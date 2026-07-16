Alçak FETÖ’nün planını tane tane anlattı: Erdoğan’ı vurup ‘kaçıyordu’ diyeceklerdi
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimindeki kan donduran suikast ve algı planı, o karanlık gecede hukukun ilk refleksini göstererek darbecilere karşı ilk gözaltı talimatını yazan Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner tarafından deşifre edildi. Darbenin 10. yılında memleketi Elazığ'da düzenlenen konferansta konuşan Aydıner, hainlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı vurup, ardından "Para dolu uçakla kaçıyordu, yakaladık" yalanıyla büyük bir mizansen hazırlığında olduğunu ortaya koydu.