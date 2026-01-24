  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Alçak çağrı: Erdoğan'a müdahale etmemiz lazım
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Alçak çağrı: Erdoğan'a müdahale etmemiz lazım

Terör örgütünün kökünü kazımaya yönelik başlatılan operasyonda bozguna uğrayan YPG için Fransız sosyalist vekil ve eski Belediye Başkanı Remi Feraud ağlamaya başladı.

Foto - Alçak çağrı: Erdoğan'a müdahale etmemiz lazım

Fransız sosyalist vekil ve eski Belediye Başkanı Remi Feraud, Meclis'te yaptığı konuşmada Suriye'deki duruma dair açıklamalarda bulunarak YPG'ye karşı operasyonlarda Fransa'nın 'pasif tutumunu' eleştirdi; Macron yönetimini Suriye'ye müdahale etmeye çağırdı.

Foto - Alçak çağrı: Erdoğan'a müdahale etmemiz lazım

Fraud, "Senatoda, Suriye'nin kuzeydoğusundaki, Rojava'daki dramatik durum hakkında hükümete sorular yönelttim. Fransa sessizliğini ve eylemsizliğini bozmalı: IŞİD'e karşı ortak savaşımızın üzerinden 10 yıl geçti, Suriye Kürtlerini terk etmeyelim" dedi.

Foto - Alçak çağrı: Erdoğan'a müdahale etmemiz lazım

Fraud Türkiye'nin Suriye siyasetini eleştirdiği konuşmasında, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki özerk bölge Rojava'nın çökme riskiyle karşı karşıyayız." şeklinde konuştu. Fransız vekil, YPG'nin gerilemesini Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiye bağladı ve şöyle devam etti:

Foto - Alçak çağrı: Erdoğan'a müdahale etmemiz lazım

"Kürt özerk bölgesi çöktü. Çünkü Donald Trump, Suriye rejimi güçleriyle birlikte bu saldırıyı başlatması için Recep Tayyip Erdoğan’a onay verdi. Şara ve Erdoğan'a müdahale etmemiz lazım"

Foto - Alçak çağrı: Erdoğan'a müdahale etmemiz lazım

Bölgedeki gelişmelere ilişkin Fransa'nın pasif kaldığını belirten vekil, Macron yönetimine seslenerek "Bu belirleyici günlerde Suriyeli demokratik güçlerin ve General Mazlum'un yanında yer alalım ve her şeyden önce Suriye Kürtlerini terk etmeyelim." dedi.

Yusuf tuncel

Halep ordaysa arisin burda el mi yaman bey mi yaman buyrun gelin görelim meydan okumanızı ????????????????

sosyalist-demokrat-faşist-komünist-liberal-sağcı/solcu-islamcı YOKTUR! SOYKIRIM DESTEKÇİSİ SİYONİST EMPERYALİST ŞEREFSİZ OLANLAR VE OLMAYANLAR VARDIR SADECE.....çok basit gerçeği 72.000 den fazla FİLİSTİNLİ GAZZELİ ŞEHİTLER APTALA ÖĞRETİR GİBİ DÜNYAYA ÖĞ

kıstas bu ....HEDEFLERİ ORTAKTIR TÜM SİYONİST F.HİŞELERİN!
