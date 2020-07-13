Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 12 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 13 Temmuz 2016 “ ‘Milli irade’ye kayyım darbesi” Adamlar teröristlere silah taşıyacak, adam kaçırılmasına aracılık edecek, devlet de buna “Eyvallah” diyecek, bunu mu istiyordunuz Cumhuriyet’çiler? Veya şöyle soralım, Sözcü manşetten, "PKK'lılara seyirci kalınıyor" diyecek vuracak. Cumhuriyet ise "Milli İradeye kayyım darbesi " diyecek, yine aynı Erdoğan'a vuracak! Bu nasıl bir riyakarlık, Sözcü ve Cumhuriyet izah edebilirler mi acaba? Aynı Cumhuriyet'te, "Hem hukuksuz hem cüretkar" haberi de logonun hemen altında. Sözcü gazetesi PKK'lı teröristlerin fotoğraflarını yayınlayıp, "Nerede bu devlet" diye çağrıda bulunurken, teröristlere iki çift laf etmeyen "Bu suça ortak olmayacağız" açıklaması yapamayan sözde akademisyenler, Devlet'in, devletliğini göstermesi sonrasında, "Bu suça ortak olmayacağız" diyerek açıklama yapmışlar, avukatlığı da Cumhuriyet'e düşmüş.. Peki, Sözcü, bu adamlara iki söz ediyor mu? Etmiyor. PKK'lı teröristler için "Nerede bu devlet" diyen Sözcü, Devlet nerede olduğunu gösterince, PKK'lıları hendeklerde boğmaya başlayınca, "Devlet suç işliyor" diyen akademisyenlere niye eleştiri getirmiyor? Çünkü bunlar bir kurgunu iki eli.. Biri devleti tahkir ediyor, diğeri PKK'lılara cesaret veriyor..