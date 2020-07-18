2020-07-18 14:28:53 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 18 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 18 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Zaman’ın 18 Temmuz 2015 tarihli “Dershaneler serbesttir” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Tam ibretlik bir haber, FETÖ’cü Zaman gazetesinde yayınlanmış. “FETÖ’nün bitmeyen bir insan kaynağı olan, aynı zamanda her yıl 2 katrilyon liralık bir maddi imkanı örgüte kazandıran dershanelerin Anayasa Mahkemesi kararına rağmen serbest olduğunu iddia eden ve FETÖ’ye umut olan kişi kim? Anayasa Mahkemesi’nde başkanlık koltuğuna oturmuş, AK Parti’nin Cumhurbaşkanı seçemeyeceği şeklindeki 367 skandal kararına imza atan, aynı zamanda Emin Çölaşan’ın da akrabası olan bir laikçi Tülay Tuğcu. Nasıl bir ilkesizlik bu? Samimi dindar Müslümanların, başörtülü olarak üniversitelere devam edemeyeceğini ısrarla savunan laikçi bir yüksek hakim, bu ülkenin insanlarına kurşun sıkacak olan FETÖ’cüler söz konusu olduğunda, onların ekmeğine bal-yağ sürüyor. Yazıklar olsun, hepinize.” dedi.