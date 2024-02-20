2024-02-20 01:15:51 Alarm zilleri çalıyor! İki İHA peş peşe düşürüldü
Dünyanın birçok noktasında gerilim tırmanırken bu kez iki insansız hava aracı peş peşe düşürüldü.
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Dünyanın birçok noktasında gerilim tırmanırken bu kez iki insansız hava aracı peş peşe düşürüldü.
Haber ajanslarının duyurduğu gelişmeye göre, insansız hava araçlarının düşürüldüğü açıklandı.
Rusya’nın batısında, Ukrayna sınırında yer alan Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait iki adet uçak tipi insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek engellendiği belirtildi.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı teröristlerin İHA saldırı girişimi engellendi. Hava savunma güçlerimiz Bryansk Bölgesi’nde uçak tipi jet insansız hava araçlarını yok etti” diye yazdı.
Olaydan kimsenin etkilenmediği ve maddi hasarın meydana gelmediğini kaydeden Bogomaz, İHA parçalarının düştüğü yerde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, olayı doğrulayarak ilk İHA’nın sabah saat 07.30 sularında, ikincisinin de birkaç dakika sonra vurulduğunu açıkladı.
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