2022-08-12 07:25:03 Alevilerle gönül köprüsü rahatsız etti! "Devletimiz bize sahip çıkıyor"
Provokatörler Türkiye’nin her kritik döneminde olduğu gibi son günlerde yine mezhep çatışması senaryolarını sahneye sürerken, devlet Alevilerle gönül köprüleri kuruyor. İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, son 1 yıl içerisinde Türkiye’deki bin 583 cemevinin tamamını ziyaret edip ihtiyaçlarını giderdi. TALİMAT ERDOĞAN’DAN Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2021 yılı başında Alevi toplumunun sorunlarının giderilmesi konusunda çalışma başlatılması için ilgili bakanlıklara talimat verdi. Talimat üzerine, İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları işbirliği ile başlatılan “Milli Birlik ve Beraberlik” çalışması meyvelerini verdi. Proje kapsamında 58 ilde bulunan bin 583 cemevi, valiler, kaymakamlar, il kültür turizm müdürleri, müftüler ve diğer devlet yetkileri tarafından tek tek ziyaret edildi.