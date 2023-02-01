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Teknoloji-Bilişim
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Akıllı telefon devi elektrikli otomobil işine el atıyor

2023-02-01 01:38:55
Akıllı telefon devi elektrikli otomobil işine el atıyor

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Meizu da elektrikli otomobil sektörüne girecek.

#1
Foto - Akıllı telefon devi elektrikli otomobil işine el atıyor

Akıllı telefon üreticisi Meizu, elektrikli otomobil sektörüne girmeye hazırlanıyor. Geely tarafından satın alınan şirket ne yapacak?

#2
Foto - Akıllı telefon devi elektrikli otomobil işine el atıyor

Çinli akıllı telefon markası Meizu, kendi elektrikli otomobilini üretmeye hazırlanıyor.

#3
Foto - Akıllı telefon devi elektrikli otomobil işine el atıyor

Bir süre önce Geely tarafından satın alınan teknoloji şirketi, bir otomobil markası için ticari patent talebinde bulundu. Peki Meizu elektrikli otomobili hakkındaki bilgiler neler?

#4
Foto - Akıllı telefon devi elektrikli otomobil işine el atıyor

-Meizu’dan elektrikli otomobil mi geliyor?- Geely tarafından 2022 yılında satın alınan Meizu, otomobil endüstrisine adım atıyor.

#5
Foto - Akıllı telefon devi elektrikli otomobil işine el atıyor

Son raporlara göre şirket, uluslararası bir ulaşım aracı olarak sınıflandırılan “Wujie Automobile” adlı ticari markanın tescili için başvurdu. Bu, Meizu’nun kendi elektrikli aracını üreteceğine yönelik iddiaları beraberinde getirdi.

#6
Foto - Akıllı telefon devi elektrikli otomobil işine el atıyor

Çinli şirket; araç sistemi ürün müdürü, akıllı konsol proje müdürü gibi pozisyonlar için işe alım sürecini başlattı. Bu alımların, Wujie Automobile markası için yapıldığı düşünülüyor.

#7
Foto - Akıllı telefon devi elektrikli otomobil işine el atıyor

Meizu ayrıca otomobil endüstrisinde eğitmen, pazarlamacı ve satış planlama dahil olmak üzere çeşitli meslek gruplarını işe alıyor.

#8
Foto - Akıllı telefon devi elektrikli otomobil işine el atıyor

İddialar üzerine Meizu’dan açıklama da gecikmedi. Çin otomobil endüstrisinde yetenekli kişileri işe aldığını söyleyen üretici, önümüzdeki üç yıl içinde akıllı telefon ve otomobil satacak 1000 mağaza açmak istediğini doğruladı.

#9
Foto - Akıllı telefon devi elektrikli otomobil işine el atıyor

Açıklamaya göre bu araçlar, FlymeAuto araba sistemi ile donatılacak. Akıllı araçların yükselişi ve teknolojinin otomotiv sektörüne entegrasyonu ile Meizu’nun da pazarda önemli bir etki yaratması bekleniyor.

#10
Foto - Akıllı telefon devi elektrikli otomobil işine el atıyor

Bir süredir Xiaomi’nin de elektrikli otomobiller üzerinde çalıştığını biliyoruz. Xiaomi MS11 adıyla gelecek ilk elektrikli otomobilin, tasarımı ve fiyatı dikkat çekiyor. MS11’in sportif dört kapılı tasarımı, tam boy cam tavanı, büyük tekerlekleri ile şık bir sedan olması bekleniyor.

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