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Medya
11
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 17 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-17 08:54:17
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 17 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 17 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Taraf Gazetesi'nin 17 Ağustos 2013 tarihli sayısındaki “Türkiye’de siyasi Rojava’da silahlı” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, "CIA’nin çıkarttığı Taraf’da ““Türkiye’de siyasi Rojava’da silahlı” başlığı ile bir haber.. Haberin içinde de, PKK’nın elebaşlarından Cemil Bayık konuşturulmuş, “Kürtlerin kaderi Rojava’daki direnişe bağlı” dedirttirilmiş. Bu haberi alıp, “YPG ile PKK’nın alakası yok” veya “YPG terör örgütü değil” diyenlerin yüzüne vurmak lazım… Cemil Bayık YPG’yi, Kürtlerin kaderi ile eşdeğer gibi gösteriyor, YPG’ye destek açıklıyor. Ama CHP’nin genel başkanı, “YPG terör örgütü mü” diye soruyor.. Balık hafızalıyız ya, onlar da bundan istifade ediyorlar." ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Bugün, 17 Ağustos 2012 “Aygün travmatik bir süreç yaşıyor” PKK’nın kaçırdığı iddia edilen, sonrasında terör örgütünü masumlaştırmak için “Bakın zarar vermedi, milletvekilini serbest bıraktı” diye yapılmak istenilen algı operasyonuna meze olan CHP’li Hüseyin Aygün için, Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki: “Aygün travmatik bir süreç yaşıyor.” İyi de, “Mezhepçilik yapıp kim olduğuna bakmadan partiye adam doldurdum, biri PKK sempatizanı çıktı” diyecek hali yoktu ya, “Stockholm Sendromu”na bağladı işi, kapattı…

Bugün, 17 Ağustos 2012 “Aygün travmatik bir süreç yaşıyor” PKK’nın kaçırdığı iddia edilen, sonrasında terör örgütünü masumlaştırmak için “Bakın zarar vermedi, milletvekilini serbest bıraktı” diye yapılmak istenilen algı operasyonuna meze olan CHP’li Hüseyin Aygün için, Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki: “Aygün travmatik bir süreç yaşıyor.” İyi de, “Mezhepçilik yapıp kim olduğuna bakmadan partiye adam doldurdum, biri PKK sempatizanı çıktı” diyecek hali yoktu ya, “Stockholm Sendromu”na bağladı işi, kapattı…

#2
Foto - Cumhuriyet, 17 Ağustos 2012 “Alevilere yeni bir saldırı” Kemalist Cumhuriyet gazetesinin, iki tane kendini bilmez cahilin yaptığını, sistemli saldırı gibi gösterme çabası hiç bitmedi… Allah muhafaza, gerçekten Alevilere yönelik bir saldırı olsa, “İşte beklediğimiz çatışma ortamı” diye nerede ise bayram edecekler…

Cumhuriyet, 17 Ağustos 2012 “Alevilere yeni bir saldırı” Kemalist Cumhuriyet gazetesinin, iki tane kendini bilmez cahilin yaptığını, sistemli saldırı gibi gösterme çabası hiç bitmedi… Allah muhafaza, gerçekten Alevilere yönelik bir saldırı olsa, “İşte beklediğimiz çatışma ortamı” diye nerede ise bayram edecekler…

#3
Foto - Taraf, 17 Ağustos 2013 “Türkiye’de siyasi Rojava’da silahlı” CIA’nin çıkarttığı Taraf’da ““Türkiye’de siyasi Rojava’da silahlı” başlığı ile bir haber.. Haberin içinde de, PKK’nın elebaşlarından Cemil Bayık konuşturulmuş, “Kürtlerin kaderi Rojava’daki direnişe bağlı” dedirttirilmiş. Bu haberi alıp, “YPG ile PKK’nın alakası yok” veya “YPG terör örgütü değil” diyenlerin yüzüne vurmak lazım… Cemil Bayık YPG’yi, Kürtlerin kaderi ile eşdeğer gibi gösteriyor, YPG’ye destek açıklıyor. Ama CHP’nin genel başkanı, “YPG terör örgütü mü” diye soruyor.. Balık hafızalıyız ya, onlar da bundan istifade ediyorlar.

Taraf, 17 Ağustos 2013 “Türkiye’de siyasi Rojava’da silahlı” CIA’nin çıkarttığı Taraf’da ““Türkiye’de siyasi Rojava’da silahlı” başlığı ile bir haber.. Haberin içinde de, PKK’nın elebaşlarından Cemil Bayık konuşturulmuş, “Kürtlerin kaderi Rojava’daki direnişe bağlı” dedirttirilmiş. Bu haberi alıp, “YPG ile PKK’nın alakası yok” veya “YPG terör örgütü değil” diyenlerin yüzüne vurmak lazım… Cemil Bayık YPG’yi, Kürtlerin kaderi ile eşdeğer gibi gösteriyor, YPG’ye destek açıklıyor. Ama CHP’nin genel başkanı, “YPG terör örgütü mü” diye soruyor.. Balık hafızalıyız ya, onlar da bundan istifade ediyorlar.

#4
Foto - Zaman, 17 Ağustos 2013 Hacıbektaş’ta Bakan Bozdağ’a yumruklu saldırı” “Barış, hoşgörü” dedikleri Hacıbektaş’ta, bir bakana yumruklu saldırı yapılıyor. Bu haberi göstermeden size sorsak, bu olayı hatırlayabilir miydiniz? Mümkün değil. Ama İnönü’ye, 1959’da hangi ilimizde, ne saldırı yapıldı, hepimiz ezbere biliyoruz, değil mi? Hatta İnönü’ye yapılan o saldırıyı (!) darbenin sebebleri arasında sayıyoruz değil mi? İşte alevi medyası, böylesine güçlüdür. Kendi yaptıkları suçları örterler, başkalarının yaptıklarını abartarak gündemden düşürmezler.

Zaman, 17 Ağustos 2013 Hacıbektaş’ta Bakan Bozdağ’a yumruklu saldırı” “Barış, hoşgörü” dedikleri Hacıbektaş’ta, bir bakana yumruklu saldırı yapılıyor. Bu haberi göstermeden size sorsak, bu olayı hatırlayabilir miydiniz? Mümkün değil. Ama İnönü’ye, 1959’da hangi ilimizde, ne saldırı yapıldı, hepimiz ezbere biliyoruz, değil mi? Hatta İnönü’ye yapılan o saldırıyı (!) darbenin sebebleri arasında sayıyoruz değil mi? İşte alevi medyası, böylesine güçlüdür. Kendi yaptıkları suçları örterler, başkalarının yaptıklarını abartarak gündemden düşürmezler.

#5
Foto - Sözcü, 17 Ağustos 2014 “Mehmetçiği şehit eden teröristin heykeli dikildi” Sözcü gazetesi, PKK’lı teröristin heykelini diken HDP’li belediyelerle kolkola olan PKK’lı teröristleri bu haberde telin ediyor, doğru yapıyor.. O heykel 3 gün içinde kaldırılıyor, kaldırıldığında teşekkür etmiyor, yanlış yapıyor. Ama daha önemlisi, 2014’de Lice’ye bir PKK’lının hem de elinde kaleşnikof olacak şekilde heykelini diken HDP’nin desteklediği büyük şehirlerdeki CHP’li belediye başkan adayları destekleniyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Siz kimden yanasınız,Sözcü? Ekrem İmamoğlu, HDP’nin desteği ile seçimi kazanmadı mı? Siz, Ekrem İmamoğlu’nu desteklemediniz mi? O Ekrem İmamoğlu, Lice’de PKK’lı terörist heykeli dikenleri, kendisi seçimi kazandıktan sonra gidip ziyaret etmedi mi? Siz de buna alkış tutmadınız mı? Buna ahlaksızlık denmez de ne denir, Sözcü?

Sözcü, 17 Ağustos 2014 “Mehmetçiği şehit eden teröristin heykeli dikildi” Sözcü gazetesi, PKK’lı teröristin heykelini diken HDP’li belediyelerle kolkola olan PKK’lı teröristleri bu haberde telin ediyor, doğru yapıyor.. O heykel 3 gün içinde kaldırılıyor, kaldırıldığında teşekkür etmiyor, yanlış yapıyor. Ama daha önemlisi, 2014’de Lice’ye bir PKK’lının hem de elinde kaleşnikof olacak şekilde heykelini diken HDP’nin desteklediği büyük şehirlerdeki CHP’li belediye başkan adayları destekleniyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Siz kimden yanasınız,Sözcü? Ekrem İmamoğlu, HDP’nin desteği ile seçimi kazanmadı mı? Siz, Ekrem İmamoğlu’nu desteklemediniz mi? O Ekrem İmamoğlu, Lice’de PKK’lı terörist heykeli dikenleri, kendisi seçimi kazandıktan sonra gidip ziyaret etmedi mi? Siz de buna alkış tutmadınız mı? Buna ahlaksızlık denmez de ne denir, Sözcü?

#6
Foto - Taraf, 17 Ağustos 2014 “Türkiye iki gündür başbakansız” Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmış, halk ilk turda Erdoğan'ı seçmiş. CIA'nin çıkarttığı Taraf gazetesinin, Anayasa Hukuku profesörüne dillendirttiği yoruma bakın.. Erdoğan 2014’de başbakan iken katıldığı seçimde cumhurbaşkanı seçilince, yerine yeni başbakan atanana kadarki 2 günlük süre büyük bir olaymış gibi verilmiş.. Bugün gülüyorsunuz bu habere. Ama o güne gidin, ne tartışmalar yaşanmıştı, bu fındık kabuğunu doldurmayan yorum üzerinden..

Taraf, 17 Ağustos 2014 “Türkiye iki gündür başbakansız” Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmış, halk ilk turda Erdoğan'ı seçmiş. CIA'nin çıkarttığı Taraf gazetesinin, Anayasa Hukuku profesörüne dillendirttiği yoruma bakın.. Erdoğan 2014’de başbakan iken katıldığı seçimde cumhurbaşkanı seçilince, yerine yeni başbakan atanana kadarki 2 günlük süre büyük bir olaymış gibi verilmiş.. Bugün gülüyorsunuz bu habere. Ama o güne gidin, ne tartışmalar yaşanmıştı, bu fındık kabuğunu doldurmayan yorum üzerinden..

#7
Foto - Cumhuriyet, 17 Ağustos 2015 “Tarih bizi haklı çıkardı” Cumhuriyet’in şimdiki yönetiminin bile “FETÖ’cü ilan ettiği”, o tarihdeki gazetenin genel yayın yönetmeni Can Dündar, “Tarih bizi haklı çıkardı” başlığı ile yazmış. “Darbecilikten aranan Zekeriya Öz” diye söze başlamış. Gerisini okumaya gerek yok.. O Zekeriya Öz ile, Can Dündar, şimdi ikisi de Almanya’da kaçak yaşıyorlar. İkisi de Alman istihbaratının koruması altındalar. İkisi de Türkiye tarafından geri istendi. İkisi de iade edilmedi. Tarih birini haklı çıkardı ama, o haklı çıkan Can Dündar değil, onun saldırdığı Erdoğan oldu..

Cumhuriyet, 17 Ağustos 2015 “Tarih bizi haklı çıkardı” Cumhuriyet’in şimdiki yönetiminin bile “FETÖ’cü ilan ettiği”, o tarihdeki gazetenin genel yayın yönetmeni Can Dündar, “Tarih bizi haklı çıkardı” başlığı ile yazmış. “Darbecilikten aranan Zekeriya Öz” diye söze başlamış. Gerisini okumaya gerek yok.. O Zekeriya Öz ile, Can Dündar, şimdi ikisi de Almanya’da kaçak yaşıyorlar. İkisi de Alman istihbaratının koruması altındalar. İkisi de Türkiye tarafından geri istendi. İkisi de iade edilmedi. Tarih birini haklı çıkardı ama, o haklı çıkan Can Dündar değil, onun saldırdığı Erdoğan oldu..

#8
Foto - Sözcü, 17 Ağustos 2016 “Konuşma da şehidin kemiklerini sızlatma” Sözcü gazetesi yine PKK üzerinden Tayyip Erdoğan’a vurma çabasında.. “PKK’ya dokundurtmayan sen” diyor. “PKK’yla açılım yapan sen” diyor.. Diyor da diyor.. Peki bugün PKK ile tarihde hiç görülmemiş şekilde başarı ile yürütülen mücadeleyi kim yapıyor? Aynı Erdoğan değil mi?. Sözcü bugün, bu başarılı mücadele için ne yazıyor? Hiçbir şey.. Dertleri PKK ile mücadele olsaydı, bugünkü başarı için de bir övgüde bulunurlardı. Onların derdi, “PKK” diyerek, şehidleri istismar etmek..

Sözcü, 17 Ağustos 2016 “Konuşma da şehidin kemiklerini sızlatma” Sözcü gazetesi yine PKK üzerinden Tayyip Erdoğan’a vurma çabasında.. “PKK’ya dokundurtmayan sen” diyor. “PKK’yla açılım yapan sen” diyor.. Diyor da diyor.. Peki bugün PKK ile tarihde hiç görülmemiş şekilde başarı ile yürütülen mücadeleyi kim yapıyor? Aynı Erdoğan değil mi?. Sözcü bugün, bu başarılı mücadele için ne yazıyor? Hiçbir şey.. Dertleri PKK ile mücadele olsaydı, bugünkü başarı için de bir övgüde bulunurlardı. Onların derdi, “PKK” diyerek, şehidleri istismar etmek..

#9
Foto - Cumhuriyet, 17 Ağustos 2016 “Yüzbaşı Özkan’a yargısız infaz” Kemalist Cumhuriyet, FETÖ’nün darbesine destek çıkacak da, biraz utanıyor işte. Darbecilere destek çıkamıyor, darbeyi bastıranlara saldırmak için bahane arıyor. Bir tane de bulmuş.. Yüzbaşı Özkan Heken’in FETÖ’cülere kahramanca direnmesi haber olmamış, “Halka kurşun sıkmam” dediği için darbeciler tarafından şehit edilmesi haber olmamış, ama gerçek ispat edildiğinde, geri alınması mümkün basit bir işlem manşetlik haber olmuş… Buradan anlayın kemalist geçinen Cumhuriyet’in zihniyetini…

Cumhuriyet, 17 Ağustos 2016 “Yüzbaşı Özkan’a yargısız infaz” Kemalist Cumhuriyet, FETÖ’nün darbesine destek çıkacak da, biraz utanıyor işte. Darbecilere destek çıkamıyor, darbeyi bastıranlara saldırmak için bahane arıyor. Bir tane de bulmuş.. Yüzbaşı Özkan Heken’in FETÖ’cülere kahramanca direnmesi haber olmamış, “Halka kurşun sıkmam” dediği için darbeciler tarafından şehit edilmesi haber olmamış, ama gerçek ispat edildiğinde, geri alınması mümkün basit bir işlem manşetlik haber olmuş… Buradan anlayın kemalist geçinen Cumhuriyet’in zihniyetini…

#10
Foto - Sözcü, 17 Ağustos 2016 “Herkes uyarmış ama kimse uyanmamış!” Bu başlığı atan Sözcü gazetesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, FETÖ’cülerin cezaevinden yazdıkları mağduriyet mektuplarını yayınlamamış olsa, “Başlık güzel” diyeceğim ama. Bu gazete değil mi, bu başlığı attıktan iki sene sonra bile, Emin Çölaşan’ın köşesinden, “Mağdur cemaatçi mektubu” diyerek, FETÖ’ye tek laf etmeden, iktidara saldıranların yazdıklarını yayınlayan.. Bu gazete değil mi, “KHK’lılar mağdur” diyerek FETÖ’cülere sahip çıkan..

Sözcü, 17 Ağustos 2016 “Herkes uyarmış ama kimse uyanmamış!” Bu başlığı atan Sözcü gazetesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, FETÖ’cülerin cezaevinden yazdıkları mağduriyet mektuplarını yayınlamamış olsa, “Başlık güzel” diyeceğim ama. Bu gazete değil mi, bu başlığı attıktan iki sene sonra bile, Emin Çölaşan’ın köşesinden, “Mağdur cemaatçi mektubu” diyerek, FETÖ’ye tek laf etmeden, iktidara saldıranların yazdıklarını yayınlayan.. Bu gazete değil mi, “KHK’lılar mağdur” diyerek FETÖ’cülere sahip çıkan..

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