  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Arap ülkelerini maalesef Ukrayna'ya kaptırdık: İşte bu hiç iyi olmadı Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türk TIR şoförlerinin Körfez’de transit Suudi vizesi alarak seyahat etmeleri mümkün hale geldi En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu! 1.4 milyon liradan başlıyor! % 75'inde pestisit mi? En çok kimyasal içeren sebze ve meyve belli oldu: Şifa mı zehir mi? Kaçak telefona IMEI kilit: Bakan Uraloğlu on altı milyonluk dev kaydı duyurdu BİM’in yeni kataloğu yayımlandı! Bu fırsatlar kaçmaz Yüzyıllardır geleneksel tıpta... Oksijen tüpü gibi gibi bitki! Broşları açıyor, astıma şifa Victor Osimhen'i Fenerbahçe derbisine yetiştirecek formül bulundu: Çelikten 5 kat güçlü... Yok artık! Barış Alper Yılmaz 200. resmi maçına çıkacak: Zaman çok hızlı geçiyor
Doğa
14
Yeniakit Publisher
Alanya sahilinde denizdeki siyah tabaka korkuttu
IHA Giriş Tarihi:

Alanya sahilinde denizdeki siyah tabaka korkuttu

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Türkler Mahallesi sahilinde kıyı şeridinde deniz üzerinde oluşan siyah tabaka vatandaşları tedirgin etti.

#1
İlk bakışta petrol sızıntısı ya da deniz kirliliği görüntüsü veren olayın yapılan incelemeler sonrası deniz çayırı yaprakları olduğu anlaşıldı.

#2
Alanya’da yaşayan 79 yaşındaki Hacıümmet Koçak, "İlk gördüğümüzde bu siyah tabakanın ne olduğunu anlayamadık.

#3
Sahile indik, yakından inceledik. Elimize aldığımızda bunun yosunsu bir cisim olduğunu fark ettik" dedi.

#4
Sahilde oluşan siyah kirliliğin deniz çayırı olduğunu belirten ve aynı zamanda bu görüntünün denize girenler açısından sıkıntı oluşturmayacağının altını çizen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ‘’Videodaki gördüğümüz siyahlıklar deniz çayırlarının yaprakları.

#5
Bu bir petrol veya kir değil Posidonia deniz çayırları içerisinde Akdeniz endemik bitkiler yüksek bitkiler olarak geçiyor. Bunlar sonbaharla birlikte vejetasyonunu tamamlar. Kışın da Posidonia üzerindeki eski yapraklar koparak deniz ekosistemine giriyor.

#6
Akıntının durgun olduğu yerlerde bu yapraklar parçalanıyor ve adeta denizin içerisinde siyahlık, petrole benzer bir yapı oluşturuyor. Gördüğümüz görüntüler Posidonia yapraklarının parçalanmış hali.

#7
Akıntının olmadığı kuytu yerlerde dikkat edilirse o bölgede köşede biriktiği gözükür. Dalgalar ve akıntılar ile sürüklenecektir. Yaz sezonunda bu dönemde de kıyıda zaten oteller suyu filtre edip o bölgedekileri topluyorlar kıyıdakileri.

#8
Ve kumsal kendi haline kalacak. Denize girenler için bir sıkıntı oluşturmaz. Ayrıca bir yerde Posidonia varsa orada yaşanabilecek bir hayatın olduğunu gösterir. Posidonia bildiği gibi denizlerin amazon ormanlarıdır yani kirlenmemiş yerlerde kalır.

#9
Tam tersi suyun kirliliğini değil temizliğini gösterir. Faydaları şunlar biyolojik olarak denizi evsel atıkları azotlu, ifosfatlı bileşikleri kendine nitratlı bileşikleri gübre olarak kullanır. Deniz suyuna oksijen sağlar. Deniz içerisindeki bazı canlıların besinini oluşturur’’ şeklinde konuştu.

#10
Bölgede otel müdürü olarak görev yapan Deniz Yerlikaya ise sahil kısmının ilerisinde adeta tarla şeklinde yosun alanları olduğunu belirterek " Deniz dalgalı olduğu zaman bu yosunlar kıyıya vuruyor.

#11
Bu yıl dalgaların fazla olması nedeniyle yosunlar yoğun şekilde sahile geldi. Bu her zaman olan bir durum değil.

#12
Biz ekipler olarak bu yosunları temizliyoruz, şu anda büyük ölçüde temizlenmiş durumda. Bu olay deniz kirliliğiyle ilgili değil, tamamen doğal bir oluşum."

#13
Öte yandan sahil şeridinde oluşan siyah görüntü havadan drone ile de görüntülendi. Görüntülerde, kıyı boyunca yer yer yoğunlaşan siyah yosun birikintileri dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İspanya'dan, İsrail'in uykusunu kaçıracak çıkış
Dünya

İspanya'dan, İsrail'in uykusunu kaçıracak çıkış

İspanya Başbakanı Sanchez'den terör devleti İsrail'in uykusunu kaçıracak çıkış geldi.

Sıcak saatler! 3 kişi rehin alındı
Gündem

Sıcak saatler! 3 kişi rehin alındı

Gaziantep'te 3 kişiyi silahla rehin alan ve hakkında 20 suç kaydı ile 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen ..
Laikçi iftiracılara suç duyurusu: Ramazan Hoca'ya kumpasta hesap vakti!
Gündem

Laikçi iftiracılara suç duyurusu: Ramazan Hoca'ya kumpasta hesap vakti!

Manisa’da Atatürk’e hakaret iddiasıyla laikçi kumpasa uğrayan Ramazan Avuşmak Hoca’nın cezaevine girmesine neden olan sendika ve Atatürkçü D..
Meloni ve Sisi’den Orta Doğu için kritik telefon trafiği! "Lübnan’da derhal ateşkes" çağrısı!
Gündem

Meloni ve Sisi’den Orta Doğu için kritik telefon trafiği! "Lübnan’da derhal ateşkes" çağrısı!

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgeyi ateş çemberine çeviren gelişmeleri ele almak üzere bir t..
Tek dertleri AK Parti’ye kaybettirmek olanlara ibret olsun! İşte rüşvet sanığının aldığı seçimin perde arkası
Gündem

Tek dertleri AK Parti’ye kaybettirmek olanlara ibret olsun! İşte rüşvet sanığının aldığı seçimin perde arkası

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve rüşvet almak' suçlarından tutuklanan CHP'li..
Yeni dünya düzeninde stratejik adım Uzak Doğu'da güç birliği
Dünya

Yeni dünya düzeninde stratejik adım Uzak Doğu'da güç birliği

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesinin en büyük öncelikleri olduğunu belirtti. Kim, Kuzey Kore'nin "sosyalizmi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23