Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 16 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Zaman, 16 Temmuz 2015 “Dershane faaliyeti serbesttir" FETÖ'nün gazetesinin sürmanşetinde kim var? Bugünlerde kapatılan, Ahmet Davutoğlu'nun öve öve bitiremediği Şehir Üniversitesi'nde bir ay öncesine kadar hukuk dersi veren(!) Ergun Özbudun.. FETÖ etrafımızı kuşatmış. Dersaneleri gençliği ele geçirmek için kullanıyor. devlet bunu görüp, tedbir alıyor.. Davutoğlu'nun profesörü de, FETÖ'ye kan olan dersanelerin kapatılmaması için, sözümona hukuki yorumlar yapıyor.. Dua etsinler ki, FETÖ savunması yapmak için hukukun içini boşaltan adamlar, cezaevine konulmadı, sadece öğrencilere ders vermeleri engellendi.. Aynı gazetede, FETÖ'cü Hidayet Karaca'yı cezaevinde ziyaret edemeyen bir Alman milletvekili de boy göstermiş. Kimler, kimlere sahip çıkıyor, görüyor musunuz.. Türkiye'de bir garibanı ziyaret etmesi gereken, veya bir göçmenin yarasına derman olması beklenen Alman milletvekili, nerde ülkesine ihanet eden biri varsa, onu bulup, ziyaret etmek istiyor. Eski Yargıtay başkanı Ali Alkan'ın, solak bir internet sitesine verdiği demeç ise, içimizi acıtıyor.. O tarihte kürsüde görev yapan 4 binden fazla FETÖ'cüye hiç işaret etmeden "Yargı bağımsızlığı fiilen bitti" diyen, AK parti sayesinde Yargıtay Başkanlığı koltuğuna oturan bir hakim.. Ne diyebiliriz ki, "baltanın sapı, bizden!.."