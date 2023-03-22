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Türkiye
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Alacak verecek tartışması kanlı bitti!

2023-03-22 07:22:16
Alacak verecek tartışması kanlı bitti!

Çorum'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

#1
Foto - Alacak verecek tartışması kanlı bitti!

Olay, Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet 1. Sokak'ta Savaş A. ile Muhammed S. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışması çıktı. İddialara göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed S. evinden pompalı tüfek alarak önce Savaş A.'nın aracına, sonra kendisine ateş attı.

#2
Foto - Alacak verecek tartışması kanlı bitti!

Yaralı genç kendi imkanlarıyla Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir işletmeye sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Savaş A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

#3
Foto - Alacak verecek tartışması kanlı bitti!

Olayı gerçekleştiren Muhammed S.’nin yakalanması için çalışma başlatılırken olaydan sonra bir evin çatısına atılan pompalı tüfek Olay Yeri İnceleme polisi tarafından muhafaza altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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