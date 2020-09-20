2020-09-20 10:04:09 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 20 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 20 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Cumhuriyet’in 20 Eylül 2016 tarihindeki “Meclis’teki o enkazı kaldırın” haberine ilişkin, “Kemalist Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor, kemalist Cumhuriyet de hemen manşete taşıyor.. 15 Temmuz hain darbe girişimi olmuş, birileri bu darbeye “tiyatro” demiş. “Kendi kendilerine, darbe olmuş gibi bir algı oluşturdular, aslında darbe olmadı” demişler. Sonra “Kontrollü bir darbeye izin verdiler. Gülen grubunu ve diğer solcuları tasfiye etmek için” demişler. Böyle bir konjonktürde, darbenin acımasızlığının en açık delili olan TBMM’nin bombalarla tahrip edildiği yerlerin yıkılıp, izlerin ortadan kaldırılması için Kılıçdaroğlu talepte bulunuyor. Gerekçesi de çok masum: “Türkiye’yi dünyaya zayıf gösteriyor” diyor.. Nasıl tezgah ama? Kılıçdaroğlu darbenin delillerini ortadan kaldırtacak, Pensilvanya’daki şeytan da, “TBMM bombalanmadı ki, bombalanmadı ki.. Darbe tiyatro” diyecek. Plan işte bu!” değerlendirmesinde bulundu.