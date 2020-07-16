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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 16 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-07-16 13:41:30
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 16 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 16 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. FETÖ’nün yayın organı Özgür Düşünce’nin 16 Temmuz 2016 tarihli “Haklı adam kazanır haksız adam kaybeder” haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Darbe boşa çıkmış, aynı günün FETÖ’cü gazetesi... Tabii işleri vardı akşam, insan öldürmekle meşguldüler, darbe haberi girilmemiş... Ama Ahmet Altan’ın şu ifadeleri bile ibret almak isteyenlere yeter...” dedi.

#1
Foto - Taraf, 16 Temmuz 2012 “Yasak bu kapağın altındadır”

Taraf, 16 Temmuz 2012 “Yasak bu kapağın altındadır” "FETÖ, takıyye yaparak, "dindar değil laik görüntü" ile TSK'ya sızdı. Dindar görünümlü hiç kimse, o yıllarda TSK'ya alınmıyordu" dediğimizde bize inanmayanlar var.. Alın size,FETÖ'nün çıkarttığı Taraf gazetesinde ölümüne savunulan içki taraftarlığı.. Bu nasıl bir içki merakıdır? Bu nasıl bir “İlla da üniversite öğrencilerine bira içireceğiz” inadıdır? Bunlar böyledir, hem dindar görünürler, sonra içki savunuculuğu yapan gazeteyi çıkartırlar.. “Modern dünya” edebiyatı yapıp dururlar, ama dünyanın hiçbir yerinde alkol ve sigara markalarının reklam yapamadığını, herhangi bir etkinliğe ya da kuruluşa sponsor olamadığını saklarlar...

#2
Foto - Sözcü, 16 Temmuz 2012 “Lider dediğin partisini satmaz

Sözcü, 16 Temmuz 2012 “Lider dediğin partisini satmaz" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan'ı egemen güçlere karşı yalnız bırakmamak için partisini kapatan Numan Kurtulmuş'a böyle sesleniyordu. Onun derdi, Erdoğan'ın hem dış güçler, hem de içerde FETÖ'ye karşı yalnız bırakmaktı.. "Lider dediğin partisini satmaz" sözünde Kılıçdaroğlu samimi ise, gerçekten parti genel başkanlığı yapanların, başka partilere geçmesini doğru bulmuyorsa, Ahmet Davutoğlu'nun AK partiden ayrılıp, başka parti kurmasına niye "Demokrasinin gereği" gözü ile bakıyor. Hatta Davutoğlu'na ödünç milletvekili verebileceğini söylüyor. Demek ki dert, fitne çıkartmak. Birleşenleri itibarsızlaştırmak, bölmek isteyenlere destek vermek.. Egosunu dizginleyemeyip, birçok vesileye rağmen gözünü açamayan Davutoğlu, belki Kılıçdaroğlu'nun bu bakış açısı ile gözünü açar.. "Bu filmi görmüştük" başlığı ile de, bugün Anayasa Mahkemesi'nin "Terör örgütü değil" dediği Hizbuttahrir'li kişilerin tahliyesine Sözcü karşı çıkmış.. Kendi adamları tutuklanınca, "Bu nasıl hukuk" diye itiraz ediyorlar, silahsız insanlar tutuklanınca savunmayı boşverin, tahliye olmalarına bile böyle iftiralarla karşı çıkıyorlar..

#3
Foto - Cumhuriyet, 16 Temmuz 2013 “Bu nasıl kinmiş”

Cumhuriyet, 16 Temmuz 2013 “Bu nasıl kinmiş” "Meşru hükümeti devirme, ülkeye 300 milyar dolar zarar verme" olarak özetleyeceğimiz "Gezi isyanı"nda tutuklanan gezici sayısı çok çok azdır. Tutuklananlar da dört dörtlük delillerle, polis aracını yakanlar, kamu binalarına saldıran, polise öldürücü mahiyette taş vs attığı ispatlananlar.. ATM soyan, dükkanların camlarını kırıp içeride ne var ne yok yağmalayan adamların savunuculuğuna soyunan Cumhuriyet cevaplamalı: "Bunlar, farklı bir yere niye konulsun ki, tabii hırsızların yanına konulacak, neyine şaşırdınız bunun?"

#4
Foto - Taraf, 16 Temmuz 2014 “Seçilirsem Allah ona yardım etsin

Taraf, 16 Temmuz 2014 “Seçilirsem Allah ona yardım etsin" Dindar insanları kandıran FETÖ'cüler, bir yandan da ateist adamların eli ile Taraf gazetesini çıkartıyordu.. O Taraf da, PKK'nın uzantısı partinin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a, "Seçilirsem, Allah ona yardım etsin" sözleri ile, Erdoğan'a tehditler savurtuyordu.. Halk bu tehditçi adamı seçmedi.. O adam uslanmadı, bir de Kobani'yi bahane edip, güneydoğuda dindar insanlara karşı kışkırtmada bulununca, tutuklandı. Şimdi cezaevinde ağlaşıp duruyor..

#5
Foto - Cumhuriyet, 16 Temmuz 2014 “Bir ateş de DDK’den” Devlet Denetleme Kurulu, Madımak'ta yaşananlar hakkında, 21 yıl sonra, tam da olması gerekeni söylemiş, başka söylenecek bir şey var mı? O gösteriler durduk yere mi çıktı, Aziz Nesin’in tahriklerini niye saklıyorsunuz? Davada ortaya attığı yalanlarla 33 masumu hapse attıran CHP'li Av. Şanal Sarıhan, “İnsanlık suçu denilmemiş” diye dert yanıyor, senin asılsız suçlamaların yüzünden insanların yılları çalındı, asıl insanlık suçu işleyen sensin! Yargılanan bir kişi vefat ettiğinde,

Cumhuriyet, 16 Temmuz 2014 “Bir ateş de DDK’den” Devlet Denetleme Kurulu, Madımak'ta yaşananlar hakkında, 21 yıl sonra, tam da olması gerekeni söylemiş, başka söylenecek bir şey var mı? O gösteriler durduk yere mi çıktı, Aziz Nesin’in tahriklerini niye saklıyorsunuz? Davada ortaya attığı yalanlarla 33 masumu hapse attıran CHP'li Av. Şanal Sarıhan, “İnsanlık suçu denilmemiş” diye dert yanıyor, senin asılsız suçlamaların yüzünden insanların yılları çalındı, asıl insanlık suçu işleyen sensin! Yargılanan bir kişi vefat ettiğinde, "Yakalama kararını kaldırtmak için, başka birisi öldüğü halde, onun yerine sanığın kimliği ile gömü işlemi yapıldı" diye iftira edip, mezar açtıran kindar bir insansın sen..

#6
Foto - Zaman, 16 Temmuz 2015 “Dershane faaliyeti serbesttir

Zaman, 16 Temmuz 2015 “Dershane faaliyeti serbesttir" FETÖ'nün gazetesinin sürmanşetinde kim var? Bugünlerde kapatılan, Ahmet Davutoğlu'nun öve öve bitiremediği Şehir Üniversitesi'nde bir ay öncesine kadar hukuk dersi veren(!) Ergun Özbudun.. FETÖ etrafımızı kuşatmış. Dersaneleri gençliği ele geçirmek için kullanıyor. devlet bunu görüp, tedbir alıyor.. Davutoğlu'nun profesörü de, FETÖ'ye kan olan dersanelerin kapatılmaması için, sözümona hukuki yorumlar yapıyor.. Dua etsinler ki, FETÖ savunması yapmak için hukukun içini boşaltan adamlar, cezaevine konulmadı, sadece öğrencilere ders vermeleri engellendi.. Aynı gazetede, FETÖ'cü Hidayet Karaca'yı cezaevinde ziyaret edemeyen bir Alman milletvekili de boy göstermiş. Kimler, kimlere sahip çıkıyor, görüyor musunuz.. Türkiye'de bir garibanı ziyaret etmesi gereken, veya bir göçmenin yarasına derman olması beklenen Alman milletvekili, nerde ülkesine ihanet eden biri varsa, onu bulup, ziyaret etmek istiyor. Eski Yargıtay başkanı Ali Alkan'ın, solak bir internet sitesine verdiği demeç ise, içimizi acıtıyor.. O tarihte kürsüde görev yapan 4 binden fazla FETÖ'cüye hiç işaret etmeden "Yargı bağımsızlığı fiilen bitti" diyen, AK parti sayesinde Yargıtay Başkanlığı koltuğuna oturan bir hakim.. Ne diyebiliriz ki, "baltanın sapı, bizden!.."

#7
Foto - Taraf, 16 Temmuz 2015 “Kabataş’ta hesaplaşma” FETÖ'cü Taraf, bakın nasıl fitne peşinde koşuyor.. Erdoğan'ın, Gül'e yakın gazetecilere operasyon yaptığı iftirasını atıyor.. Bir de bu haberde ismi geçen gazetecilere bakın.. O zamanlar söylediklerine itibar edilen insanlardı, şimdi bugün düştükleri duruma bakın... Nereden nereye savruldular... Bugün de Kabataş benzeri bir tartışmayı başlatsa bu isimler, acaba kaç kişi “Bunlar şahsi hırsla hareket edecek insanlar değil, söylüyorlarsa doğrudur” der? O gün de, yalan-dolanla-abartıla iş yaptılar, bugün de aynısını yapıyorlar.

Taraf, 16 Temmuz 2015 “Kabataş’ta hesaplaşma” FETÖ'cü Taraf, bakın nasıl fitne peşinde koşuyor.. Erdoğan'ın, Gül'e yakın gazetecilere operasyon yaptığı iftirasını atıyor.. Bir de bu haberde ismi geçen gazetecilere bakın.. O zamanlar söylediklerine itibar edilen insanlardı, şimdi bugün düştükleri duruma bakın... Nereden nereye savruldular... Bugün de Kabataş benzeri bir tartışmayı başlatsa bu isimler, acaba kaç kişi “Bunlar şahsi hırsla hareket edecek insanlar değil, söylüyorlarsa doğrudur” der? O gün de, yalan-dolanla-abartıla iş yaptılar, bugün de aynısını yapıyorlar.

#8
Foto - Bugün, 16 Temmuz 2015 “Yargı bağımsızlığı fiilen bitti” Eski Yargıtay Başkanı Ali Alkan, bu işin sonunda damadının FETÖ’den tutuklanacağını, 7 yıl ceza alacağını falan gördü de, ön almaya mı çalıştı acaba? Erdoğan sayesinde, devleti kuşatan nasıl büyük bir beladan kurtulduğumuzu görüyor musunuz?

Bugün, 16 Temmuz 2015 “Yargı bağımsızlığı fiilen bitti” Eski Yargıtay Başkanı Ali Alkan, bu işin sonunda damadının FETÖ’den tutuklanacağını, 7 yıl ceza alacağını falan gördü de, ön almaya mı çalıştı acaba? Erdoğan sayesinde, devleti kuşatan nasıl büyük bir beladan kurtulduğumuzu görüyor musunuz?

#9
Foto - Özgür Düşünce, 16 Temmuz 2016 “Haklı adam kazanır haksız adam kaybeder” Darbe boşa çıkmış, aynı günün FETÖ’cü gazetesi... Tabii işleri vardı akşam, insan öldürmekle meşguldüler, darbe haberi girilmemiş... Ama Ahmet Altan’ın şu ifadeleri bile ibret almak isteyenlere yeter...

Özgür Düşünce, 16 Temmuz 2016 “Haklı adam kazanır haksız adam kaybeder” Darbe boşa çıkmış, aynı günün FETÖ’cü gazetesi... Tabii işleri vardı akşam, insan öldürmekle meşguldüler, darbe haberi girilmemiş... Ama Ahmet Altan’ın şu ifadeleri bile ibret almak isteyenlere yeter...

#10
Foto - Cumhuriyet 16 Temmuz 2016 “Çözüm demokrasi” Bu gazete basılmadan birkaç saat önce, askeri darbe yapılmış. Cumhuriyet gazetesi,

Cumhuriyet 16 Temmuz 2016 “Çözüm demokrasi” Bu gazete basılmadan birkaç saat önce, askeri darbe yapılmış. Cumhuriyet gazetesi, "Askeri ya da sivil her darbeye karşı" diye başlık atıyor.. Sivil darbe nerede ki, askeri darbe yapılan gün, olayı sulandırmaya çalışıyorsunuz? Derdiniz demokrasi ise, o demokrasi, “Türkiye’yi AK Parti yönetecek” demedi mi? AK Parti Anayasa’nın hangi maddesini yok saydı da, FETÖ’cü darbecilerle bir tuttunuz? Yıllarca “Biri çıksa da darbe yapsa” diye beklediniz, acaba darbe başarılı olsa idi, böyle yazabilir miydiniz?

#11
Foto - Yarına Bakış, 16 Temmuz 2016 “Demokrasiye sahip çıkma günü” Eh, FETÖ'cüler darbeyi başaramayınca kaçacakları ülkelerden biri de Fransa.. Onun için Türkiye’de kalkışılan darbe girişimi için kullanmadıkları “Vahşet” ifadesini, Fransa’daki saldırı için kullanmışlar...

Yarına Bakış, 16 Temmuz 2016 “Demokrasiye sahip çıkma günü” Eh, FETÖ'cüler darbeyi başaramayınca kaçacakları ülkelerden biri de Fransa.. Onun için Türkiye’de kalkışılan darbe girişimi için kullanmadıkları “Vahşet” ifadesini, Fransa’daki saldırı için kullanmışlar...

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