2020-10-02 17:05:38 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 2 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 2 Ekimlerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 2 Ekim 2014 tarihli "TÜRBANI PROTESTO EDEN KADININ SAÇINI YOLDULAR" başlık haberini yorumlayan karahasanoğlu, “Ahlaksız çarpıtmaya bakın.. Başörtü yıllarca bu ülkede yasak ilan edilmiş.. Öğrenciler başlarındaki örtü sebebi ile üniversiteden geri çevrilmiş. AK Parti tek başına iktidara geldikten sonra bile, 10 yıl boyunca o yasak sürmüş. Şimdi yasak kaldırıldığında, bazı ahlaksızlar, "Kıyafetin serbest olmasını protesto etmeye" kalkışmışlar.. Güvenlikçiler de, protestonun bitirilmesini istediklerinde direnenleri dağıtmak isterken, bir yasakçı zorba, saçı siyah iken, kahverengi saçları çantasından çıkarıp, "Bakın bakın, zorla saçımı çekip yerinden koparttılar" diye göstermiş, Sözcü de bunu manşete taşımış. Bre ahlaksızlar, o saçı güvenlikçi çekip yoldu ise, saç yumağı niye güvenlikçinin elinde değil de, mağdur olduğunu söyleyenin elinde?” ifadelerini kullandı.