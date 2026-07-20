Akraba aileler yaylada birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı
İlkbahar aylarında sürüleriyle birlikte Mutki ilçesine bağlı Varan Mezrası’na yerleşen iki göçer aile arasında başlayan otlatma anlaşmazlığı kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Dün akşam saatlerinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan çatışmanın ardından öfke dinmedi. Sabaha karşı husumetlisinin peşine düşen 18 yaşındaki K.A., ormanlık alanda hayvanlarını otlatan 23 yaşındaki akrabası Y.A.'yı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından silahını bırakıp kaçan zanlının yakalanması için jandarma geniş çaplı operasyon başlattı.