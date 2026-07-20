Akdeniz'deki orkinos avı küresel tehdit: Avcı gemileri dünyayı zehirliyor

LOJİSTİK SÜREÇLERİ DE OPTİMİZE ETMEK GEREKİYOR: Dereli, çalışmada 2023 ve 2024 av sezonlarına ait gerçek yakıt tüketim verilerinin, beyan edilen balık miktarları, çiftlik transfer kayıtları ve tedarik zinciri verileriyle çapraz kontrol edilerek metodolojik güvenilirliğin artırıldığını, böylece saha verisine dayalı daha sağlam bir analiz ortaya konulduğunu söyledi. Gırgır balıkçılığında yakıt tüketiminin büyük bölümünün arama ve seyir aşamalarında gerçekleştiğini belirten Dereli, operasyonel verimliliğin artırılmasının emisyon azaltımında kritik rol oynadığını vurguladı. Dereli, "Toplam yakıtın yaklaşık yüzde 90'ı arama ve av sahalarına ulaşım sırasında tüketiliyor. Bu nedenle sadece avlama teknolojisini değil, lojistik süreçleri de optimize etmek gerekiyor." dedi. Seyir hızının düşürülmesi, pervane verimliliğinin artırılması ve düşük sürtünmeli ekipman kullanımının önemli kazanımlar sağlayabileceğini vurgulayan Dereli, rota optimizasyonu ve dijital karar destek sistemlerinin de yakıt tüketimini ciddi oranda azaltabileceğini bildirdi. Dereli, yüksek teknolojiye dayalı balık toplama cihazları ve yapay zeka destekli sistemlerin kullanımının filolarda önemli verimlilik artışı sağlayabileceğine, bu tür uygulamaların yakıt tüketimini ve operasyon süresini önemli ölçüde düşürebildiğine işaret etti. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve uluslararası düzenlemeler doğrultusunda karbon ayak izinin azaltılmasının sektörün rekabet gücü açısından kritik hale geldiğini dile getiren Dereli, "Canlı taşıma lojistiğinin optimize edilmesi, dijital avcılık yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve hibrit sistemler gibi yeşil teknolojilerin benimsenmesi artık kaçınılmaz bir gereklilik." değerlendirmesinde bulundu.