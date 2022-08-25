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Teknoloji-Bilişim
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Akıl sağlığını ölçen akıllı yüzük

2022-08-25 02:18:17
Akıl sağlığını ölçen akıllı yüzük

Happy Healthy, akıl sağlığını ölçebilen ilk giyilebilir yüzük satışa sunuldu.

#1
Foto - Akıl sağlığını ölçen akıllı yüzük

Giyilebilir teknolojiler gelişmeye devam ediyor. Dr. Dustin Freckleton ve Tinder’ın kurucusu olarak bilinen Sean Rad’ın yeni girişimi Happy Health, ilk ürününü duyurdu. Happy Ring adındaki akıllı yüzük sayesinde ruh hali ve stres seviyesi takip edilebilecek.

#2
Foto - Akıl sağlığını ölçen akıllı yüzük

Akıllı yüzük Happy Ring özellikleri ve fiyatı Geçtiğimiz dönemde 60 milyon dolarlık fonlama alan Happy Health, ilk ürününü satışa çıkarıyor.

#3
Foto - Akıl sağlığını ölçen akıllı yüzük

Biyometrik sensörler ve yapay zeka kullanan Happy Ring, kullanıcının ruh halini takip etmeyi ve stres seviyesini ölçmeyi hedefliyor.

#4
Foto - Akıl sağlığını ölçen akıllı yüzük

Şirketin açıklamasına göre, akıllı yüzükte elektrodermal aktivite (EDA) sensörü bulunuyor.

#5
Foto - Akıl sağlığını ölçen akıllı yüzük

Akıllı yüzükte ayrıca insan derisine uygun dört elektrot, dört ışık, ivmeölçer ve iki sıcaklık sensörü yer alıyor. Bu sayede değişen stres seviyesini takip ediyor. Yapay zeka ise “mental karnenizi” oluşturabiliyor.

#6
Foto - Akıl sağlığını ölçen akıllı yüzük

Sean Rad’ın açıklamasına göre Happy Ring, stresinizi yönetmenize ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olacak. Bilimsel olarak kanıtlanmış egzersizleri yapay zeka aracılığıyla kullanıcıya sunacaklarını da söyledi.

#7
Foto - Akıl sağlığını ölçen akıllı yüzük

Happy Health kurucu ortağı Paul Berns, “Fitness yolculuğunuzda size yardımcı olacak birçok giyilebilir cihaz olsa da, zihni ve genel refahınız üzerindeki etkisini yaygın olarak görmezden gelirler. Duygusal durumumuzu ölçme ve anlama yeteneği, daha iyi sağlıkla sonuçlanan alışkanlıkları belirlememize yardımcı olacak” dedi.

#8
Foto - Akıl sağlığını ölçen akıllı yüzük

Happy Ring için bekleme listesi de açılmış durumda. Yüzük için ön ödeme yapan kullanıcılar öncelikli olacakken; aylık, yıllık veya 24 aylık abonelik katmanla sunulacak.

#9
Foto - Akıl sağlığını ölçen akıllı yüzük

Abonelik fiyatları ise aylık 30 dolar, yıllık 24 dolar ve 24 aylık ise 20 dolar civarında.

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