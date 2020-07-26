Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 26 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 26 Temmuz 2015 “Suçlusunuz" Sözcü gazetesi, 1 Kasım 2015 seçimleri öncesinde, son bir can havli ile, siyasi iktidara binbir türlü iftira ile saldırmış. Sanki PKK ilk defa AK Parti iktidarında askerimizi şehit etmiş gibi, ilk defa APO'nun posteri ile gösteri yapılmış gibi, saymış da saymış. Ama sonuçta bugüne gelelim.. TSK'daki hainler temizlendikten sonra, bugün artık PKK askerimize, polisimize saldırı yapabiliyor mu? Apo resmi ile gösteri yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Sözcü'nün, PKK'yı büyüten bu manşetlerine rağmen, AK Parti, PKK'nın hakkından geldi.. IŞİD için yazılanlar da aynı.. Bugün IŞİD bitti mi? Bitti. Sözcü bu başlıklarıyla, o gün IŞİD'e mi hizmet etti, IŞİD'i bitirmek üzere olan Türkiye'yi mi, takdir sizin..