2020-07-19 15:20:38 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 19 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 19 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü paçavrasının 19 Temmuz 2013 tarihli “Zoraki iftar zoraki eğitim bu da sopalı ders” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “İş arkadaşları arasında yapılan, hiçbir resmiyeti olmayan iftar davetini bakanlığa yıkmak ilk yalanları... Üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen bir tane örnek gösteremedikleri “zorla imam hatipe öğrenci kaydetme” ikinci yalanları... Tahtadaki harfleri göstermek için kullanılan sopayı “Eli sopalı imam” diye, neşeleri yüzlerinden okunan öğrencileri “sopa korkusuyla ders işliyorlar” diye göstermeleri de üçüncü yalanları... Mesleğin yüz karaları!” dedi.