2020-07-26 12:46:37 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 26 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 26 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. FETÖ bülteni, Bugün gazetesinin 26 Temmuz 2015 tarihli “17 Aralık'ta ortaya çıkanlar şaşırtmadı" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “AK Parti'den milletvekili olan Reha Çamuroğlu, FETÖ'nün Bugün gazetesine bu demeci vererek, siyasette biraz daha olabilir miyim diye düşünmüş ama, yanlış yere çadır kurmuş. İftiracılar, şimdi kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar.. Nerde kaldı bunlara himmet edenler..” dedi.