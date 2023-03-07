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Akşener "kumar" masasına neden döndü?

2023-03-07 11:46:53
Akşener "kumar" masasına neden döndü?

İyi Parti Lideri Meral Akşener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmedi ve Millet İttifakı masasından kalktı. Akşener masadan kalkmakla kalmadı, ertesi gün kırıcı, yaralayıcı bir üslupla Kılıçdaroğlu’na ve masaya ağır suçlamalar yöneltti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısında Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını, “sıtma ile ölüm” arasında tercihe zorlanmak olarak tanımladı. Koltuk, makam hırsıyla hareket ettiği ithamında bulundu. Masayı da “kumar masası”, “noter masası” diye tarif etti. Peki Akşener koltuk ve makam hırsıyla hareket edilen o kumar masasına neden geri döndü ve kazanamayacak aday dediği Kılıçdaroğlu'nun yanına neden oturdu?

#1
Foto - Akşener "kumar" masasına neden döndü?

BBP Lideri Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Noter Masası'na geri dönmesiyle ilgili açıklama yaptı. Destici, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kaydetti: "Sayın Akşener’in ifadesiyle “Noter Masası” acaba kimlerin tavassutuyla ve hangi saiklerle “Pazarlık Masası”na dönüştü. Bakalım daha neler göreceğiz." diye yazdı.

#2
Foto - Akşener "kumar" masasına neden döndü?

Gazeteci Nedim Şener ise Akşener'in masaya dönmesini "Müthiş tezgah" olarak adlandırdı. Şener yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kazanacak aday" diye kampanya yürütüp, İmamoğlu ve Yavaş olmayınca masayı dağıtıyor sonra da 'mutemet' gibi 2 belediye başkanını Kılıçdaroğlu’na yardımcı olarak öneriyor. Daha önce 'adayımız Kılıçdaroğlu' diyen CHP’li iki başkan da bunu reddetmeyip kabul ediyor. Müthiş tezgah" diye yazdı.

#3
Foto - Akşener "kumar" masasına neden döndü?

Akşener'in masaya geri dönmesin en güzel yanıtı da Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan yaptı. "Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır." başlıklı paylaşımı Turan'ın yaptığı paylaşım İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masaya döndüğü dakikalarda atılmıştı. Paylaşım sosyal medyada; "Akşener, Millet ittifakından ayrılırken 6'lı masayı sert sözlerle eleştirmiş ve masayı bir kumar masası olarak nitelemişti. Böylesine eleştirdiği 'kumar' masasına da artık geri dönmesinin mümkün olmadığı düşünülüyordu. Oysa onun ipleri masayı kuran iradenin elindeydi ve o iradenin göğsünde ABD bayrağı vardı. Ve o irade Akşener masadan ayrılınca üfleyerek onu geri döndürmüştü. Çünkü AK Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan'ın söylemiyle "Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardı." şeklinde yorumlandı.

#4
Foto - Akşener "kumar" masasına neden döndü?

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli; "Siyaseti çadır tiyatrosuna çeviren fırıldakların u dönüşlerine itibar etmeyeceğiz. Cumhur İttifakı sağa sola bakmadan şuna buna aldırmadan adanmış yüreğimizle Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Bazıları gevezelikte sınır tanımayacak ama biz çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz dağları aşacağız başkaları polemik batağında debelenecek. Biz huzur ve kardeşliğin manifestosunu yazacağız." dedi.

#5
Foto - Akşener "kumar" masasına neden döndü?

Sosyal medyayı salladı: Akşener döndüğüne bin pişman! 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu aday olarak seçtiklerini açıklamasının ardından Meral Akşener'in memnuniyetsiz tavrı dikkatlerden kaçmadı. Akşener'in bu hareketleri ise sosyal medyada "döndüğüne bin pişman" şeklinde yorumlandı.

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