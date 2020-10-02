Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 2 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı

BUGÜN, 2 Ekim 2012: "ÜNİVERSİTE İÇİN TOEFL SİSTEMİ" Şu geçmiş tarihli gazetele baktığınızda, bu ülkenin nasıl badireler atlattığını görüp, binlerce defa şükrediyorsunuz.. Tayyip Erdoğan'ın altına koltuk verdiği adamların ihanetlerini gördükçe şaşırıp kalıyorsunuz. Yıllarca Başbakanlık müsteşarlığı yapan, sonrasında Milli Eğitim gibi çok önemli bir bakanlık kendisine emanet edilen ve FETÖ'cüleri en iyi tanıması gereken Ömer Dinçer, bakın dersane tartışmaları kenarından köşesinden başladığı bir dönemde, ne laflar etmiş: "Milli Eğitim Bakanlığı'nda eğitimi iyileştirirseniz, dersanelere ihtiyacınız azalır. Bu olmadan hukuken kapatma sorun olur." FETÖ'cü gazetede çıkan bu tepedeki haber, o gün dikkatimizi çekmemiş. Bugün Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket ederek, Tayyip Erdoğan'a ihanet eten bu kişiye soralım: "Dersaneleri kapatma, niye sorun olur, açıklar mısın, Ömer bey?" FETÖ'cülere o gün böyle sahip çıkan bir bakanın, bugün de Erdoğan'ın ayağını kaydırmak için oluşumlar peşinde olması, sizce şaşırılacak bir konu değildir, herhalde..