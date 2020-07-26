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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 26 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-07-26 12:46:37
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 26 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 26 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. FETÖ bülteni, Bugün gazetesinin 26 Temmuz 2015 tarihli “17 Aralık'ta ortaya çıkanlar şaşırtmadı" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “AK Parti'den milletvekili olan Reha Çamuroğlu, FETÖ'nün Bugün gazetesine bu demeci vererek, siyasette biraz daha olabilir miyim diye düşünmüş ama, yanlış yere çadır kurmuş. İftiracılar, şimdi kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar.. Nerde kaldı bunlara himmet edenler..” dedi.

#1
Foto - Cumhuriyet, 26 Temmuz 2012 “Ankara telaşta” Cumhuriyet gazetesi, Kuzey Suriye'de ABD ve Rusya'nın oynamak istediği oyun üzerinden, manşet atmış.

Cumhuriyet, 26 Temmuz 2012 “Ankara telaşta” Cumhuriyet gazetesi, Kuzey Suriye'de ABD ve Rusya'nın oynamak istediği oyun üzerinden, manşet atmış. "Ankara telaşta" diyorlar ama, bugün kimin telaşta olduğunu daha iyi görüyoruz. Cumhuriyet'in manşetindeki El Kaide de, PYD de, Türkiye'nin gücü karşısında bugün bir varlık gösteremiyorlar.. Bu aşamada biz ne bekleriz? Cumhuriyet gazetesi vatanperver ise, "El Kaide telaşta" manşeti atmasını, veya "PYD telaşta" manşeti atmasını bekleriz. Atıyorlar mı? Ne mümkün!

#2
Foto - Sözcü, 26 Temmuz 2012 “Tayyip sayesinde PKK Suriye'de devlet kuruyor” Sözcü gazetesinin bu tahrikleri kime yaramış olabilir? Kime cesaret vermiş olabilir? Türkiye'ye mi, yoksa PYD'ye mi? Sözcü gazetesi resmen, PYD'yi cesaretlendiren bu manşetleri atarak, Erdoğan'ı devirmeye çalıştı.. Bugün geldiğimiz noktada, PYD altedildi.. Peki Sözcü bu manşetlerden utanıyor mu? Hayır. Bugün de başka bahanelerle, yine Erdoğan'ı devirmek için mücadele ediyorlar. Erdoğan'ı devirme yolunda, her türlü kötülüğe imza atıyorlar.

Sözcü, 26 Temmuz 2012 “Tayyip sayesinde PKK Suriye'de devlet kuruyor” Sözcü gazetesinin bu tahrikleri kime yaramış olabilir? Kime cesaret vermiş olabilir? Türkiye'ye mi, yoksa PYD'ye mi? Sözcü gazetesi resmen, PYD'yi cesaretlendiren bu manşetleri atarak, Erdoğan'ı devirmeye çalıştı.. Bugün geldiğimiz noktada, PYD altedildi.. Peki Sözcü bu manşetlerden utanıyor mu? Hayır. Bugün de başka bahanelerle, yine Erdoğan'ı devirmek için mücadele ediyorlar. Erdoğan'ı devirme yolunda, her türlü kötülüğe imza atıyorlar.

#3
Foto - Zaman, 26 Temmuz 2013 “Piyasalardaki dalgalanmayı kolay atlattık

Zaman, 26 Temmuz 2013 “Piyasalardaki dalgalanmayı kolay atlattık" FETÖ'nün Zaman gazetesindeki Babacan sevgisi, taaa 2013'lere dayanıyormuş.. Bakın, bugünlerde "2012'den sonra hep kötüye gittik" diyen Ali Babacan, gezi isyanı başlamasından hemen sonra, 2013'ün ortasında ne diyormuş: "Piyasalardaki dalgalanmayı kolay atlattık, olursa yine atlatırız." Yoksa, geziciler bir yandan, Babacan'lar da bir yandan, Türkiye'nin altını mı oyuyorlarmış acaba! Türkiye'nin altını oyup, "İyiyiz, güzeliz" mesajları mı veriliyormuş?

#4
Foto - Cumhuriyet, 26 Temmuz 2013 “Biber gazı öl-dü-rü-yor” Gezi isyanını sürdürebilmek için, bir yandan gençleri sokakta tutmaya çalışan Cumhuriyet, bir yandan da polisin elini kolunu bağlamak için böyle başlıklar attılar.. Tabipler Odası'na, barolara ve bilumum derneklere açıklamalar yaptırdılar,

Cumhuriyet, 26 Temmuz 2013 “Biber gazı öl-dü-rü-yor” Gezi isyanını sürdürebilmek için, bir yandan gençleri sokakta tutmaya çalışan Cumhuriyet, bir yandan da polisin elini kolunu bağlamak için böyle başlıklar attılar.. Tabipler Odası'na, barolara ve bilumum derneklere açıklamalar yaptırdılar, "Biber gazı kimyasal silah gibidir" diye.. Kaç kişi öldü, biber gazından, bir tane somut örnek verebilirler mi? Bu manşyete taşıdıkları bile, astım hastası imiş. Astım hastasının polise direnmede ne işi var diye sormuyorlar, "biber gazı öldürüyor" diyorlar.. Sol kafası böyledir, işte.

#5
Foto - Taraf, 26 Temmuz 2013 “Koç'a seçime kadar inceleme” Koç'un şirketlerine yapılan vergi ve diğer incelemelerde avukatlığa Taraf gazetesi soyunmuş. Niye ki acaba? Fetullah Gülen'in adamları ile yaptıkları

Taraf, 26 Temmuz 2013 “Koç'a seçime kadar inceleme” Koç'un şirketlerine yapılan vergi ve diğer incelemelerde avukatlığa Taraf gazetesi soyunmuş. Niye ki acaba? Fetullah Gülen'in adamları ile yaptıkları "Anananas sohbetleri" sebebiyle olmasın sakın. Türkçe Olimpiyatları'na sponsor olan Koç, karşılığında FETÖ'nün Taraf'ında böyle savunuluyor..Diyeceksiniz ki, bugün da farklı bir durum yok. Koç İstanbul sözleşmesi ile açıklama yaparak AK Parti iktidarını köşeye sıkıştırmaya çalışıyor, bakın bilumum FETÖ'cü internet sitelerine, hepsi Koç'a destek çıkıyor. 7 yılda değişen bir şey yok, sizin anlayacağınız.

#6
Foto - Bugün, 26 Temmuz 2015 “17 Aralık'ta ortaya çıkanlar şaşırtmadı

Bugün, 26 Temmuz 2015 “17 Aralık'ta ortaya çıkanlar şaşırtmadı" AK Parti'den milletvekili olan Reha Çamuroğlu, FETÖ'nün Bugün gazetesine bu demeci vererek, siyasette biraz daha olabilir miyim diye düşünmüş ama, yanlış yere çadır kurmuş. İftiracılar, şimdi kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar.. Nerde kaldı bunlara himmet edenler..

#7
Foto - Sözcü, 26 Temmuz 2015 “Suçlusunuz

Sözcü, 26 Temmuz 2015 “Suçlusunuz" Sözcü gazetesi, 1 Kasım 2015 seçimleri öncesinde, son bir can havli ile, siyasi iktidara binbir türlü iftira ile saldırmış. Sanki PKK ilk defa AK Parti iktidarında askerimizi şehit etmiş gibi, ilk defa APO'nun posteri ile gösteri yapılmış gibi, saymış da saymış. Ama sonuçta bugüne gelelim.. TSK'daki hainler temizlendikten sonra, bugün artık PKK askerimize, polisimize saldırı yapabiliyor mu? Apo resmi ile gösteri yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Sözcü'nün, PKK'yı büyüten bu manşetlerine rağmen, AK Parti, PKK'nın hakkından geldi.. IŞİD için yazılanlar da aynı.. Bugün IŞİD bitti mi? Bitti. Sözcü bu başlıklarıyla, o gün IŞİD'e mi hizmet etti, IŞİD'i bitirmek üzere olan Türkiye'yi mi, takdir sizin..

#8
Foto - Cumhuriyet, 26 Temmuz 2016 “Yargıya jet dizayn

Cumhuriyet, 26 Temmuz 2016 “Yargıya jet dizayn" FETÖ'cüler darbe yapmaya kalkışmış, halkın üzerine savaş uçakları ile bomba atmışlar. Bu örgütle irtibatlı yargıdaki isimlerin görevden alınmasına, kemalist Cumhuriyet gazetesi bakın nasıl karşı çıkıyor: "Jet dizayn" imiş. FETÖ'cüler darbeyi başarıya ulaştırsaydı, yargıda kimbilir neler yapacaklardı.. Cumhuriyet'in birinci sayfası, darbenin üzerinden iki hafta bile geçmemiş iken, baştan sona kılçıklık dolu.. Kılıçdaroğlu'nun ağzından, Külliye'ye HDP'nin niye çağrılmadığı soruluyor, darbede görev yapan erlerin ailelerinin nöbette olduğu belirtiliyor.. "idam AB ile ipleri koparır" diyerek, darbecilerin hayatını garantiye almaya çalışıyorlar.. Bu başlıkları unutmadık, unutturmayacağız..

#9
Foto - Sözcü, 26 Temmuz 2016 “42 gazeteci için yakalama kararı

Sözcü, 26 Temmuz 2016 “42 gazeteci için yakalama kararı" Sözcü gazetesine, FETÖ yanlısı yayın yapıyorsunuz denilince küplere biniyorlar. Alın işte, darbeden bir gün önce, "askerlerin de bir planı vardır" diye televizyon ekranlarından darbe tahriki yapanlar hakkındaki yakalama kararını, birinci sayfalarına nasıl taşımışlar. "Gazeteci için yakalama kararı" imiş. Darbe tahriki yapmak, darbecileri aklamaya çalışmak, ülkenin Cumhurbaşkanı'nın kaçacağını iddia etmek, CIA ile irtibatlı derin örgütten emir alarak haber yapmak, ne zamandan beri gazetecilik olmuş?

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