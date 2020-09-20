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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 20 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-09-20 10:04:09
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 20 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 20 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Cumhuriyet’in 20 Eylül 2016 tarihindeki “Meclis’teki o enkazı kaldırın” haberine ilişkin, “Kemalist Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor, kemalist Cumhuriyet de hemen manşete taşıyor.. 15 Temmuz hain darbe girişimi olmuş, birileri bu darbeye “tiyatro” demiş. “Kendi kendilerine, darbe olmuş gibi bir algı oluşturdular, aslında darbe olmadı” demişler. Sonra “Kontrollü bir darbeye izin verdiler. Gülen grubunu ve diğer solcuları tasfiye etmek için” demişler. Böyle bir konjonktürde, darbenin acımasızlığının en açık delili olan TBMM’nin bombalarla tahrip edildiği yerlerin yıkılıp, izlerin ortadan kaldırılması için Kılıçdaroğlu talepte bulunuyor. Gerekçesi de çok masum: “Türkiye’yi dünyaya zayıf gösteriyor” diyor.. Nasıl tezgah ama? Kılıçdaroğlu darbenin delillerini ortadan kaldırtacak, Pensilvanya’daki şeytan da, “TBMM bombalanmadı ki, bombalanmadı ki.. Darbe tiyatro” diyecek. Plan işte bu!” değerlendirmesinde bulundu.

#1
Foto - SÖZCÜ, 20 Eylül 2012: “DİRİSİ OTOBÜSLE” PKK saldırırsında şehitler vermişiz. Şehidlerin cenazesi helikopterle taşınmış. Sözcü/nün ahlaksızca yaptığı şu istismara bakar mısınız? Sanki bölgedeki tüm askerlerimizin görevdeki sevkıyatının helikopterle taşıyabilecek imkanımız varmış da, daha eski iktidarlar öyle yapıyormuş da, AK Parti gelmiş, o askerleri otobüsle taşıyormuş gibi algı oluşturuyorlar.. Eskiden, cenazeleri bile helikopterle taşınmıyor, günlerce çocuklarının tabutunu bekliyordu, aileler.. Bir de, bugüne bakalım. Bugün artık devlet, FETÖ’cüleri ve kemalist darbecileri TSK’dan temizledi.. Tüm askeri araçlar tamamı ile askerimizin görevi ile ilgili kullanılıyor. PKK’lılar da artık böyle saldırı yapamıyorlar!

SÖZCÜ, 20 Eylül 2012: “DİRİSİ OTOBÜSLE” PKK saldırırsında şehitler vermişiz. Şehidlerin cenazesi helikopterle taşınmış. Sözcü/nün ahlaksızca yaptığı şu istismara bakar mısınız? Sanki bölgedeki tüm askerlerimizin görevdeki sevkıyatının helikopterle taşıyabilecek imkanımız varmış da, daha eski iktidarlar öyle yapıyormuş da, AK Parti gelmiş, o askerleri otobüsle taşıyormuş gibi algı oluşturuyorlar.. Eskiden, cenazeleri bile helikopterle taşınmıyor, günlerce çocuklarının tabutunu bekliyordu, aileler.. Bir de, bugüne bakalım. Bugün artık devlet, FETÖ’cüleri ve kemalist darbecileri TSK’dan temizledi.. Tüm askeri araçlar tamamı ile askerimizin görevi ile ilgili kullanılıyor. PKK’lılar da artık böyle saldırı yapamıyorlar!

#2
Foto - TARAF, 20 Eylül 2012: “ATEŞ AÇILINCA ZIRHLILAR KAÇTI” 2012 yılının TSK’sına bakın. Askeri korumak üzere zırhlı araç verilmiş, ateş açılınca önce zırhlı araçtakiler kaçmış. Saldırıdan kurtulan bir asker, kendisi anlatıyor, “PKK’lıları termal kamerada gördük ama, mühimmat yoktu Koruma olan zırhlı araç ise kaçtı” diye. Şimdi emekli edilmiş kemalist generallere sormak lazım, “O mühimmatı, Erdoğan mı, alıp bunlara getirecekti? Nerede idi, bu askerlerin başındaki general? Ki, bu askerler, gördükleri PKK’lıları vurabilsin?”

TARAF, 20 Eylül 2012: “ATEŞ AÇILINCA ZIRHLILAR KAÇTI” 2012 yılının TSK’sına bakın. Askeri korumak üzere zırhlı araç verilmiş, ateş açılınca önce zırhlı araçtakiler kaçmış. Saldırıdan kurtulan bir asker, kendisi anlatıyor, “PKK’lıları termal kamerada gördük ama, mühimmat yoktu Koruma olan zırhlı araç ise kaçtı” diye. Şimdi emekli edilmiş kemalist generallere sormak lazım, “O mühimmatı, Erdoğan mı, alıp bunlara getirecekti? Nerede idi, bu askerlerin başındaki general? Ki, bu askerler, gördükleri PKK’lıları vurabilsin?”

#3
Foto - CUMHURİYET, 20 Eylül 2012: “MEHMET’E GELİNCE YOK” Kemalist Cumhuriyet, işine gelince PKK’lıları öve öve bitirmez. Onlara terörist bile demeyip, “gerilla” diye hitap eder. Ama şehid askerlerimiz üzerinden AK Partiye saldıracak fırsat eline geçince de, “Mehmet’e gelince yok” diye saldırırlar. Sanki Ak Parti iktidarı bir harcamadan kaçınmış gibi, suçlama yaparlar. Aynı günkü diğer gazetelerde vardı, aynı konvoydaki zırhlı araçlar kaçmışlar.. Aslında konvoydakiler termal kamera ile PKK’lıları tespit etmişler, ama ellerinde mühimmat yokmuş. Bunun sorumlusu kim? Tayyip Erdoğan mı, yoksa bir eli balda, bir eli yağda, o zamanın ulusalcı generalleri mi? Veya şöyle soralım, “O tarihde Org. Hasan Iğsız, ailesi ile piknik yapmak için askeri helikopter buluyordu da, niye asker sevkıyatını o helikopter ile yaptırmıyordu?

CUMHURİYET, 20 Eylül 2012: “MEHMET’E GELİNCE YOK” Kemalist Cumhuriyet, işine gelince PKK’lıları öve öve bitirmez. Onlara terörist bile demeyip, “gerilla” diye hitap eder. Ama şehid askerlerimiz üzerinden AK Partiye saldıracak fırsat eline geçince de, “Mehmet’e gelince yok” diye saldırırlar. Sanki Ak Parti iktidarı bir harcamadan kaçınmış gibi, suçlama yaparlar. Aynı günkü diğer gazetelerde vardı, aynı konvoydaki zırhlı araçlar kaçmışlar.. Aslında konvoydakiler termal kamera ile PKK’lıları tespit etmişler, ama ellerinde mühimmat yokmuş. Bunun sorumlusu kim? Tayyip Erdoğan mı, yoksa bir eli balda, bir eli yağda, o zamanın ulusalcı generalleri mi? Veya şöyle soralım, “O tarihde Org. Hasan Iğsız, ailesi ile piknik yapmak için askeri helikopter buluyordu da, niye asker sevkıyatını o helikopter ile yaptırmıyordu?

#4
Foto - CUMHURİYET, 20 Eylül 2013: “TÜRKİYE’YE YENİ KOMŞU EL KAİDE” Kemalist Cumhuriyet, AK Parti iktidarının haksız yere El Kaide’ye yaşam koridoru açtığı iftirasını atıp, yeni komşumuz olduğunu iddia etmiş. PYD yeni komşu olurken ise, aynı Cumhuriyet’in hiç sesi çıkmıyordu. Ama gerçek ne? El Kaide, ABD’nin kurduğu dandik bir örgüttü, onların hakkından gelindi. Ama esas düşman PYD ise, hala Türkiye için bir sorun.. EL Kaide’ye yardım edildiği iftirası üzerinden AK Parti’yi suçlayan Cumhuriyet ise, bugün dahi, onlarca yalan ile, aynı ahlaksız saldırılarını sürdürüyor..

CUMHURİYET, 20 Eylül 2013: “TÜRKİYE’YE YENİ KOMŞU EL KAİDE” Kemalist Cumhuriyet, AK Parti iktidarının haksız yere El Kaide’ye yaşam koridoru açtığı iftirasını atıp, yeni komşumuz olduğunu iddia etmiş. PYD yeni komşu olurken ise, aynı Cumhuriyet’in hiç sesi çıkmıyordu. Ama gerçek ne? El Kaide, ABD’nin kurduğu dandik bir örgüttü, onların hakkından gelindi. Ama esas düşman PYD ise, hala Türkiye için bir sorun.. EL Kaide’ye yardım edildiği iftirası üzerinden AK Parti’yi suçlayan Cumhuriyet ise, bugün dahi, onlarca yalan ile, aynı ahlaksız saldırılarını sürdürüyor..

#5
Foto - BUGÜN, 20 Eylül 2014: “BAŞBAKAN’IN TEPKİ VERMESİ LAZIM” FETÖ’cü Bugün gazetesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu birinci sayfanın göbeğine oturtturmuş.. Kılıçdaroğlu diyor ki, “Başbakan’ın tepki vermesi lazım.” Neye tepki vermesi lazımmış, o tarihde başbakan olan Davutoğlu’nun? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün bankası Bank Asya hakkında “soruşturma yapın” demiş. Başbakan Ahmet Davutoğlu buna tepki vermesi lazımmış. Kılıçdaroğlu, 2014’lerden bu yana, Davutoğlu üzerinden, Erdoğan’ı devirme girişimlerini başlatmış da biz dikkat etmemişiz.. Peki burada ilginç olan ne? CHP-FETÖ ortaklığı. “Bizim FETÖ ile hiç ilişkimiz olmadı” diyen Kılıçdaroğlu, bakın FETÖ’cü bankayı korumak için, nasıl açıklama üzerine açıklama yapmış.

BUGÜN, 20 Eylül 2014: “BAŞBAKAN’IN TEPKİ VERMESİ LAZIM” FETÖ’cü Bugün gazetesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu birinci sayfanın göbeğine oturtturmuş.. Kılıçdaroğlu diyor ki, “Başbakan’ın tepki vermesi lazım.” Neye tepki vermesi lazımmış, o tarihde başbakan olan Davutoğlu’nun? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün bankası Bank Asya hakkında “soruşturma yapın” demiş. Başbakan Ahmet Davutoğlu buna tepki vermesi lazımmış. Kılıçdaroğlu, 2014’lerden bu yana, Davutoğlu üzerinden, Erdoğan’ı devirme girişimlerini başlatmış da biz dikkat etmemişiz.. Peki burada ilginç olan ne? CHP-FETÖ ortaklığı. “Bizim FETÖ ile hiç ilişkimiz olmadı” diyen Kılıçdaroğlu, bakın FETÖ’cü bankayı korumak için, nasıl açıklama üzerine açıklama yapmış.

#6
Foto - ZAMAN, 20 Eylül 2015: “ŞEHİTLERİN SORUMLUSU ASKERİ ENGELLEYENLERDİR” FETÖ’cü Zaman gazetesi, bir yandan PKK’ya destek veriyor, bir yandan da şehidlerimizin sorumlusunun AK Parti olduğunu, hem de “askeri engelliyorlar” diye iftira atarak iddia ediyor. Buna destek çıkanlar kim? MHP’den daha sonra istifa eden Oktay Vural. CHP’de diş tutturamayan Levent Gök. BBP’de artık görülmeyen Remzi Çayır. FETÖ, bu adamları nasıl da büyük bir itina ile bulup, konuşturuyormuş, görüyor musunuz? TSK’deki darbeci adamlarını gizlemek için, AK Parti’ye nasıl da böyle iftiralar attırıyormuş… Ama, Allah, doğruların yardımcısıdır. Bunların yalanları yüzlerine yapıştı.. AK Parti, tüm iftiralara rağmen, alnının akı ile, tüm bu iftiralardan halk nezdinde kendisini temize çıkardı. Bu konuşanlar ise, ortalıkta görünmüyorlar. Aynı gazetedeki, sözümona solcu geçinen DSP’li Hikmet Sami Türk’ün, “Ekrem Dumanlı’ya isnat edilecek suç olmadığı” yönündeki yorumu da, bugün kendini utandırıyor olmalı.. O Ekrem Dumanlı, yurtdışına kaçtı.. Suçu yoktuysa, niye kaçtı ki?

ZAMAN, 20 Eylül 2015: “ŞEHİTLERİN SORUMLUSU ASKERİ ENGELLEYENLERDİR” FETÖ’cü Zaman gazetesi, bir yandan PKK’ya destek veriyor, bir yandan da şehidlerimizin sorumlusunun AK Parti olduğunu, hem de “askeri engelliyorlar” diye iftira atarak iddia ediyor. Buna destek çıkanlar kim? MHP’den daha sonra istifa eden Oktay Vural. CHP’de diş tutturamayan Levent Gök. BBP’de artık görülmeyen Remzi Çayır. FETÖ, bu adamları nasıl da büyük bir itina ile bulup, konuşturuyormuş, görüyor musunuz? TSK’deki darbeci adamlarını gizlemek için, AK Parti’ye nasıl da böyle iftiralar attırıyormuş… Ama, Allah, doğruların yardımcısıdır. Bunların yalanları yüzlerine yapıştı.. AK Parti, tüm iftiralara rağmen, alnının akı ile, tüm bu iftiralardan halk nezdinde kendisini temize çıkardı. Bu konuşanlar ise, ortalıkta görünmüyorlar. Aynı gazetedeki, sözümona solcu geçinen DSP’li Hikmet Sami Türk’ün, “Ekrem Dumanlı’ya isnat edilecek suç olmadığı” yönündeki yorumu da, bugün kendini utandırıyor olmalı.. O Ekrem Dumanlı, yurtdışına kaçtı.. Suçu yoktuysa, niye kaçtı ki?

#7
Foto - CUMHURİYET 20 Eylül 2015: “CİZRE’DE KEDİLERİ DE VURMUŞLAR” Ahlaksızlığa, rezilliği, hainliğe bakar mısınız? Cizre’de PKK’lılar, ilçeyi ele geçirme provaları yapmışlar. Bu kemalist geçinen Cumhuriyet, ahlaksızca polise iftira atmış, “Siviller öldürülüyor” demiş. En sonunda, sivillerin değil, PKK’lı teröristlerin vurulduğu, hatta bir binada, hiç Cizre ile ilgisi olmayanların kaldıkları ortaya çıkınca da, bu sefer “Kedileri de vurdular” diye haysiyetsizce yayın yapmaya başlamışlar. Tabi kendiliklerinden değil, bugünlerde tartışılan Türk Tabipler Birliği ve benzeri PKK sevici meslek odası başkanları ile, sonrasında CHP’den milletvekili yapılarak ödüllendirilen DİSK Başkanı yapmış açıklamayı, “kedileri ve güvercinleri de vurdular” diyerek. Alçaklığın bu kadarına, pes doğrusu..

CUMHURİYET 20 Eylül 2015: “CİZRE’DE KEDİLERİ DE VURMUŞLAR” Ahlaksızlığa, rezilliği, hainliğe bakar mısınız? Cizre’de PKK’lılar, ilçeyi ele geçirme provaları yapmışlar. Bu kemalist geçinen Cumhuriyet, ahlaksızca polise iftira atmış, “Siviller öldürülüyor” demiş. En sonunda, sivillerin değil, PKK’lı teröristlerin vurulduğu, hatta bir binada, hiç Cizre ile ilgisi olmayanların kaldıkları ortaya çıkınca da, bu sefer “Kedileri de vurdular” diye haysiyetsizce yayın yapmaya başlamışlar. Tabi kendiliklerinden değil, bugünlerde tartışılan Türk Tabipler Birliği ve benzeri PKK sevici meslek odası başkanları ile, sonrasında CHP’den milletvekili yapılarak ödüllendirilen DİSK Başkanı yapmış açıklamayı, “kedileri ve güvercinleri de vurdular” diyerek. Alçaklığın bu kadarına, pes doğrusu..

#8
Foto - BUGÜN, 20 Eylül 2015: “İFTİRAYA BÖYLE MEYDAN OKUDU” FETÖ’cü Bugün gazetesi, 4 yıldır İngiltere’de kaçak yaşayan patronlarını, o tarihde “İftiraya böyle meydan okudu” diyerek savunmuşlar. Diyor ki, Akın İpek, “Yurtdışına çıkan değil 7 milyar dolar, 7 bin lira bulana 10 milyon dolar vereceğim.” Adam 4 yıldır İngiltere’de, bedava yaşıyor sanki.. Kaçırmışsın ki, yiyorsun. Hem de krallar gibi yaşayarak..

BUGÜN, 20 Eylül 2015: “İFTİRAYA BÖYLE MEYDAN OKUDU” FETÖ’cü Bugün gazetesi, 4 yıldır İngiltere’de kaçak yaşayan patronlarını, o tarihde “İftiraya böyle meydan okudu” diyerek savunmuşlar. Diyor ki, Akın İpek, “Yurtdışına çıkan değil 7 milyar dolar, 7 bin lira bulana 10 milyon dolar vereceğim.” Adam 4 yıldır İngiltere’de, bedava yaşıyor sanki.. Kaçırmışsın ki, yiyorsun. Hem de krallar gibi yaşayarak..

#9
Foto - CUMHURİYET 20 Eylül 2016: “MECLİS’TEKİ O ENKAZI KALDIRIN” Kemalist Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor, kemalist Cumhuriyet de hemen manşete taşıyor.. 15 Temmuz hain darbe girişimi olmuş, birileri bu darbeye “tiyatro” demiş. “Kendi kendilerine, darbe olmuş gibi bir algı oluşturdular, aslında darbe olmadı” demişler. Sonra “Kontrollü bir darbeye izin verdiler. Gülen grubunu ve diğer solcuları tasfiye etmek için” demişler. Böyle bir konjonktürde, darbenin acımasızlığının en açık delili olan TBMM’nin bombalarla tahrip edildiği yerlerin yıkılıp, izlerin ortadan kaldırılması için Kılıçdaroğlu talepte bulunuyor. Gerekçesi de çok masum: “Türkiye’yi dünyaya zayıf gösteriyor” diyor.. Nasıl tezgah ama? Kılıçdaroğlu darbenin delillerini ortadan kaldırtacak, Pensilvanya’daki şeytan da, “TBMM bombalanmadı ki, bombalanmadı ki.. Darbe tiyatro” diyecek. Plan işte bu!

CUMHURİYET 20 Eylül 2016: “MECLİS’TEKİ O ENKAZI KALDIRIN” Kemalist Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor, kemalist Cumhuriyet de hemen manşete taşıyor.. 15 Temmuz hain darbe girişimi olmuş, birileri bu darbeye “tiyatro” demiş. “Kendi kendilerine, darbe olmuş gibi bir algı oluşturdular, aslında darbe olmadı” demişler. Sonra “Kontrollü bir darbeye izin verdiler. Gülen grubunu ve diğer solcuları tasfiye etmek için” demişler. Böyle bir konjonktürde, darbenin acımasızlığının en açık delili olan TBMM’nin bombalarla tahrip edildiği yerlerin yıkılıp, izlerin ortadan kaldırılması için Kılıçdaroğlu talepte bulunuyor. Gerekçesi de çok masum: “Türkiye’yi dünyaya zayıf gösteriyor” diyor.. Nasıl tezgah ama? Kılıçdaroğlu darbenin delillerini ortadan kaldırtacak, Pensilvanya’daki şeytan da, “TBMM bombalanmadı ki, bombalanmadı ki.. Darbe tiyatro” diyecek. Plan işte bu!

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