2024-01-12 14:48:44 Akın akın geliyorlar: O yıldız ortaya çıktı… Patır patır transferler dökülüyor…
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, liderlik yarışında yara aldı ve Fenerbahçe'nin 2 puan gerisine düştü. Ara transfer döneminde de harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, yeni bir orta saha hamlesi için rotasını Premier Lig'e çevirdi. İngiliz medyası Galatasaray'ın teklif sunduğu o oyuncuyu yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...