2020-07-08 14:14:05 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 8 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdür Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 8 Temmuz aylarındaki gazete manşetlerini yorumladı. Taraf gazetesinin 8 Temuz 2015 tarihli “IŞİD zihniyeti” başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “FETÖ'cü Taraf gazetesindeki manşete dikkat. Konuşana dikkat. Söylenene dikkat. Yusuf Halaçoğlu açık açık CHP hakkındaki düşüncesini söylemiş. Baykal'a TBMM Başkanlığı adaylığında MHP olarak oy vermeme gerekçesi olarak, "Dinsiz, inançsız bir partinin adamını seçtik diye bize yükleneceklerdi" demiş.. CHP'yi böyle gören Halaçoğlu, sonrasında MHP'den ayrılıp, 2018'de CHP ile seçime ittifak yaparak giren İyi Parti'ye katıldı... Şimdi Halaçoğlu'na şöyle sorulsa, "2015'de dediğiniz gibi, dinsiz, inançsız bir parti ile mi 2018'de ittifak yaptınız?" Ne cevap verir acaba?” dedi.