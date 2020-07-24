2020-07-24 12:52:28 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 24 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 24 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet’in 24 Temmuz 2016 tarihli “Fatura demokrasiye” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Cumhuriyet gazetesinin şu manşetine bakar mısınız? Darbeye karşı atamadıkları başlığı, darbecilere karşı alınan önlemler için atıyorlar, sonra da “Bizim FETÖ’yle ne alakamız olur” diye ağlıyorlar… Yuh olsun! Gözaltı süresi 30 güne çıktı ise, FETÖ'cüler korksun.. Savunmaya üç avukat sınırı geldi ise, FETÖ'cüler korksun.. Cumhuriyet niye rahatsız oluyor?” dedi.