2023-10-13 10:28:08 Alçaklıklarını arsızca devam ettiriyorlar! Allah sizi kahretsin
Halime Kökce, "Hangi Filistin davası, hangi Filistin davası" diyerek bir yanlışın koca bir İsrail zulmünü sıfırlamasını isteyen çevrelere ateş püskürdü. Star’daki yazısında, “Zaten bir açık hava hapishanesi olan Gazze artık tümden bir harabeye dönmüş durumda. Her savaş, her sorun biter de İsrail sorunu bitmez gibi... Öyle kanıksadık İsrail'in bölgedeki eşkıyalığını, arsızca devam ettirdiği işgal stratejisini” ifadelerini kullanan Kökce, şunları kaydetti: