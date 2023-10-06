Alfa Romeo, ‘Autonis’ tasarım ödüllerinde bu yıl da zirvede

Alfa Romeo Tasarım Başkanı Alejandro Mesonero, ödülü değerlendirdiği konuşmasında, “Giulia ve Stelvio'nun tasarımlarıyla Autonis 2023’te bir kez daha ödüllendirilmiş olmasından onur ve mutluluk duyuyoruz. Auto Motor und Sport okurlarının takdiri bizim için çok şey ifade ediyor. Müşterilerine güçlü bir kimliğe sahip, çekiciliğini yıllarca koruyacak karakteristik bir tasarım sunma hedefiyle çalışan Alfa Romeo Centro Stile (Alfa Romeo Tasarım Merkezi), gösterdiği özveri ve tutkunun karşılığını bu ödülle almış oldu” ifadelerine yer verdi. Auto Motor und Sport okurları, geçmiş yıllardaki Autonis yarışmalarında Alfa Romeo Giulietta, MiTo, Tonale ve Giulia ve Stelvio'yu “en güzel otomobil” seçerek, Alfa Romeo tasarımını birçok kez ödüllendirdiler.