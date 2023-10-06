Alfa Romeo, ‘Autonis’ tasarım ödüllerinde bu yıl da zirvede

Dünyayı dehşete düşüren canlı! Karanlığın içerisinde bir anda belirdi! Gören, küçük dilini yuttu! Aman Allahım bu ne böyle
Canan Karatay tığ gibi olmak için o besini işaret etti! Duyanların gözü fal taşı gibi açıldı! Ağzınız bir karış açık kalacak
Oğlunun mezarına dua etmek için gitti, hayatının şokunu yaşadı! Gördüğüne dayanamayınca, yığılıp kaldı! Kulaklarınıza inanamayacaksınız
Yaşlanmanın önüne geçmek meğer bu kadar kolaymış! Birkaç damlası bile yetiyor! Duyunca şok olacaksınız
Uyurken bunu çorabınızın içerisine koyun, bu dertleri unutun! Meğer nelere nelere iyi geliyormuş! Ağzınız bir karış açık kalacak
Tasarım anlayışını “zamansız tasarım” kavramı üzerine inşa eden Alfa Romeo’nun iki önemli modeli Alfa Romeo Giulia ve Stelvio 14 bin 500'ü aşkın okur tarafından ödüllendirildi. Alfa Romeo Giulia, “Orta Büyüklükteki Otomobiller” kategorisinde oyların yüzde 66'sını alarak, açık ara birinci seçildi Alfa Romeo Stelvio, “Büyük SUV/Off-road Aracı” kategorisinin lideri oldu.
Yenilenen versiyonları mart ayında Türkiye yollarıyla buluşan Alfa Romeo Giulia ve Stelvio, “En güzel otomobil hangisi?” sorusuna yanıt veren Auto Motor und Sport okurlarının ilk tercihi oldu. Almanya’nın prestijli otomobil dergisi Auto Motor und Sport tarafından düzenlenen ‘Autonis’te, bu yıl oylamaya katılan okurlara, lansmanlarından yıllar sonra bile tasarımıyla ilham vermeye devam edecek otomobilleri seçmeleri istendi. Tasarım anlayışını “zamansız tasarım” kavramı üzerine inşa eden Alfa Romeo’nun iki önemli modeli Alfa Romeo Giulia ve Stelvio 14 bin 500'ü aşkın okurun oyuyla kendi kategorilerinde birinci oldu.
Markanın ‘her yıl yeni bir ürün lansmanı’ stratejisi doğrultusunda yenilenen ve başarısını bugüne kadar farklı ödüllerle taçlandıran sportif sedanı Giulia, Orta Büyüklükteki Otomobiller kategorisinde oyların yüzde 66,4’ünü alarak açık ara birinci oldu. Markanın sportif SUV’u Stelvio ise Büyük SUV/Off-road Aracı kategorisinde oyların yaklaşık yüzde 40’ını alarak birincilik ödülünü kazandı.
Alfa Romeo Tasarım Başkanı Alejandro Mesonero, ödülü değerlendirdiği konuşmasında, “Giulia ve Stelvio'nun tasarımlarıyla Autonis 2023’te bir kez daha ödüllendirilmiş olmasından onur ve mutluluk duyuyoruz. Auto Motor und Sport okurlarının takdiri bizim için çok şey ifade ediyor. Müşterilerine güçlü bir kimliğe sahip, çekiciliğini yıllarca koruyacak karakteristik bir tasarım sunma hedefiyle çalışan Alfa Romeo Centro Stile (Alfa Romeo Tasarım Merkezi), gösterdiği özveri ve tutkunun karşılığını bu ödülle almış oldu” ifadelerine yer verdi. Auto Motor und Sport okurları, geçmiş yıllardaki Autonis yarışmalarında Alfa Romeo Giulietta, MiTo, Tonale ve Giulia ve Stelvio'yu “en güzel otomobil” seçerek, Alfa Romeo tasarımını birçok kez ödüllendirdiler.
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