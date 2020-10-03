2020-10-03 15:35:35 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 3 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlui geçmiş 3 Ekimlerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet’in 3 Ekim 2015 tarihli “ALKIŞLAR ÖNÜNE KANSIZ ELLERLE ÇIKINIZ" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “HDP seçim çalışmalarını başlatırken, Gandi'nin "Alkışlar önüne kansız elle çıkınız" sözünü alıp, Kandil'e mesaj olarak yolluyor. Kemalist Cumhuriyet gazetesi de, bunu çok beğenmiş, manşete taşıyor. Birisi de sormuyor, "Kandil'de kansız el var mı ki, alkışların önüne çıkabilsinler.. Yoksa yapmak istediğiniz, kanlı elleri, çaktırmadan alkışlatmak kı?" ifadelerini kullandı.