Alçak FETÖ’nün planını tane tane anlattı: Erdoğan’ı vurup ‘kaçıyordu’ diyeceklerdi

". Sanki darbe mağduruymuş gibi o gece, kendisi de darbeye karşı çıkmış ancak başarısız olmuş ve darbeciler tarafından gözaltına alınmış gibi bir mizansen hazırlıyor. Bunu biz kameralardan tespit ettik. Eğer o askerler, bildiğimiz o düz askerler bize bu bilgiyi veren askerler ve bu kamerayı bize göstermeselerdi belki de o şu an çok daha farklı bir yerde olacaktı ve biz onu kahramanlar arasında sayacaktık" dedi.