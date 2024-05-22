Akıncı havada gözler ekranda! Operasyon gecesinden dikkat çeken ayrıntı!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopterin enkazına ulaşan AKINCI TİHA, birçok kullanıcı tarafından Flightradar24 uygulamasından canlı olarak takip edildi. Havadaki uçak, helikopter ve İnsansız Hava Araçlarını (İHA) takip etmeye yarayan Flightradar24 uygulamasının gelmiş geçmiş en çok takip edilen hava araçları merak konusu oldu. Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği AKINCI TİHA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopterinin bulunmasında kilit rol oynadı. O gece AKINCI, Flightradar24 isimli uçak takip uygulaması üzerinden 2.8 milyon kişi tarafından canlı olarak takip edildi.