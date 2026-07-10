Akıllara zarar hırsızlık olayı: 1,5 milyon liralık pırlantayı yutunca olanlar oldu

Aile işletmesini yöneten 28 yaşındaki Cüneyd (Junaid) Hassan, İngiliz basınına yaptığı açıklamada yaşananlara hâlâ inanamadığını belirtti. Hassan, "Yüzüğün keskin pırlanta hatlarının adamın boğazına ya da iç organlarına ciddi zararlar verebileceğini düşünüp korktum. İşin en tuhaf yanı ise, o koca nişan yüzüğünü yutmasına rağmen hiçbir şey olmamış gibi bizimle normal bir şekilde konuşmaya devam etmesiydi" ifadelerini kullandı.Mağaza yetkilileri, şüphelinin son derece soğukkanlı davrandığını ve yüzüğü yutma hızına bakılırsa profesyonel bir hırsız olabileceğini belirtti. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri Londra polisine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.