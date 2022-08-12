Alevilerle gönül köprüsü rahatsız etti! "Devletimiz bize sahip çıkıyor"

ZİYARET BİLE ÖNEMLİ Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkanı Cafer Yeşil ise kendilerine ziyaretler olduğunu söyledi. Bazı taleplerinin doğrudan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla giderildiğini vurgulayan Yeşil, şunları kaydetti: “Yani hiçbir şey yapılmasa de cemevinin ziyaret edilmesi, ‘Var mı bir sorun?’ diye sorulması Alevi toplumu için devletimizi yanımızda hissederiz. Yani bu konuda insanlar gayet memnun oldu.” Kocaeli’deki Darıca Cemevi ve Görgü Derneği Başkanı Hüseyin Koca da ihtiyaçları konusunda valilik ve kaymakamlıkla çok sayıda görüşme yaptıklarını söyledi. Koca, “Bizim cemevinin arsası önceki başkana aitti ve üzerinde haciz vardı işte. Devletimiz sahip çıktı, yardım etti, arsamızı kurtardık. Binamız, kışın su alıyordu. Her gün temizlememize rağmen tavandan kireç yağıyordu. Bakanlıktan bir ödenek geldi, çözdük sorunumuzu. Devletimizin sahip çıkmasından son derece mutluyuz” şeklinde konuştu. CAMİMİZİ TAMİR EDİN Lüleburgaz’daki Hamzabey Köyü Bektaşi Babası Bektaş Yavuz ise Kırklareli Valisi ve müftüsünün kendisini ziyaret ettiğini söyledi. Yavuz şöyle devam etti: “Bize ihtiyaçlarımızı sordular. Toplanmayı, sohbeti kendi evimde yaptığımı, ihtiyacımız olmadığını söyledi. Hatta ‘Bakın burada camimiz var, sıvaları dökülüyor, o camimizi onarın, cumalara orayı gidiyoruz’ dedim. Teşekkür ettiler.”