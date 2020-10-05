2020-10-05 13:57:03 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 5 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 5 Ekimlerdeki manşetleri yorumladı. FETÖ'cü Zaman gazetesinin 5 Ekim 2015’te Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını manşete taşıdığını hatırlatan Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı'nın, Fetullah Gülen'in baş sanık olduğu iddianameye 2015 yılında karşı çıktığını, Fetullah Gülen ve FETÖ'cü emniyetçilere sahip çıkıp, "İddianame soyut iddialar içeriyor. Bunu hazırlayan savcı, Cumhuriyet'in savcısı değil, Saray'ın savcısıdır" hakaretinde bulunduğunu belirtti.