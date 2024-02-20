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Alarm zilleri çalıyor! İki İHA peş peşe düşürüldü

2024-02-20 01:15:51
Alarm zilleri çalıyor! İki İHA peş peşe düşürüldü

Dünyanın birçok noktasında gerilim tırmanırken bu kez iki insansız hava aracı peş peşe düşürüldü.

#1
Foto - Alarm zilleri çalıyor! İki İHA peş peşe düşürüldü

Haber ajanslarının duyurduğu gelişmeye göre, insansız hava araçlarının düşürüldüğü açıklandı.

#2
Foto - Alarm zilleri çalıyor! İki İHA peş peşe düşürüldü

Rusya’nın batısında, Ukrayna sınırında yer alan Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait iki adet uçak tipi insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek engellendiği belirtildi.

#3
Foto - Alarm zilleri çalıyor! İki İHA peş peşe düşürüldü

Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı teröristlerin İHA saldırı girişimi engellendi. Hava savunma güçlerimiz Bryansk Bölgesi’nde uçak tipi jet insansız hava araçlarını yok etti” diye yazdı.

#4
Foto - Alarm zilleri çalıyor! İki İHA peş peşe düşürüldü

Olaydan kimsenin etkilenmediği ve maddi hasarın meydana gelmediğini kaydeden Bogomaz, İHA parçalarının düştüğü yerde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.

#5
Foto - Alarm zilleri çalıyor! İki İHA peş peşe düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, olayı doğrulayarak ilk İHA’nın sabah saat 07.30 sularında, ikincisinin de birkaç dakika sonra vurulduğunu açıkladı.

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