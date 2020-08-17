2020-08-17 08:54:17 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 17 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 17 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Taraf Gazetesi'nin 17 Ağustos 2013 tarihli sayısındaki “Türkiye’de siyasi Rojava’da silahlı” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, "CIA’nin çıkarttığı Taraf’da ““Türkiye’de siyasi Rojava’da silahlı” başlığı ile bir haber.. Haberin içinde de, PKK’nın elebaşlarından Cemil Bayık konuşturulmuş, “Kürtlerin kaderi Rojava’daki direnişe bağlı” dedirttirilmiş. Bu haberi alıp, “YPG ile PKK’nın alakası yok” veya “YPG terör örgütü değil” diyenlerin yüzüne vurmak lazım… Cemil Bayık YPG’yi, Kürtlerin kaderi ile eşdeğer gibi gösteriyor, YPG’ye destek açıklıyor. Ama CHP’nin genel başkanı, “YPG terör örgütü mü” diye soruyor.. Balık hafızalıyız ya, onlar da bundan istifade ediyorlar." ifadelerini kullandı.