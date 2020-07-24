Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 24 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 24 Temmuz 2012. “Mücahitler müteahhit oldu, ülkeyi ganimet gibi paylaşıyorlar!..” “Milli Görüş’çüyüm” diye gezen Bekaroğlu, böyle saldırdığı Tayyip Erdoğan ve ekibi, Erbakan Hoca’nın hayallerini bir bir gerçekleştirirken, “CHP Milletvekili” kimliğiyle her hayra takoz olma peşinde koşuyor… Ne diyelim, utanmıyorsa dilediğini yapsın… Sözcü, halkı tedirgin etmek için de, sürmanşetinde de "Küstah tehdit" başlığı atıyor, Esed'in Türkiye'ye karşı kimyasal silah kullanabileceğini iddia ediyordu. Aslında yapılan Erdoğan düşmanlığı. "Erdoğan, ülkeyi bu hale getirdi" demeye kalkıyorlardı. Bugün bu başlıkları atanlar acaba utanıyorlar mı? Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için bugün şu an Suriye'de.. Kendi halkını katleden Esed'in lafını sürmanşete taşıyarak, Türkiye'nin Suriye'deki PYD'ye operasyon yapmamasını isteyenler, bu amaçla o manşeti atanlar, şimdi utanıyorlar mı acaba?