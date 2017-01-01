Akıllara durgunluk veren gelenek: Ölüleriyle birlikte yaşıyorlar
Asya ülkesi Endonezya'nın kuytu bir kasabasında hala sürdürülen gelenek şaşkına çeviriyor. Sulawesi adasına bağlı küçük bir yerde, ölüler mezara gömülmüyor, ev halkı ile birlikte aynı odada bekletiliyor. 'Toraja' ismi verilen bu kabile, cesetlerle birlikte yaşamayı, ölüye saygı olarak değerlendiriyor.
Endonezya'nın kuytu bir kasabasında hala sürdürülen gelenek akıllara durgunluk veriyor. Sulawesi adasına bağlı küçük bir yerde, ölüler mezara gömülmüyor, ev halkı ile birlikte aynı odada bekletiliyor. 'Toraja' ismi verilen bu kabile, cesetlerle birlikte yaşamayı, ölüye saygı olarak değerlendiriyor.
Hala devam ettirilen ve bir hayli ilginç karşılanan bu gelenek, şaşkınlıkla karşılansa da, kasaba halkı bunu ölülere saygının bir gereği olarak görüyor.
Toraja kabilesi, ölülerini defnetmiyor. Onları giyindirip kuşandırıyorlar ve eşyalarını da yanına bırakıyorlar.
Evlerinde muhafaza ettikleri ölüler için yemek bırakıyorlar.
Hatta, evde yaşayan çocuklar ses yaparsa, 'Büyükanne uyuyor, ses yapmayın' diyorlar.
Ölülerin çürümemesi için hemen her gün bir kimyasal sıvı ile vücutlarını temizliyorlar.
Bazı aileleler ise, ölülerine evinde bakmak yerine bu 'Kaya mezarlığı' denilen bu mezarlıklarda sergiliyorlar.
Kaya mezarlıklarında sergilenen ölüler için de aynı kimyasal ilaç kullanılıyor.
Ölümün bir son olmadığını düşünen halk, 'Ölüleri dışlamak yerine yaşamın merkezine koyuyoruz' diyor.
Formalin isimli bir karışımı cansız bedene sürerek, cesedin çürümesini engelleyen kasaba halkı, günde 4 öğün yemek taşıyor, ölü ile konuşmaya devam ediyor.
Babasını kaybeden ve halkın geri kalanı gibi cesedi evde tutan kasaba sakinlerinden Elisabeth Rante, bu tavrı şu sözlerle açıklıyor; 'Bunu yapmamızın nedeni onu çok seviyor ve sayıyor olmamız. Önceden birlikte yemek yerdik, şimdi bizim onu doyurmamız lazım'
Akıllara durgunluk veren gelenek: Ölüleriyle birlikte yaşıyorlar
Akıllara durgunluk veren gelenek: Ölüleriyle birlikte yaşıyorlar
Akıllara durgunluk veren gelenek: Ölüleriyle birlikte yaşıyorlar
Akıllara durgunluk veren gelenek: Ölüleriyle birlikte yaşıyorlar
Akıllara durgunluk veren gelenek: Ölüleriyle birlikte yaşıyorlar
Akıllara durgunluk veren gelenek: Ölüleriyle birlikte yaşıyorlar
Akıllara durgunluk veren gelenek: Ölüleriyle birlikte yaşıyorlar
Akıllara durgunluk veren gelenek: Ölüleriyle birlikte yaşıyorlar
Akıllara durgunluk veren gelenek: Ölüleriyle birlikte yaşıyorlar
Akıllara durgunluk veren gelenek: Ölüleriyle birlikte yaşıyorlar
Akıllara durgunluk veren gelenek: Ölüleriyle birlikte yaşıyorlar
Akıllara durgunluk veren gelenek: Ölüleriyle birlikte yaşıyorlar