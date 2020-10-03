Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 3 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı

TARAF, 3 Ekim 2012: “ADAMLARINI SUSTUR” O tarihde cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül, dirsek temasında olduğu FETÖ'cü gazetelere, "Gül aday olursa şu kadar oyla kesin cumhurbaşkanı seçilir" diye manşetler attırsın. Ama Erdoğan, adamlarını sustursun.. Ne güzel bir mantık bu! 3 Ekim 2012'den çok önce, FETÖ'cü gazete olan bu Taraf, sürmanşetten "Erdoğan'a karşı aday olursa cumhurbaşkanlığını Gül kazanıyor" diye masabaşı haber yapmamış mıydı? O başlığa sessiz kalan Gül, karşı cevabını alınca, şimdi "Adamlarını sustur" diyerek, yine Taraf gazetesi üzerinden, Erdoğan'a çıkışıyor.. Kimlerin kaç kuruşluk adam olduğu da, böylece ortaya çıkmış oluyor.. Aynı gazetede, Ahmet Altan'ın köşe yazısı "Akıllara bak akıllara" diye başlıkla çıkıyor. Hani FETÖ darbesinin taşlarını döşemekle görevli algı ajanı var ya.. Ahmet Altan var ya.. İşte o.. Meğer demokratmış da bizim haberimiz yokmuş… Sen demokratsın, birlikte hareket ettiğin darbeciler de demokrat, ama girdiği her seçimden birinci çıkan Tayyip Erdoğan faşist, diktatör, öyle mi Altan? Bir de utanmıyor, “Gittikçe Erbakan’ı andırıyor” diyor… Rahmetli Erbakan Hoca için de “Demokrat değildi” demeye getiriyor… Bu mantıkla 28 Şubat’ı demokrasi hareketi göreceği belli, eh, 15 Temmuz’da ne yapacağı da! “Ben niye yargılandım” minvalli soruyorsun ya, işte bu darbeci kafan yüzünden Altan!