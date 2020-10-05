Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 5 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı

CUMHURİYET, 5 Ekim 2012: "TARİH AFFETMEYECEK" Kemalist Cumhuriyet'in manşeti, ne kadar hümanist, ne kadar insani duygularla dolu.. TSK'nın yabancı ülkelere gönderilebilmesi için TBMM'den izin alınması kararını, "tarih affetmeyecek" diye yorumlamışlar.. hemen altında da, "Halk 'hayır' dedi" diye yine aynı konuda, değişik sol çevrelerin gösteri yaparak, askerin başka ülkelere gitmesine izin verilmesi protesto edilmiş. Çok güzel.. Çok insan merkezli bir söylem bu.. Keşke, arkasında, "TSK, Suriye'ye girmesin. PYD, orada bir terör devleti kursun. Sonra o PYD gelsin, Türkiye'den de toprak istesin. O zaman da, 'Can mı önemli, toprak mı?' deyip, yeni bir algı ile, toprağın verilmesi lehine yayın yapar, Türkiye'yi böleriz" planı olmasa.. Evet plan bu.. "sizin çocuklarınız mı savaşa gidecek" diyerek, tezkerenin reddedilmesini isteyenler, Suriye'nin kuzeyinde, eli silahlı teröristlerin nasıl cirit attığını hiç yazmıyorlar.. Onlar silahları ile orada terör estirecekler, Cumhuriyet onlara tek laf etmeyecek, hatta onlar için terörist yerine "gerilla" ifadesini kullanacak. Ama sıra Türk askerinin sahaya çıkmasına gelince, "Niye savaşıyoruz ki, dünyaya bir defa geldik, haydi sevişelim" diyecekler.. Sizi gidi riyakarlar, sizi..