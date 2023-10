Alçaklıklarını arsızca devam ettiriyorlar! Allah sizi kahretsin

“Zaten bir açık hava hapishanesi olan Gazze artık tümden bir harabeye dönmüş durumda. Her savaş, her sorun biter de İsrail sorunu bitmez gibi... Öyle kanıksadık İsrail'in bölgedeki eşkıyalığını, arsızca devam ettirdiği işgal stratejisini... Tüm barış görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Çünkü İsrail, Siyonizmin nihai hedefine sınır çizebilecek hiçbir anlaşmaya razı değil. ABD arkasında olduğu müddetçe her şeyi yapabileceğini düşünüyor.