Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 8 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 8 Temmuz 2013. “Palalılar serbest." Yıllar önce de aynı taktik, bugün de aynı taktik. O günlerde polis araçlarını yakan, ambulans ve belediye otobüslerini kullanılmaz hale getiren bir tane gezici tutuklanmamıştı.. Gezicilerle kavga eden palalı esnaf da gözaltına alınmış ama tutuklanmamıştı. Haberi böyle gerçek şekli ile yapacaklarına, sanki geziciler hiç kamu mallarına zarar vermemiş, Adana'da bir polis köprüden atılarak öldürülmemiş de, Taksim'de bir palalı esnaf gezicileri öldürmek istemiş ve o da serbest kalmış gibi algı yaptılar. Bugün de aynısını, "Yaverler serbest, Sözcü muhabiri mahkum" haberleri ile yapıyorlar. Oysa 5 yaverden ikisi halen tutuklu, üçü ise 4 yıldan sonra tahliye oldu. Erdoğan'ın yerini ifşa etmeye çalışan Sözcü muhabiri ise, topu topu 6 ay tutuklu kaldı. Mahkumiyet durumunda ise, yaverlerin ne ceza alacağı belirsiz. 4 yıl yattıklarına göre, asgarisinden 7-8 yıla mahkum olurlar. Sözcü muhabiri ise, sadece 2 yıl 1 ay ceza almıştı.