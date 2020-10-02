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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 2 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-10-02 17:05:38
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 2 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 2 Ekimlerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 2 Ekim 2014 tarihli "TÜRBANI PROTESTO EDEN KADININ SAÇINI YOLDULAR" başlık haberini yorumlayan karahasanoğlu, “Ahlaksız çarpıtmaya bakın.. Başörtü yıllarca bu ülkede yasak ilan edilmiş.. Öğrenciler başlarındaki örtü sebebi ile üniversiteden geri çevrilmiş. AK Parti tek başına iktidara geldikten sonra bile, 10 yıl boyunca o yasak sürmüş. Şimdi yasak kaldırıldığında, bazı ahlaksızlar, "Kıyafetin serbest olmasını protesto etmeye" kalkışmışlar.. Güvenlikçiler de, protestonun bitirilmesini istediklerinde direnenleri dağıtmak isterken, bir yasakçı zorba, saçı siyah iken, kahverengi saçları çantasından çıkarıp, "Bakın bakın, zorla saçımı çekip yerinden koparttılar" diye göstermiş, Sözcü de bunu manşete taşımış. Bre ahlaksızlar, o saçı güvenlikçi çekip yoldu ise, saç yumağı niye güvenlikçinin elinde değil de, mağdur olduğunu söyleyenin elinde?” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - CUMHURİYET, 2 Ekim 2012: “GÜL'DEN YAYLIM ATEŞİ

CUMHURİYET, 2 Ekim 2012: “GÜL'DEN YAYLIM ATEŞİ" Taa 2012'de başlamış, Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan arasındaki tartışma. Konu da, tutuklu vekiller.. bugün geldiğimiz noktada geriye dönüp baksanız, kime hak verirsiniz? O günden bu yana, 2 binden asker ve polisimiz şine şehid olmuş.. Eğer o gün, Gül de, Erdoğan da, muhalefet partileri de PKK ile ilişki içindeki milletvekillerine sert tavır sergileseydiler, PKK bugüne kadar siyasete burnunu sokmayı sürdürebilir miydi?

#2
Foto - BUGÜN, 2 Ekim 2012:

BUGÜN, 2 Ekim 2012: "ÜNİVERSİTE İÇİN TOEFL SİSTEMİ" Şu geçmiş tarihli gazetele baktığınızda, bu ülkenin nasıl badireler atlattığını görüp, binlerce defa şükrediyorsunuz.. Tayyip Erdoğan'ın altına koltuk verdiği adamların ihanetlerini gördükçe şaşırıp kalıyorsunuz. Yıllarca Başbakanlık müsteşarlığı yapan, sonrasında Milli Eğitim gibi çok önemli bir bakanlık kendisine emanet edilen ve FETÖ'cüleri en iyi tanıması gereken Ömer Dinçer, bakın dersane tartışmaları kenarından köşesinden başladığı bir dönemde, ne laflar etmiş: "Milli Eğitim Bakanlığı'nda eğitimi iyileştirirseniz, dersanelere ihtiyacınız azalır. Bu olmadan hukuken kapatma sorun olur." FETÖ'cü gazetede çıkan bu tepedeki haber, o gün dikkatimizi çekmemiş. Bugün Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket ederek, Tayyip Erdoğan'a ihanet eten bu kişiye soralım: "Dersaneleri kapatma, niye sorun olur, açıklar mısın, Ömer bey?" FETÖ'cülere o gün böyle sahip çıkan bir bakanın, bugün de Erdoğan'ın ayağını kaydırmak için oluşumlar peşinde olması, sizce şaşırılacak bir konu değildir, herhalde..

#3
Foto - CUMHURİYET, 2 Ekim 2013: “CENAZEYE ENGEL, BABAYA KELEPÇE

CUMHURİYET, 2 Ekim 2013: “CENAZEYE ENGEL, BABAYA KELEPÇE"Direkt söyleyelim, kelepçe vurulan baba, cinayete mahkum edilen birisi.. Ne olmasını istiyor, kemalist Cumhuriyet? Cinayetten mahkum olmuş bir kişi, AK parti iktidarı öncesinde, birinci derece yakını da ölse, cenazesine katılamıyordu. AK parti, insanlara, mahkum da olsalar, böyle bir imkan tanımış. Teşekkür edileceğine, kemalist Cumhuriyet diyor ki, niye bir eli güvenlik görevlisine kelepçeli olarak cenazeye getirildi! hiç katılamasaydı, daha mı iyiydi? SHP iktidarında, DSP iktidarında, oğlunun, ana-babasının cenazesine, 10 günlük hapsi olan insan bile katılamıyordu. Onu mu istiyorsunuz? Yazıklar olsun, sizin basın ahlakınıza..

#4
Foto - SÖZCÜ, 2 Ekim 2013: “BUNLARA DEMOKRASİ

SÖZCÜ, 2 Ekim 2013: “BUNLARA DEMOKRASİ"Kemalist Sözcü, "Bunlara demokrasi" diye başlık atıp, kan akmaması için başlatılan çözüm sürecini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. diyelim haklılar. Peki bugün, o PKK'lılara destek çıkan HDP'lilerle, Sözcü gazetesi niye kolkola girdiler? Niye Emin Çölaşan, HDP'ye o verilmesi çağrısında bulundu-? Bir izah etseler de öğrensek.. Derin, ama çok derin işler, bunlar!..

#5
Foto - ZAMAN, 1 Ekim 2014: “ALGI OPERASYONLARI TEK TEK YARGIDAN DÖNÜYOR”FETÖ'cü Zaman gazetesi, yargıdaki Pensilvanya merkezli yapılanmadan hiç bahsetmeden, gözaltına alınan FETÖ'cü emniyetçilerin, yine FETÖ'cü yargı tarafından serbest bırakılmasını

ZAMAN, 1 Ekim 2014: “ALGI OPERASYONLARI TEK TEK YARGIDAN DÖNÜYOR”FETÖ'cü Zaman gazetesi, yargıdaki Pensilvanya merkezli yapılanmadan hiç bahsetmeden, gözaltına alınan FETÖ'cü emniyetçilerin, yine FETÖ'cü yargı tarafından serbest bırakılmasını "Algı operasyonları tek tek yargıdan dönüyor" diye haberleştirmiş. 15 temmuz darbe girişiminden sonra ortaya çıktı ki, yargıdaki her üç hakim-savcıdan birisi FETÖ'cü imiş. Tabii yargıdan dosyalar geri döner.. Çünkü yargıdakiler de FETÖ'cü! Şimdi o FETÖ'cülerin dosyaları, yargıdan dönsün de, görelim...

#6
Foto - SÖZCÜ, 2 Ekim 2014:

SÖZCÜ, 2 Ekim 2014: "TÜRBANI PROTESTO EDEN KADININ SAÇINI YOLDULAR"Ahlaksız çarpıtmaya bakın.. Başörtü yıllarca bu ülkede yasak ilan edilmiş.. Öğrenciler başlarındaki örtü sebebi ile üniversiteden geri çevrilmiş. AK Parti tek başına iktidara geldikten sonra bile, 10 yıl boyunca o yasak sürmüş. Şimdi yasak kaldırıldığında, bazı ahlaksızlar, "Kıyafetin serbest olmasını protesto etmeye" kalkışmışlar.. Güvenlikçiler de, protestonun bitirilmesini istediklerinde direnenleri dağıtmak isterken, bir yasakçı zorba, saçı siyah iken, kahverengi saçları çantasından çıkarıp, "Bakın bakın, zorla saçımı çekip yerinden koparttılar" diye göstermiş, Sözcü de bunu manşete taşımış. Bre ahlaksızlar, o saçı güvenlikçi çekip yoldu ise, saç yumağı niye güvenlikçinin elinde değil de, mağdur olduğunu söyleyenin elinde?

#7
Foto - CUMHURİYET, 2 Ekim 2015: “AKP'Lİ ÇIKTILAR

CUMHURİYET, 2 Ekim 2015: “AKP'Lİ ÇIKTILAR"O tarihde Ahmet hakan'a, kimbilir hangi mankenle dolaştığı için, dört kişi saldırmış, burnunu kırmışlardı. cumhuriyet gazetesi hemen saldıranların AKP'li olduğu yalanını uydurdu.. Sorumlular arasına da, Ahmet Davutoğlu'nu da koydu. Bugün Ahmet Hakan, dört dörtlük Akepeli. AK Parti'ye menfaat için yaklaştı, baş köşede ağırlanıyor.. Ahmet Davutoğlu da, bırakın Ak Parti'yi, akepelilikten de istifa edip, başka parti kurdu.. Nerdeeen, nereye..

#8
Foto - SÖZCÜ, 2 Ekim 2016:

SÖZCÜ, 2 Ekim 2016: "2 BAKANIN TELEFONUNDA BYLOCK ÇIKTI"BYLOCK kayıtlarının devlet tarafından ele geçirilmesinden büyük rahatsızlık duyan FETÖ, Sözcü'ye bu yalan haberleri yaptırarak, işi sulandırmaya çalışmıştı. Bylock kullandığı iddia edilen o iki bakanın ismini, Sözcü açıklayabildi mi? Açıklayamadı. Yalandı çünkü.. Peki bu yalanın hesabı soruldu mu? Sorulmadı.. Bugün niye sorulmuyor? Niye bir savcı, FETÖ'nün emri ile, işi sulandırmak için yapılmış bu operasyonel haberin arka planını sorgulamıyor? Yoksa bunun için de, Tayyip Erdoğan'dan emir mi bekleniyor?

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