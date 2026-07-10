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Akıllara zarar hırsızlık olayı: 1,5 milyon liralık pırlantayı yutunca olanlar oldu

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Akıllara zarar hırsızlık olayı: 1,5 milyon liralık pırlantayı yutunca olanlar oldu

İngiltere'de bir şahsın 1,5 milyon dolar değerindeki pırlantayı yutarak çalmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

#1
Foto - Akıllara zarar hırsızlık olayı: 1,5 milyon liralık pırlantayı yutunca olanlar oldu

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan tarihi mücevher merkezi Hatton Garden’da filmleri aratmayacak cinsten sıradışı bir hırsızlık girişimi yaşandı. Bölgede 30 yıldır faaliyet gösteren "Elegance Jewellers" isimli kuyumcu dükkanına giren bir şüpheli, gözüne kestirdiği servet değerindeki pırlanta bir yüzüğü yutarak çalmaya çalıştı.

#2
Foto - Akıllara zarar hırsızlık olayı: 1,5 milyon liralık pırlantayı yutunca olanlar oldu

Edinilen bilgilere göre, dükkana müşteri kılığında giren kimliği belirsiz şüpheli, tam iki saat boyunca içerideki farklı takıları inceleyerek çalışanları oyaladı. Son olarak, satın alma kararını ertesi gün vereceğini söyleyerek dükkandan ayrılmak isteyen adamın tedirgin hareketleri mağaza personelinin dikkatini çekti. Vitrini kontrol eden çalışanlar, platin banta sahip büyük bir prenses kesim pırlanta nişan yüzüğünün yerinde olmadığını fark etti.

#3
Foto - Akıllara zarar hırsızlık olayı: 1,5 milyon liralık pırlantayı yutunca olanlar oldu

İlk etapta hakkındaki suçlamaları sert bir dille reddeden şüpheli, ceplerinin aranmasını talep ederek suçsuz olduğunu iddia etti. Bunun üzerine mağaza yönetimi geriye dönük güvenlik kamerası (CCTV) kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüler incelendiğinde şüphelinin, çalışanın bir anlık dalgınlığından faydalanarak 35 bin sterlinlik yüzüğü hızlıca ağzına attığı ve saniyeler içinde yuttuğu net bir şekilde tespit edildi.

#4
Foto - Akıllara zarar hırsızlık olayı: 1,5 milyon liralık pırlantayı yutunca olanlar oldu

Hırsızlık oyununun deşifre olmasının ardından mağaza ortakları şüpheliden yüzüğü derhal iade etmesini istedi ve dükkanın çıkış kapısını kapattı. Yakalanacağını ve kurtulamayacağını anlayan adam, parmaklarını boğazına sokarak yuttuğu pırlanta yüzüğü dükkanın halısı üzerine kustu. Şüpheli mağaza güvenliği eşliğinde dışarı çıkarıldı.

#5
Foto - Akıllara zarar hırsızlık olayı: 1,5 milyon liralık pırlantayı yutunca olanlar oldu

Aile işletmesini yöneten 28 yaşındaki Cüneyd (Junaid) Hassan, İngiliz basınına yaptığı açıklamada yaşananlara hâlâ inanamadığını belirtti. Hassan, "Yüzüğün keskin pırlanta hatlarının adamın boğazına ya da iç organlarına ciddi zararlar verebileceğini düşünüp korktum. İşin en tuhaf yanı ise, o koca nişan yüzüğünü yutmasına rağmen hiçbir şey olmamış gibi bizimle normal bir şekilde konuşmaya devam etmesiydi" ifadelerini kullandı.Mağaza yetkilileri, şüphelinin son derece soğukkanlı davrandığını ve yüzüğü yutma hızına bakılırsa profesyonel bir hırsız olabileceğini belirtti. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri Londra polisine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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