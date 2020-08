Al İhsan Karahasanoğlu geçmiş 6 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 6 Ağustos 2015 “Hangi kampta cami var?” Can Dündar aracılığı ile FETÖ'nün hizmetine giren Cumhuriyet gazetesi, sırf TSK'yı kötülemek için, PKK'ya da böyle sahip çıkıyordu.. Cumhuriyet'ten Ayşe Yıldırım, TSK'nın PKK kamplarını bombalaması sonrasında, o bölgeye gidip, oraların PKK kampı olmadığını söylemek için bu başlığı atmışlar.. "Burası kamp değil, okulu, camisi olan, yerleşim birimi. PKK kampını değil, halkın yaşadığı yeri bombaladınız" demeye getiriyor.. Dediğiniz doğru ise, hazır Ayşe Yıldırım da o bölgeye gittiğine göre, niye caminin, okulun tek fotoğrafını çekememiş? Tek fotoğrafını çekemeden “Var” diyeceksek, mesela Lolan’da da cami olduğunu iddia edebilen çıkar, Metina’da da… Cumhuriyet'teki, "Dündar'a yaşam boyu başarı ödülü" başlıklı haber de, kimlerin, sonraki tarihlerde yurtdışına kaçacak olan Can Dündar'a destek verdiğini gösteriyor.. Kimden geliyor o destek? CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'den.. Not edelim.. ve soralım: "Hasan Akgün olarak, bir savcının başına tabanca dayayan teröristin fotoğrafını basan Can Dündar'a verdiğiniz o ödülden, bugün memnun musunuz?"