2020-07-13 14:23:18 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 12 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 12-13 Temmuzlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Kemalist yayın organı Sözcü’nün 13 Temmuz 2016 tarihli “Esad'dan özür dile" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Bu ülkede yayınlana bir gazetenin yaptığı ihanete bakın. Halkını kimyasal silahlarla öldüren Esad'tan Türkiye'nin özür dilemesini istiyor. İhanet yapılır, da bu kadarı yapılmaz. Suriye'de de bir gazete, "Esad, Türkiye'den özür diesin" diye yazsın da görelim.. Nasıl yerle bir edilir, o gazete..” dedi.