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Spor
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Akın akın geliyorlar: O yıldız ortaya çıktı… Patır patır transferler dökülüyor…

2024-01-12 14:48:44
Akın akın geliyorlar: O yıldız ortaya çıktı… Patır patır transferler dökülüyor…

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, liderlik yarışında yara aldı ve Fenerbahçe'nin 2 puan gerisine düştü. Ara transfer döneminde de harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, yeni bir orta saha hamlesi için rotasını Premier Lig'e çevirdi. İngiliz medyası Galatasaray'ın teklif sunduğu o oyuncuyu yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Akın akın geliyorlar: O yıldız ortaya çıktı… Patır patır transferler dökülüyor…

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan erteleme maçında Sivasspor 1-1 berabere kalan Galatasaray liderlik yarışında yara aldı.

#2
Foto - Akın akın geliyorlar: O yıldız ortaya çıktı… Patır patır transferler dökülüyor…

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna pür dikkat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#3
Foto - Akın akın geliyorlar: O yıldız ortaya çıktı… Patır patır transferler dökülüyor…

Bu sezon da şampiyonluğu elde etmek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için ara transfer dönemi çalışmalarına da hız kazandırdı.

#4
Foto - Akın akın geliyorlar: O yıldız ortaya çıktı… Patır patır transferler dökülüyor…

Galatasaray, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'nun takıma geri döndüğünü açıkladı.

#5
Foto - Akın akın geliyorlar: O yıldız ortaya çıktı… Patır patır transferler dökülüyor…

Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Yuvana hoş geldin Berkan Kutlu" ifadeleri kullanıldı.

#6
Foto - Akın akın geliyorlar: O yıldız ortaya çıktı… Patır patır transferler dökülüyor…

Sabah'a göre; Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi.

#7
Foto - Akın akın geliyorlar: O yıldız ortaya çıktı… Patır patır transferler dökülüyor…

Bu sezon Ndombele'den istediği verimi alamayan Galatasaray, bu bölgeye bir transfer hamlesi daha yapmak istiyor. İngiliz basını, Aslan'ın teklif yaptığı sürpriz ismi yazdı.

#8
Foto - Akın akın geliyorlar: O yıldız ortaya çıktı… Patır patır transferler dökülüyor…

Sky'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların, Nottingham Forest forması giyen Orel Mangala ile ilgilendiği kaydedildi.

#9
Foto - Akın akın geliyorlar: O yıldız ortaya çıktı… Patır patır transferler dökülüyor…

Galatasaray'ın, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için İngiliz ekibine somut teklif sunduğu öne sürüldü.

#10
Foto - Akın akın geliyorlar: O yıldız ortaya çıktı… Patır patır transferler dökülüyor…

Ancak sarı-kırmızılı ekibin teklifinin detaylarına dair bilgi verilmedi. Orel Mangala ile ayrıca Juventus ve Napoli'nin de ilgilendiği aktarıldı.

#11
Foto - Akın akın geliyorlar: O yıldız ortaya çıktı… Patır patır transferler dökülüyor…

Nottingham Forest'ta bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Mangala'nın, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

#12
Foto - Akın akın geliyorlar: O yıldız ortaya çıktı… Patır patır transferler dökülüyor…

Piyasa değeri 22 milyon Euro olan Mangala, Premier Lig'de 18 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

#13
Foto - Akın akın geliyorlar: O yıldız ortaya çıktı… Patır patır transferler dökülüyor…

25 yaşındaki Belçikalı orta saha, 2022 yılında Stuttgart'tan 13

#14
Foto - Akın akın geliyorlar: O yıldız ortaya çıktı… Patır patır transferler dökülüyor…

milyon Euro bonservis bedeliyle Nottingham Forrest'a transfer oldu.

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