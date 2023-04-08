Aklınızı başınıza alın! Bunu yapan ev sahipleri yanar

Olay, 1 Şubat 2021’de akşam saatlerinde İzmir’in Buca ilçesi Buca Koop Mahallesinde yaşandı. Organizasyon işiyle uğraşan 45 yaşındaki iki çocuk annesi Senem Onat, pandemi döneminde işleri bozulunca kirayı geciktirdi. Ev sahibi M.Ç. bu nedenle icra takibi başlattı. Ev sahibi M.Ç. ile eşi N.Ç., gelinleri D.Ç. ve oğlu A.Ç., Senem Onat ile kira konusunu konuşmaya gitti. Çıkan tartışma sonunda Onat polise giderek şikayetçi oldu. Karakoldan çıkan ev sahibi aile, Senem Onat ile apartmanın önünde yeniden karşılaştı. Onat’ın önü A.Ç. ve D.Ç. tarafından kesildi. İddialara göre, Senem Onat’a küfür ve hakaretlerde bulunduktan sonra “Biz aşiretiz. Seni yaşatmayız” diyen A.Ç. ve D.Ç. kadını darp edildi. Onat’ın özellikle ameliyatlı göğsüne yumruk atılarak, “Kalbine doğru vurun. Gebersin” diye küfürler edildiği öne sürüldü. Bu sırada Onat’ı evine bırakan arkadaşının arabasının camı da kırıldı, sürücü aynı kişiler tarafından darp edildi. Onat bir yandan kendini korumaya çalışırken, bu sırada cüzdanındaki 750 lira parası “Bu tutarı da alıp borcun olan kiradan düşüyoruz” diyerek zorla alındı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Buca Polis Merkezine 3 saat sonra yeniden giden Onat, bir daha şikayetçi oldu. Olay yerinde düşen ev sahibi M.Ç.’ye ait cep telefonu da polislere teslim edildi.