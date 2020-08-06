2020-08-06 15:01:55 Al İhsan Karahasanoğlu geçmiş 6 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 6 Ağustoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 6 Ağustos 2012 tarihli “10 yıldır aynı masal yeter Tayyip” başlıklı haberini ele alan Karahasanoğlu, “PKK bitirilirken, “Devlet katliam yapıyor, halkını öldürüyor” diyenlere destek çıkanlarla birlikte hareket eden Sözcü gazetesinin 2012’deki manşeti “10 yıldır aynı masal yeter Tayyip” şeklinde. Dertleri terörle mücadele, şehitlerimiz değil, ne olursa olsun Erdoğan düşmanlığı… Bugün itibari ile, teröre diz çöktürüldü, yakında Allah'ın izni ile sıfır noktasına getirilecek.. Ama Sözcü'den, Erdoğan'a küçücük bir övgü görebiliyor musunuz? Demek ki, üzüldükleri şehidler değilmiş. Üzüldükleri, Erdoğan'ın iktidarda olması imiş.. Üzülmeleri, yakında o terörü, Erdoğan'ın bitirecek olması gerçeği imiş..” ifadelerini kullandı.