "Bu tip iftiraları reddediyorum" açıklaması da yayınlanmış. Aynen, adamı Adil Öksüz'ün, Akıncı Üssü'ne "Arsa bakmaya gittiği"ni pişkin şekilde açıklaması gibi, örgütün elebaşı da "Darbenin benimle ilgisi yok" diyor..

#7
Foto - Cumhuriyet, 17 Temmuz 2016. “Türkiye darbe aldı.

Cumhuriyet, 17 Temmuz 2016. “Türkiye darbe aldı." Cumhuriyet azetesinin, 15 Temmuz hain darbe girişimine bakış açısını en net gösteren fotoğraf, birinci sayfasında. O gün tespit edilen ölen kişi sayısı 161. Ama sonradan bu sayı 251'e çıkacak.. Cumhuriyet darbeye direnirken ölenlerden bir fotoğraf yerine, darbecilere cop kaldıran bir sivil vatandaşın fotoğrafını yayınlamış. Bu hali ile baktığınızda, darbecilere acıyasınız bile geliyor.. İşte Cumhuriyet'in, "Tüh be. Başaramadık. Bari darbeye direnenleri itibarsızlaştıralım" diye yayınladığı fotoğraf!

#8
Foto - Meydan, 17 Temmuz 2015. “Gerçek darbe yargıya.” FETÖ'nün çıkarttığı Meydan gazetesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ertesi gününde bile, hala ihanetine devam ediyor... FETÖ'cülerin savaş uçakları ile, tanklarla yaptığı darbe değilmiş, yüksek yargıdaki FETÖ’cülerin gözaltına alınması

Meydan, 17 Temmuz 2015. “Gerçek darbe yargıya.” FETÖ'nün çıkarttığı Meydan gazetesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ertesi gününde bile, hala ihanetine devam ediyor... FETÖ'cülerin savaş uçakları ile, tanklarla yaptığı darbe değilmiş, yüksek yargıdaki FETÖ’cülerin gözaltına alınması "gerçek darbe" imiş. Yuh, binlerce defa yuh..

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