Akşener "kumar" masasına neden döndü?

Akşener'in masaya geri dönmesin en güzel yanıtı da Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan yaptı. "Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır." başlıklı paylaşımı Turan'ın yaptığı paylaşım İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masaya döndüğü dakikalarda atılmıştı. Paylaşım sosyal medyada; "Akşener, Millet ittifakından ayrılırken 6'lı masayı sert sözlerle eleştirmiş ve masayı bir kumar masası olarak nitelemişti. Böylesine eleştirdiği 'kumar' masasına da artık geri dönmesinin mümkün olmadığı düşünülüyordu. Oysa onun ipleri masayı kuran iradenin elindeydi ve o iradenin göğsünde ABD bayrağı vardı. Ve o irade Akşener masadan ayrılınca üfleyerek onu geri döndürmüştü. Çünkü AK Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan'ın söylemiyle "Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardı." şeklinde yorumlandı.