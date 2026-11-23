Sigorta ücretlerinin evlerin fiyatlarına ve kiralarına göre yılda 3.000 ile 10.000 lira arasında değiştiği belirtildi. Ama firmaların her ev sahibiyle oturup poliçe imzalamadığı aktarıldı. Sigorta firmalarının önce kiracının profili ve ödeme gücü gibi detayları incelediği, buna göre poliçe imzalandığı kaydedildi.