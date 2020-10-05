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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 5 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-10-05 13:57:03
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 5 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 5 Ekimlerdeki manşetleri yorumladı. FETÖ'cü Zaman gazetesinin 5 Ekim 2015’te Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını manşete taşıdığını hatırlatan Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı'nın, Fetullah Gülen'in baş sanık olduğu iddianameye 2015 yılında karşı çıktığını, Fetullah Gülen ve FETÖ'cü emniyetçilere sahip çıkıp, "İddianame soyut iddialar içeriyor. Bunu hazırlayan savcı, Cumhuriyet'in savcısı değil, Saray'ın savcısıdır" hakaretinde bulunduğunu belirtti.

#1
Foto - TARAF, 5 Ekim 2012: (HAŞA) “SEN ALLAH'A NASIL FAKS ÇEKERSİN

TARAF, 5 Ekim 2012: (HAŞA) “SEN ALLAH'A NASIL FAKS ÇEKERSİN" Taraf'ın manşetinde yok ama, biz yine (Haşa) eklemesi ile yazdık.. TBMM Komisyonu'na ifade veren M. Ali Birand, Genelkurmay Başkanı'na faks çektiğini ve sonrasında ise ordaki generalin kendisini arayıp, manşetteki ifadeyi söylediğini anlatmış. Daha önemlisi, bugünlerde bizim mahalleden çıkıp, "28 Şubat'ta bile daha özgürdük." diyenleri utandıracak, sözleri aktarmış: "Sen sıçanın tekisin". Evet, bir general, 60 küsur yaşındaki gazeteciye, "Sen sıçanın tekisin" demiş.. O komutana sahip çıkan CHP'lilerle, birlik olan Davutoğlu ise, şimdi bize "28 Şubat'ta ben Harp Okullarında ders veriyordum" diyor.. Yoksa o generale, gazeteciyi arayıp "Sen sıçanın tekisin" demeyi de sen mi öğrettin Davutoğlu?"

#2
Foto - SÖZCÜ, 5 Ekim 2012: “TEZKERE ALDIKLARI SURİYE SINIRI YOLGEÇEN HANI!

SÖZCÜ, 5 Ekim 2012: “TEZKERE ALDIKLARI SURİYE SINIRI YOLGEÇEN HANI!" Kemalist Cumhuriyet "Tezkere niye çıktı ki?" diyerek, PYD'yle mücadele edilmemesini isterken, yine Kemalist olan Sözcü ise, "Orası yol geçen hanı, gitmeyelim" diyerek başka bir algı ile karşımıza çıkıyorlar.. Bunlar, emme basma tulumba misali, biri "gitme" derken, diğeri "zaten orası bitmiş" algısı oluşturuyor.. İkisi de kemalist geçiniyor.. Ama, Türkiye'yi bölmek için emperyal devletlerin lehine propaganda yapmaktan çekinmiyorlar..

#3
Foto - CUMHURİYET, 5 Ekim 2012:

CUMHURİYET, 5 Ekim 2012: "TARİH AFFETMEYECEK" Kemalist Cumhuriyet'in manşeti, ne kadar hümanist, ne kadar insani duygularla dolu.. TSK'nın yabancı ülkelere gönderilebilmesi için TBMM'den izin alınması kararını, "tarih affetmeyecek" diye yorumlamışlar.. hemen altında da, "Halk 'hayır' dedi" diye yine aynı konuda, değişik sol çevrelerin gösteri yaparak, askerin başka ülkelere gitmesine izin verilmesi protesto edilmiş. Çok güzel.. Çok insan merkezli bir söylem bu.. Keşke, arkasında, "TSK, Suriye'ye girmesin. PYD, orada bir terör devleti kursun. Sonra o PYD gelsin, Türkiye'den de toprak istesin. O zaman da, 'Can mı önemli, toprak mı?' deyip, yeni bir algı ile, toprağın verilmesi lehine yayın yapar, Türkiye'yi böleriz" planı olmasa.. Evet plan bu.. "sizin çocuklarınız mı savaşa gidecek" diyerek, tezkerenin reddedilmesini isteyenler, Suriye'nin kuzeyinde, eli silahlı teröristlerin nasıl cirit attığını hiç yazmıyorlar.. Onlar silahları ile orada terör estirecekler, Cumhuriyet onlara tek laf etmeyecek, hatta onlar için terörist yerine "gerilla" ifadesini kullanacak. Ama sıra Türk askerinin sahaya çıkmasına gelince, "Niye savaşıyoruz ki, dünyaya bir defa geldik, haydi sevişelim" diyecekler.. Sizi gidi riyakarlar, sizi..

#4
Foto - SÖZCÜ, 5 Ekim 2013: “EYYY TAYYİP!!

SÖZCÜ, 5 Ekim 2013: “EYYY TAYYİP!!" "Kemalist Cumhuriyet ile, Kemalist Sözcü, 'emme basma tulumba' gibiler" dedik ya.. İşte bir örnek daha.. Kemalist Cumhuriyet, PKK'ya güzellemeler yaparken, onları terörist değil, gerilla diye gösterir iken, PYD'ye yönelik tezkereye "gerek yok, savaş istemiyoruz" diye engellemeye çalışır iken, Kemalist Sözcü ise, "Eyyy Tayyip!" diye manşet atı, altına da "AKP Paket açtı, PKK mezarlık açtı" diye başlıklarla tahrikde bulunuyor.. Kemalist Sözcü, bugün o mezarlığı bir göstersin bize.. Apo posterlerini göstersin bize.. Hepsinin hakkından gelindi. Ama şimdi, Kandil'le iş kotaran Meral Akşener, Kemalist Sözcü tarafından övüle övüle bitirilemiyor. PKK'nın uzantısı HDP'lilere gözaltı uygulanıyor, Kemalist Sözcü'nün desteklediği CHP'liler hemen kendilerini HDP'lilere siper etmeye koşuyor.. Biz de bekliyoruz, Kemalist Sözcü'nün "Eyyy Kemal.." demesini.. Bekliyoruz, "Eyyy Meral" başlığı atmasını..

#5
Foto - CUMHURİYET, 5 Ekim 2013:

CUMHURİYET, 5 Ekim 2013: "AHESTE AHESTE KAPATACAKLAR" Yasakçı Cumhuriyet gazetesi, "Türbanı serbest bırakan hükümetin yeni hedefi ilkokul öğrencileri" üst başlığını atıp, altına da "Aheste aheste kapatacaklar" manşetini yerleştirmiş.. Genç nesile hatırlatalım, o yıllarda bu ülkede değil ilkokul, değil ortaokul, lise, üniversitede bile başörtü yasaktı.. Evet, yanlış okumuyorsunuz, AK Parti iktidarının 11. yılında dahi, üniversitelerde başörtü yasaktı. Hayır, hayır, öğretim üyeleri için değil, öğrenciler için bile yasaktı.. Yasak kalkarken de, yasakçı zorbalar, binbir iftira ile, engelleme çıkarttılar.. "Herkesin başını örtecekler" dediler. Bu manşetteki gibi. Üzerinden 7 yıl geçti, bir tane başı zorla öğretilen insan var mı, bu ülkede.. Yalancılar konuşsun.. Müfteriler söylesin..

#6
Foto - SÖZCÜ, 5 Ekim 2014: “TERÖRLE MÜCADELE İÇİN YABANCI ASKER GELECEKSE GENELKURMAY'I KAPATIN GİTSİN!!

SÖZCÜ, 5 Ekim 2014: “TERÖRLE MÜCADELE İÇİN YABANCI ASKER GELECEKSE GENELKURMAY'I KAPATIN GİTSİN!!" Bugünlerde CHP milletvekili Ünal Çeviköz'ün, Azerbaycan için Ermenistan ile savaşmak üzere, Türkiye'nin cihadcı gönderdiği iftirasını tartışıyoruz ya.. Bakın CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu da, 6 sene önce, ne iftira atmış? "Türkiye'ye, terörle mücadele için, yabancı asker gelecek" demiş.. Doğru çıktı mı? Hayır. Özür dilediler mi, yine hayır! Müfteriler, genel başkanları ile, milletvekilleri ile.. hemen hepsi, müfteri! İşte delili..

#7
Foto - CUMHURİYET, 5 Ekim 2015: “İNSANLIK SÜRÜNÜYOR!

CUMHURİYET, 5 Ekim 2015: “İNSANLIK SÜRÜNÜYOR!" Alın bir tane daha, Kemalist Sözcü ile Kemalist Cumhuriyet'in "emme basma tulumba"lığına delil.. Sözcü, "PKK mezarlık bile açtı" diye "Eyyy Tayyyip" başlığı atıyor.. PKK'ya ses çıkarılamadığını iddia ediyor.. Cumhuriyet ise, "Polisin, öldürdüğü bir kişinin cesedini polis aracına iple bağlamış, sokaklarda gezdirdiği"ni yazıyor.. Biri "PKK'ya sessiz kaldınız" diyor, diğeri "PKK'lılara insanlık dışı işkence yapıyorsunuz" diyor.. Benim de aklıma, "Acaba polis aracına bağlanıp, gezdirilen cesedin failleri, o tarihde hala tasfiye edilmemiş, FETÖ'cüler olmasın" sorusu geliyor..

#8
Foto - ZAMAN, 5 Ekim 2015: “SARAYIN SAVCISI!

ZAMAN, 5 Ekim 2015: “SARAYIN SAVCISI!" 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbesinin üzerinden 2 yıl geçmiş.. FETÖ'nün hainliği artık ortaya çıkmış. Yapılan illegal soruşturmalar, FETÖ'ye bağlılık yeminleri, bürokraside kadrolaşma, medyada FETÖ yapılanması, emniyette kadrolaşma her şey ortaya çıkmış. Başsavcıdan habersiz yapılan gizli soruşturmaların faili FETÖ'cü emniyetçiler Hamza Tosun, Yakub Saygılı, Kazım Aksoy ve Yasin Topçu'nun da içinde olduğu ve Fetullah Gülen'in baş sanık olduğu 69 FETÖ'cüye hazırlanan iddianame, Kılıçdaroğlu tarafından "Saray'ın savcısı hazırladı" denilerek itibarsızlaştırılmak isteniyor.. Hazırlayan savcıya, "Cumhuriyetin savcısı demem, sarayın savcısı derim" hakareti Kılıçdaroğlu tarafından yapıldı.. Alın okuyun, CHP'liler.. Bir daha bir daha okuyun, FETÖ'cü Zaman gazetesini. Kılıçdaroğlu'nu nasıl manşete çıkartmışlar.. Fetullah Gülen'in baş sanık olduğu iddianame için, Kılıçdaroğlu nasıl hakaretler yağdırmış, Gülen'in ve Gülen'in emrindeki FETÖ'cü emniyetçilerin yargılanmasına nasıl karşı çıkmış!

#9
Foto - SÖZCÜ, 5 Ekim 2016: “FBI BANA 'FETÖ'YÜ CIA KORUYOR' DEDİ

SÖZCÜ, 5 Ekim 2016: “FBI BANA 'FETÖ'YÜ CIA KORUYOR' DEDİ" Kemalist Sözcü'nün manşetine çıkarılan cümleyi sareden, başörtü yasakçısı Çağdaş Eğitim Vakfı eski Başkanı Gülseven Yaşer.. İlişki yumağına bakar mısınız. Fetullah Gülen ile mücadele ettiğini iddia eden Çağdaş Eğitim Başkanı Yaşer, Türkiye'den kaçıp, ABD'ye sığınıyor. Yıllarca orda yaşıyor. Bu başörtü yasakçısı Yaşer ile mücadele ettiğini iddia eden Fetullah Gülen de ABD'ye sığınmış, orda yaşıyor.. Üstelik, bu başörtü yasakçısı, nasıl oluyorsa, FBI ile görüşmeler yapıyor.. Hangi sıfatla görüşebiliyorsa, kendisine Gülen'in CIA tarafından korunduğu açıklanıyor. Hepiniz aynısınız, Gülen de, Yaşer de aynı.. Ülkesinden kaçıp, ABD'de yaşayanlar da, FBI ile konuşan da, CIA tarafından korunduğu açıklanan da.. Hepiniz, bu ülkeye, bu millete düşmansınız! Bu millete düşman olmasaydınız, biriniz başörtüye "furuat" demezdi. Diğeriniz, "üniversitelerde başörtüyü yasaklamak" için, ölümüne mücadele vermezdi..

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