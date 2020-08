Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 17 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 17 Ağustos 2015 “Tarih bizi haklı çıkardı” Cumhuriyet’in şimdiki yönetiminin bile “FETÖ’cü ilan ettiği”, o tarihdeki gazetenin genel yayın yönetmeni Can Dündar, “Tarih bizi haklı çıkardı” başlığı ile yazmış. “Darbecilikten aranan Zekeriya Öz” diye söze başlamış. Gerisini okumaya gerek yok.. O Zekeriya Öz ile, Can Dündar, şimdi ikisi de Almanya’da kaçak yaşıyorlar. İkisi de Alman istihbaratının koruması altındalar. İkisi de Türkiye tarafından geri istendi. İkisi de iade edilmedi. Tarih birini haklı çıkardı ama, o haklı çıkan Can Dündar değil, onun saldırdığı Erdoğan oldu..