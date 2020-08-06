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Medya
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Al İhsan Karahasanoğlu geçmiş 6 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-06 15:01:55
Al İhsan Karahasanoğlu geçmiş 6 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 6 Ağustoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 6 Ağustos 2012 tarihli “10 yıldır aynı masal yeter Tayyip” başlıklı haberini ele alan Karahasanoğlu, “PKK bitirilirken, “Devlet katliam yapıyor, halkını öldürüyor” diyenlere destek çıkanlarla birlikte hareket eden Sözcü gazetesinin 2012’deki manşeti “10 yıldır aynı masal yeter Tayyip” şeklinde. Dertleri terörle mücadele, şehitlerimiz değil, ne olursa olsun Erdoğan düşmanlığı… Bugün itibari ile, teröre diz çöktürüldü, yakında Allah'ın izni ile sıfır noktasına getirilecek.. Ama Sözcü'den, Erdoğan'a küçücük bir övgü görebiliyor musunuz? Demek ki, üzüldükleri şehidler değilmiş. Üzüldükleri, Erdoğan'ın iktidarda olması imiş.. Üzülmeleri, yakında o terörü, Erdoğan'ın bitirecek olması gerçeği imiş..” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Sözcü, 6 Ağustos 2012 “10 yıldır aynı masal yeter Tayyip” PKK bitirilirken, “Devlet katliam yapıyor, halkını öldürüyor” diyenlere destek çıkanlarla birlikte hareket eden Sözcü gazetesinin 2012’deki manşeti “10 yıldır aynı masal yeter Tayyip” şeklinde. Dertleri terörle mücadele, şehitlerimiz değil, ne olursa olsun Erdoğan düşmanlığı… Bugün itibari ile, teröre diz çöktürüldü, yakında Allah'ın izni ile sıfır noktasına getirilecek.. Ama Sözcü'den, Erdoğan'a küçücük bir övgü görebiliyor musunuz? Demek ki, üzüldükleri şehidler değilmiş. Üzüldükleri, Erdoğan'ın iktidarda olması imiş.. Üzülmeleri, yakında o terörü, Erdoğan'ın bitirecek olması gerçeği imiş..

Sözcü, 6 Ağustos 2012 “10 yıldır aynı masal yeter Tayyip” PKK bitirilirken, “Devlet katliam yapıyor, halkını öldürüyor” diyenlere destek çıkanlarla birlikte hareket eden Sözcü gazetesinin 2012’deki manşeti “10 yıldır aynı masal yeter Tayyip” şeklinde. Dertleri terörle mücadele, şehitlerimiz değil, ne olursa olsun Erdoğan düşmanlığı… Bugün itibari ile, teröre diz çöktürüldü, yakında Allah'ın izni ile sıfır noktasına getirilecek.. Ama Sözcü'den, Erdoğan'a küçücük bir övgü görebiliyor musunuz? Demek ki, üzüldükleri şehidler değilmiş. Üzüldükleri, Erdoğan'ın iktidarda olması imiş.. Üzülmeleri, yakında o terörü, Erdoğan'ın bitirecek olması gerçeği imiş..

#2
Foto - Taraf, 6 Ağustos 2012 “İşkenceci polise yalanla kefil oldu” CIA ile iş kotaran FETÖ'nün gazetesi Taraf'daki ihaneti görüyor musunuz.. Yalanı, iftirayı görüyor musunuz.. AİHM, Sedat Selim Ay’ın yürüttüğü soruşturmalarda “yargı safhasında işkence iddialarının soruşturulmadığı”ndan ceza vermiş ama, “İşkence yapılmış” diye bir ceza söz konusu değil... FETÖ’ye ihanet ettiğini düşündükleri adam için bir aydır aynı yalanları söylüyorlardı, Erdoğan yüzlerine vurunca, bu sefer Erdoğan’a da iftira atmaya kalktılar…

Taraf, 6 Ağustos 2012 “İşkenceci polise yalanla kefil oldu” CIA ile iş kotaran FETÖ'nün gazetesi Taraf'daki ihaneti görüyor musunuz.. Yalanı, iftirayı görüyor musunuz.. AİHM, Sedat Selim Ay’ın yürüttüğü soruşturmalarda “yargı safhasında işkence iddialarının soruşturulmadığı”ndan ceza vermiş ama, “İşkence yapılmış” diye bir ceza söz konusu değil... FETÖ’ye ihanet ettiğini düşündükleri adam için bir aydır aynı yalanları söylüyorlardı, Erdoğan yüzlerine vurunca, bu sefer Erdoğan’a da iftira atmaya kalktılar…

#3
Foto - Cumhuriyet, 6 Ağustos 2013 “Adalet eliyle siyasi intikam” Kimden intikam alır insan? Masumdan intikam alınır mı? FETÖ’nün sulandırmasını falan geçelim, sırf şu başlık bile Ergenekon’un aslında nasıl bir derin yapı olduğunu, aslında gerçek bir suç örgütü olduğunu ortaya koyuyor… Ama FETÖ bu işi sulandırmış, kurunun yanına yaşı da eklemiş ise.. Orda da Tayyip Erdoğan karşılarına dikildi ve gerekli adımları attı..

Cumhuriyet, 6 Ağustos 2013 “Adalet eliyle siyasi intikam” Kimden intikam alır insan? Masumdan intikam alınır mı? FETÖ’nün sulandırmasını falan geçelim, sırf şu başlık bile Ergenekon’un aslında nasıl bir derin yapı olduğunu, aslında gerçek bir suç örgütü olduğunu ortaya koyuyor… Ama FETÖ bu işi sulandırmış, kurunun yanına yaşı da eklemiş ise.. Orda da Tayyip Erdoğan karşılarına dikildi ve gerekli adımları attı..

#4
Foto - Zaman, 6 Ağustos 2014 “12 Eylül’de bile hukuk bu kadar ayağa düşmemişti” Bu büyük lafları eden Mehmet Tural’ı tanıtalım biraz: Kendisi, 12 Eylül’deki hukuksuzluklardan falan değil, sırf mahkemede bacak bacak üstüne attı diye gıcık kaptığı astsubayı yargılamaya kalkıp, beceremeyince de istifa eden, sonra da “Hukuksuzluğa dayanamayıp istifa ettim” diye caka satan bir isim… Doğrudur, 12 Eylül darbesinde senin gibiler vardı, bunların adamları seni bile aştı! Savunduğun FETÖ'cülerin, 15 Temmuz'da nasıl elleri kanlı katillere dönüştüğünü gördük..

Zaman, 6 Ağustos 2014 “12 Eylül’de bile hukuk bu kadar ayağa düşmemişti” Bu büyük lafları eden Mehmet Tural’ı tanıtalım biraz: Kendisi, 12 Eylül’deki hukuksuzluklardan falan değil, sırf mahkemede bacak bacak üstüne attı diye gıcık kaptığı astsubayı yargılamaya kalkıp, beceremeyince de istifa eden, sonra da “Hukuksuzluğa dayanamayıp istifa ettim” diye caka satan bir isim… Doğrudur, 12 Eylül darbesinde senin gibiler vardı, bunların adamları seni bile aştı! Savunduğun FETÖ'cülerin, 15 Temmuz'da nasıl elleri kanlı katillere dönüştüğünü gördük..

#5
Foto - Bugün, 6 Ağustos 2014 “Gece gündüz çalıştık karşılığı bu oldu” FETÖ'nün gazetesinde, kendilerini acındıran bir başlık: “Gece gündüz çalıştık karşılığı bu oldu”. İyi de, kime çalıştınız, onu da söyler misiniz... Sen maaş aldığın devlete değil de CIA’nın adamı Feto’ya çalışırsan, başka ne olacaktı? Sahte isimlerle dinleme kararı aldırırsan, gece gündüz çalışmanın bir anlamı olabilir mi?

Bugün, 6 Ağustos 2014 “Gece gündüz çalıştık karşılığı bu oldu” FETÖ'nün gazetesinde, kendilerini acındıran bir başlık: “Gece gündüz çalıştık karşılığı bu oldu”. İyi de, kime çalıştınız, onu da söyler misiniz... Sen maaş aldığın devlete değil de CIA’nın adamı Feto’ya çalışırsan, başka ne olacaktı? Sahte isimlerle dinleme kararı aldırırsan, gece gündüz çalışmanın bir anlamı olabilir mi?

#6
Foto - Taraf, 6 Ağustos 2014 “Savaşarak ölmemize izin vermediler” Türkmenlere giden yardımı engelleyen ekip, YPG’lileri “Türkmen” yaptı, “IŞİD’in arkasında Türkiye de var” dedirtti, iyi mi? Bu haberin altında yine tanıdık bir imza, Tunca Öğreten… Bu da şimdi Alman devletinin Deutsche Welle’sinden maaşa bağlanan ekipten… Kimler, kimlerle iş kotarıyor, görüyor musunuz? Türkiye aleyhine haber yapanların hepsinin, biraz araştırınca, dış bağlantıları ortaya çıkıyor..

Taraf, 6 Ağustos 2014 “Savaşarak ölmemize izin vermediler” Türkmenlere giden yardımı engelleyen ekip, YPG’lileri “Türkmen” yaptı, “IŞİD’in arkasında Türkiye de var” dedirtti, iyi mi? Bu haberin altında yine tanıdık bir imza, Tunca Öğreten… Bu da şimdi Alman devletinin Deutsche Welle’sinden maaşa bağlanan ekipten… Kimler, kimlerle iş kotarıyor, görüyor musunuz? Türkiye aleyhine haber yapanların hepsinin, biraz araştırınca, dış bağlantıları ortaya çıkıyor..

#7
Foto - Cumhuriyet, 6 Ağustos 2015 “Hangi kampta cami var?” Can Dündar aracılığı ile FETÖ'nün hizmetine giren Cumhuriyet gazetesi, sırf TSK'yı kötülemek için, PKK'ya da böyle sahip çıkıyordu.. Cumhuriyet'ten Ayşe Yıldırım, TSK'nın PKK kamplarını bombalaması sonrasında, o bölgeye gidip, oraların PKK kampı olmadığını söylemek için bu başlığı atmışlar..

Cumhuriyet, 6 Ağustos 2015 “Hangi kampta cami var?” Can Dündar aracılığı ile FETÖ'nün hizmetine giren Cumhuriyet gazetesi, sırf TSK'yı kötülemek için, PKK'ya da böyle sahip çıkıyordu.. Cumhuriyet'ten Ayşe Yıldırım, TSK'nın PKK kamplarını bombalaması sonrasında, o bölgeye gidip, oraların PKK kampı olmadığını söylemek için bu başlığı atmışlar.. "Burası kamp değil, okulu, camisi olan, yerleşim birimi. PKK kampını değil, halkın yaşadığı yeri bombaladınız" demeye getiriyor.. Dediğiniz doğru ise, hazır Ayşe Yıldırım da o bölgeye gittiğine göre, niye caminin, okulun tek fotoğrafını çekememiş? Tek fotoğrafını çekemeden “Var” diyeceksek, mesela Lolan’da da cami olduğunu iddia edebilen çıkar, Metina’da da… Cumhuriyet'teki, "Dündar'a yaşam boyu başarı ödülü" başlıklı haber de, kimlerin, sonraki tarihlerde yurtdışına kaçacak olan Can Dündar'a destek verdiğini gösteriyor.. Kimden geliyor o destek? CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'den.. Not edelim.. ve soralım: "Hasan Akgün olarak, bir savcının başına tabanca dayayan teröristin fotoğrafını basan Can Dündar'a verdiğiniz o ödülden, bugün memnun musunuz?"

#8
Foto - Zaman, 6 Ağustos 2015 “Hükümetin işi okul basmak değildir” FETÖ'nün gazetesi, neler de biliyormuş böyle. Attıkları manşet, “Hükümetin işi okul basmak değildir” şeklinde. Peki; okulun, işi haşhaşi yetiştirmek midir? sen, kendi halkına bomba atacak haşhaşi yetiştirmeye kalkışırsan, hükümet te seni seyredecek değil, herhalde..

Zaman, 6 Ağustos 2015 “Hükümetin işi okul basmak değildir” FETÖ'nün gazetesi, neler de biliyormuş böyle. Attıkları manşet, “Hükümetin işi okul basmak değildir” şeklinde. Peki; okulun, işi haşhaşi yetiştirmek midir? sen, kendi halkına bomba atacak haşhaşi yetiştirmeye kalkışırsan, hükümet te seni seyredecek değil, herhalde..

#9
Foto - Cumhuriyet, 6 Ağustos 2015 “O gece bizden destek istendi

Cumhuriyet, 6 Ağustos 2015 “O gece bizden destek istendi" Cumhuriyet gazetesi, bağımsız Türkiye'den yana olduğunu iddia ederken, bakın ABD'nin sözcülüğüne nasıl soyunuyor görüyor musunuz!. ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, "O gece bizden destek istendi" demiş. Cumhuriyet de, bunu doğru gibi kabul edip, birinci sayfasına taşımış. Hiç sormamış, "Ne desteği verdiniz peki?" Bir destek vermedikleri kesin. Darbenin üzerinden 4 yıl geçti, ama hala bir Fetullah Gülen'i bile vermediler..

#10
Foto - Sözcü, 6 Ağustos 2016 “Saf saf alkışladık!” Yıllardır anlatıyoruz, yine anlatalım… Sizinle aramızdaki fark da bu aslında; biz bunları “samimi Müslümanlar” zannettik destekledik, siz de “samimi Müslümanlar” zannedip düşman bildiniz… Biz gerçek yüzlerini gördük, “Bunlar vatan hainiymiş” deyip düşman belledik, siz de “Aa, meğer bunlar da vatan hainiymiş” diyerek sahip çıkmaya başladınız… Yani Müslüman gördüğünüzde düşmanlık yapıyorsunuz, vatan hainliği öğrenilince., sahip çıkıyorsunuz.. Olay bu kadar basit..

Sözcü, 6 Ağustos 2016 “Saf saf alkışladık!” Yıllardır anlatıyoruz, yine anlatalım… Sizinle aramızdaki fark da bu aslında; biz bunları “samimi Müslümanlar” zannettik destekledik, siz de “samimi Müslümanlar” zannedip düşman bildiniz… Biz gerçek yüzlerini gördük, “Bunlar vatan hainiymiş” deyip düşman belledik, siz de “Aa, meğer bunlar da vatan hainiymiş” diyerek sahip çıkmaya başladınız… Yani Müslüman gördüğünüzde düşmanlık yapıyorsunuz, vatan hainliği öğrenilince., sahip çıkıyorsunuz.. Olay bu kadar basit..

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