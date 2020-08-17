Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 17 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 17 Ağustos 2014 “Mehmetçiği şehit eden teröristin heykeli dikildi” Sözcü gazetesi, PKK’lı teröristin heykelini diken HDP’li belediyelerle kolkola olan PKK’lı teröristleri bu haberde telin ediyor, doğru yapıyor.. O heykel 3 gün içinde kaldırılıyor, kaldırıldığında teşekkür etmiyor, yanlış yapıyor. Ama daha önemlisi, 2014’de Lice’ye bir PKK’lının hem de elinde kaleşnikof olacak şekilde heykelini diken HDP’nin desteklediği büyük şehirlerdeki CHP’li belediye başkan adayları destekleniyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Siz kimden yanasınız,Sözcü? Ekrem İmamoğlu, HDP’nin desteği ile seçimi kazanmadı mı? Siz, Ekrem İmamoğlu’nu desteklemediniz mi? O Ekrem İmamoğlu, Lice’de PKK’lı terörist heykeli dikenleri, kendisi seçimi kazandıktan sonra gidip ziyaret etmedi mi? Siz de buna alkış tutmadınız mı? Buna ahlaksızlık denmez de ne denir, Sözcü?