Alçaklıklarını arsızca devam ettiriyorlar! Allah sizi kahretsin

Tabii bir de "bu kimin işine yaradı" zaviyesinden bakılarak yapılan analizler var. "Tam da İsrail ve Körfez ülkeleri arasında normalleşme temrinleri başlamışken, hatta epeyce de yol alınmışken; Türkiye ve İsrail ilişkilerini de buna katabiliriz, böyle bir hamle Filistin halkının menfaatinden çok bu normalleşmeyi hedef almıştır, dolayısıyla İran'ın menfaatinedir" yorumları da ekseriyetten değil. (…) Gelelim Hamas'ın bir müzik festivaline saldırdığı ve 260 sivili öldürdüğü iddiasına. 260 değil 2 tane bile olsa Filistin güçlerinin sivil öldürmesini, askeri bir mıntıka olmadığı belli bir yeri ateş altına almasını elbette kabul etmiyoruz. Tertemiz ve anne sütü gibi helal bir vatan mücadelesini bu tekil olayın lekelemesine yol açacak her hareket Filistin davasına inanan herkesi üzmüş, öfkelendirmiştir. Biz öyle inanıyoruz ki savaş asıl düşmanına benzediğin an kaybedersin.