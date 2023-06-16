Alçak provokasyon dünyanın gündeminde! İsviçre'ye acil çağrıda bulundular

Schwez gazetesi, aynı zamanda yetkili mercilerin de durumla ilgili cezai işlemleri başlattığını iddia etti. Sosyal medyada ise duruma tepki yağdı. Bazı kullanıcılar bu durumun bir şiddet olayı olduğunu, Türk bayrağının yakıldığını ve bunun aslında İsviçre'yi temsil etmediğini ifade etti.