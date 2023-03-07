2023-03-07 11:46:53 Akşener "kumar" masasına neden döndü?
İyi Parti Lideri Meral Akşener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmedi ve Millet İttifakı masasından kalktı. Akşener masadan kalkmakla kalmadı, ertesi gün kırıcı, yaralayıcı bir üslupla Kılıçdaroğlu’na ve masaya ağır suçlamalar yöneltti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısında Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını, “sıtma ile ölüm” arasında tercihe zorlanmak olarak tanımladı. Koltuk, makam hırsıyla hareket ettiği ithamında bulundu. Masayı da “kumar masası”, “noter masası” diye tarif etti. Peki Akşener koltuk ve makam hırsıyla hareket edilen o kumar masasına neden geri döndü ve kazanamayacak aday dediği Kılıçdaroğlu'nun yanına neden oturdu?