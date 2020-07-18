Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 18 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Bugün, 18 Temmuz 2014 “Siyah kurdeleli protesto”-“Rehine bebek hastalanmış.” FETÖ’nün gazetesi Bugün’ün yaptığı kışkırtma bir yana, bugün İyi Parti içinde toplanan Kamusen’ciler, yaptıkları bu eylem sebebi ile acaba bugün birazcık da olsa utanıyorlar mı? Musul Başkonsolosluğu’ndaki çalışanlarımız için devlet tüm adımları attığı halde, Kamusenciler bu eylemleri yapmışlardı. Sonradan İyi Parti’ye geçecek olan Kamusenciler eyleme soyunur da, CHP hiç geri durur mu, Umut Oran da hemen kafayı çıkartmış, rehine olanlardan bir bebeğin hastalandığını, nasıl öğrenmiş ise, basın toplantısında açıklamış, siyasi iktidarı topa tutmuş.. Bu çalışanlarımızın hepsi kurtarıldı. Bu eylemleri yapanlar, bu saldırıya imza atanlar, devlete bir teşekkürde bulundular mı? Hayır. Bu da, onların ne kadar kötü niyetli olduklarının ispatı..