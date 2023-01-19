Alev alev yanmıştı! Son hali herkesi şaşırttı

Çok özel ve butik bir kütüphane olacak. 1600 esere yakın ve nadide eserlerin de olduğu Boğaz'ın en güzel kütüphanelerinden biri olacak. Aynı zamanda burada çalışma salonları da olacak. Arkada çok nitelikli bir peyzaj alanı üretiyoruz. Boğaz'ın karakterine uygun ve bölge sakinlerinin de sadece namaz kılmak için değil dinlenmek, vakit geçirmek için çok huzurlu ve dingin bir peyzaj alanı üretiyoruz. Vaniköy Camii, şehrin ihtiyaçlarına cevap veren bir buluşma mekânına dönüşmüş oluyor." dedi.