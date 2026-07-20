Akdeniz'deki orkinos avı küresel tehdit: Avcı gemileri dünyayı zehirliyor

EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DA ZORUNLULUK HALİNE GELMİŞTİR: Akbaş ise Türkiye'nin de üyesi olduğu Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonu (ICCAT) kapsamında türün, uluslararası sular ve kota sistemiyle yönetildiğini kaydederek, "52 üye ülkeyle birlikte Türkiye de bu yapının içinde yer alıyor ve mavi yüzgeçli orkinosun sürdürülebilir yönetimi için kurallara sıkı şekilde uyuyoruz." şeklinde konuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, türün avcılık, taşımacılık ve transfer süreçlerinin uluslararası düzenlemeler çerçevesinde kontrol edildiğini anlatan Akbaş, üretim planlaması kapsamında mavi yüzgeçli orkinosun kota yönetimine dahil edildiğini bildirdi. Akbaş, türe ait uluslararası ilginin yüksek değerli ticaretinden kaynaklandığını, bu nedenle komisyon mekanizmalarıyla sıkı bir denetim ve takip sistemi yürütüldüğünü söyledi. Akademik çalışmaların türün sürdürülebilir yönetimi açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Akbaş, avcılık faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarının ölçülmesine yönelik yürüttükleri çalışmayı bu alanda önemli bir ilk olarak nitelendirdi. İklim değişikliği ve sınırda karbon düzenlemelerinin sektör üzerindeki etkisine de değinen Akbaş, emisyon hesaplamalarının gelecekte ticaret politikaları açısından belirleyici olacağını ifade etti. Akbaş, "Deniz ekosistemleri aynı zamanda küresel oksijen üretimi ve karbon yutak kapasitesi açısından kritik rol oynuyor. Bu nedenle emisyonları doğru ölçmek, yalnızca çevresel değil ekonomik sürdürülebilirlik açısından da zorunluluk haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.