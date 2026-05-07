Akıllara ise tek bir soru geldi! Aziz Yıldırım 2025'i neden pas geçti? O uyarıyı yaptı...
Aziz Yıldırım, Türkiye Gazetesi'nden Tahir Kum'a verdiği röportajda 'kızım hedef alındı' diyerek aday olduğunu açıkladı. Ancak efsane başkanın kızı 2024'te hedef alındı. Tüm camia ayaklandı. Yıldırım'a destek oldu. O ahlak dışı olay 2024'te yaşandı. Yıldırım 2025'teki seçime 'gençler girsin' diye girmedi. Ancak 2026'daki seçimde adaylığını Yaz Yıldırım'a yapılanlar yüzünden aldığını karara bağladı. Akıllara ise tek bir soru geldi: O zaman neden 2025'te aday olmadı?

Aziz Yıldırım'ın "kızım hedef alındı" diyerek adaylık sürecini başlatması kafa karışıklığına neden oldu. Yıldırım'ın kızı Yaz'la ilgili en somut ve üzücü olay 2024 yılının Aralık ayında yaşandı. Yaz Yıldırım, Başakşehir maçı öncesi seremonide İrfan Can Kahveci ile fotoğraf çektirdi.

Kulübün resmi hesapları dahil pek çok paylaşım yapıldı. Paylaşımların altına bir sosyal medya kullanıcısı ahlak dışı bir yorum yaptı. Bu durum camiada infiale yol açtı. Fotospor'a göre; Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği suç duyurusunda bulundu. Aziz Yıldırım, bu olayı "itibar suikastı" olarak değerlendirdi.

Aziz Yıldırım o dönemde yaptığı açıklamalarda oldukça sert bir ton kullanarak şu ifadeleri kullandı: - Benimle her türlü mücadeleyi yapabilirler, her şeyi söyleyebilirler ama 13 yaşındaki bir çocuğu bu işlere karıştırmasınlar. Bu, namus meselesidir.

Bu olaydan kısa süre önce (Kasım 2024'te), Ali Koç ve Aziz Yıldırım EuroLeague maçında yan yana geldi. Ali Koç, Yaz Yıldırım için "koca camianın yapamadığını bir küçücük kız yaptı, Aziz Yıldırım'ın kızı böyle olur" diyerek övgü dolu sözler sarf eti.

Ancak bu olaydan sonra 2025'te de seçim oldu. Yıldırım aday olmadı. Sadettin Saran, Ali Koç'un karşısına çıkarak seçimi kazandı. Fenerbahçe başkanı oldu. İKİ ANA BAŞLIĞI VARDI Yıldırım, Eylül 2025'teki kritik süreçte aday olmamasının nedenlerini 2 ana başlıkta açıklamıştı: - Bu kulüpte Aziz Yıldırım, Ali Koç, şu, bu olmasın. Gençler gelip bu kulübe sahip çıksınlar. Seçimin yapılma şeklini ve zamanlamasını onaylamadı - Fenerbahçe'nin imkanlarıyla mevcut yönetimin arzusu adına yapılan bir süreç.

