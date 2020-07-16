2020-07-16 13:41:30 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 16 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 16 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. FETÖ’nün yayın organı Özgür Düşünce’nin 16 Temmuz 2016 tarihli “Haklı adam kazanır haksız adam kaybeder” haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Darbe boşa çıkmış, aynı günün FETÖ’cü gazetesi... Tabii işleri vardı akşam, insan öldürmekle meşguldüler, darbe haberi girilmemiş... Ama Ahmet Altan’ın şu ifadeleri bile ibret almak isteyenlere yeter...” dedi.