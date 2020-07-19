Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 19 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Zaman, 19 Temmuz 2015. “Sahurdan zindana zulmün 1 yılı.” Selam Tevhid diye örgüt uydurup insanları suçsuz yere hapse atanlar için böyle duygu sömürüsü yapıyorlardı... 1 yılmış, bunu söylediklerinde sizin kumpasınız yüzünden 15 yıldır içeride olan adam vardı... O bir yana, masada oturanların içinde en solda olan çekik gözlü bayan var ya.. O bayan, FETÖ'cü kocası Hüseyin kırkmaz ile birlikte, ABD'ye kaçtı. Kocaı itiraf etti, "*CIA'den 50 bin dolar aldım" diye. Nereden nereye? Bizde "sahur yemeği", ABD'de, "CIA'den rüşvet alarak, devlet yöneticilerine iftira atmak".. Allah sizin şerrinizden müslümanları emin kılsın! Koray Aydın'a ne demeli, "Sıfırlanan para ile, erken seçim yapılacak"mış. Erken seçim oldu mu? Oldu. Sonrasında referandum oldu mu- Oldu. Sonrasında cumhurbaşkanlığı seçimi oldu mu Oldu. Sonrasında mahalli seçim oldu mu, oldu.. Eee. ne oldu, nereden geldi paralar? Madem para ile seçim kazanılıyordu, sonraki seçimlerde, hangi para ile, AK Parti o seçimleri kazandı?