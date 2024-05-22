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Teknoloji-Bilişim
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Akıncı havada gözler ekranda! Operasyon gecesinden dikkat çeken ayrıntı!

2024-05-22 16:51:34
Akıncı havada gözler ekranda! Operasyon gecesinden dikkat çeken ayrıntı!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopterin enkazına ulaşan AKINCI TİHA, birçok kullanıcı tarafından Flightradar24 uygulamasından canlı olarak takip edildi. Havadaki uçak, helikopter ve İnsansız Hava Araçlarını (İHA) takip etmeye yarayan Flightradar24 uygulamasının gelmiş geçmiş en çok takip edilen hava araçları merak konusu oldu. Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği AKINCI TİHA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopterinin bulunmasında kilit rol oynadı. O gece AKINCI, Flightradar24 isimli uçak takip uygulaması üzerinden 2.8 milyon kişi tarafından canlı olarak takip edildi.

#1
Foto - Akıncı havada gözler ekranda! Operasyon gecesinden dikkat çeken ayrıntı!

Elizabeth'in tabutu birinci sırada 13 Eylül 2022 tarihinde, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden sonra tabutunu Edinburgh'tan RAF Northolt'a taşıyan, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 kargo uçağı 4.79 milyon kişi tarafından takip edildi.

#2
Foto - Akıncı havada gözler ekranda! Operasyon gecesinden dikkat çeken ayrıntı!

Tayvan krizinde nefesler tutuldu 2 Ağustos 2022'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı uçuş, 2.92 milyon kişi tarafından canlı olarak takip edildi. ABD ve Çin arasına yaşanan gerilim ve tansiyon yükselten açıklamalar, Pelosi'nin uçağı hakkında endişelere sebep olmuştu.

#3
Foto - Akıncı havada gözler ekranda! Operasyon gecesinden dikkat çeken ayrıntı!

Türk Hava Yolları'ndan Türk Bayrağı şovu 23 Nisan 2020'de Türk Hava Yolları'na ait TK1920 sefer sayılı uçağın Ankara semalarında uçuş iziyle çizdiği Türk Bayrağı, 2.8 milyon kullanıcı tarafından takip edildi.

#4
Foto - Akıncı havada gözler ekranda! Operasyon gecesinden dikkat çeken ayrıntı!

AKINCI TİHA da listeye adını yazdırdı 19 Mayıs 2024 tarihinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopterin, İran'ın Doğu Azerbaycan bölgesinde düşmesi ve saatler süren arama-kurtarma çalışmalarının hiçbir sonuç vermemesi, havacılıkta liderlik hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye'yi harekete geçirdi.

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Foto - Akıncı havada gözler ekranda! Operasyon gecesinden dikkat çeken ayrıntı!

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