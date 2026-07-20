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Akraba aileler yaylada birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

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Akraba aileler yaylada birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

İlkbahar aylarında sürüleriyle birlikte Mutki ilçesine bağlı Varan Mezrası’na yerleşen iki göçer aile arasında başlayan otlatma anlaşmazlığı kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Dün akşam saatlerinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan çatışmanın ardından öfke dinmedi. Sabaha karşı husumetlisinin peşine düşen 18 yaşındaki K.A., ormanlık alanda hayvanlarını otlatan 23 yaşındaki akrabası Y.A.'yı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından silahını bırakıp kaçan zanlının yakalanması için jandarma geniş çaplı operasyon başlattı.

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Foto - Akraba aileler yaylada birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Siirt'en Bitlis'in Mutki ilçesindeki yaylaya gelen göçer 2 akraba aile arasında ilk gün çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Bir gün sonra ise Y.A. (23) husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

#2
Foto - Akraba aileler yaylada birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

İlkbahar aylarında küçükbaşlarıyla Mutki ilçesi Çimen Mahallesi Varan Mezrası'na gelip konaklayan akraba iki göçer aile arasındaki ilk kavga, dün akşam saatlerinde yaşandı. Aynı bölgede hayvan otlatan aileler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

#3
Foto - Akraba aileler yaylada birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Olayda A.A. (16) av tüfeğiyle kolundan, F.A. (22) ile F.A. (25) da başlarına isabet eden taşlarla yaralandı. Yaralılardan A.A. Muş Devlet Hastanesi'nde, F.A. ise Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Diğer yaralı F.A. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

#4
Foto - Akraba aileler yaylada birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Akraba ailelerin husumeti sabaha karşı da sürerken, göçer çadırlarının bulunduğu alana yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanda K.A. (18), yanındaki av tüfeğiyle bölgede çobanlık yapan Y.A.'ya (23) ateş etti.

#5
Foto - Akraba aileler yaylada birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Y.A. olay yerinde hayatını kaybetti, K.A. ise av tüfeğini olay yerinde bırakıp kaçtı. Jandarma bölgede önlem alıp, olayla ilgili inceleme başlattı.

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