Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 20 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

ZAMAN, 20 Eylül 2015: “ŞEHİTLERİN SORUMLUSU ASKERİ ENGELLEYENLERDİR” FETÖ’cü Zaman gazetesi, bir yandan PKK’ya destek veriyor, bir yandan da şehidlerimizin sorumlusunun AK Parti olduğunu, hem de “askeri engelliyorlar” diye iftira atarak iddia ediyor. Buna destek çıkanlar kim? MHP’den daha sonra istifa eden Oktay Vural. CHP’de diş tutturamayan Levent Gök. BBP’de artık görülmeyen Remzi Çayır. FETÖ, bu adamları nasıl da büyük bir itina ile bulup, konuşturuyormuş, görüyor musunuz? TSK’deki darbeci adamlarını gizlemek için, AK Parti’ye nasıl da böyle iftiralar attırıyormuş… Ama, Allah, doğruların yardımcısıdır. Bunların yalanları yüzlerine yapıştı.. AK Parti, tüm iftiralara rağmen, alnının akı ile, tüm bu iftiralardan halk nezdinde kendisini temize çıkardı. Bu konuşanlar ise, ortalıkta görünmüyorlar. Aynı gazetedeki, sözümona solcu geçinen DSP’li Hikmet Sami Türk’ün, “Ekrem Dumanlı’ya isnat edilecek suç olmadığı” yönündeki yorumu da, bugün kendini utandırıyor olmalı.. O Ekrem Dumanlı, yurtdışına kaçtı.. Suçu yoktuysa, niye kaçtı ki?