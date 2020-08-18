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Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan iyice çirkinleşti! Müslüman Türklerin evlerini işaretlediler

2020-08-18 14:29:09
Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan iyice çirkinleşti! Müslüman Türklerin evlerini işaretlediler

#1
Foto - Yunan komandolarının Müslüman Türklerin yaşadığı Gökçepınar köyündeki korkuya neden olan tatbikata air fotoğraflar basına sızdı. Bir Yunan internet sitesi, söz konusu fotoğrafların çekilebileceği olası noktaları işaretleyerek Türkleri hedef göstermekten geri durmadı.

Yunan komandolarının Müslüman Türklerin yaşadığı Gökçepınar köyündeki korkuya neden olan tatbikata air fotoğraflar basına sızdı. Bir Yunan internet sitesi, söz konusu fotoğrafların çekilebileceği olası noktaları işaretleyerek Türkleri hedef göstermekten geri durmadı.

#2
Foto - KORKUYA NEDEN OLDU - İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesi’ne bağlı Gökçepınar köyünde geçen hafta Yunan komandoların yaptığı tatbikat köy halkında endişeye neden oldu.

KORKUYA NEDEN OLDU - İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesi’ne bağlı Gökçepınar köyünde geçen hafta Yunan komandoların yaptığı tatbikat köy halkında endişeye neden oldu.

#3
Foto - FOTOĞRAFLARIN ÇEKİLDİĞİ OLASI YERLERİ İŞARETLEDİLER! - Yunanistan’da faaliyet gösteren bir internet sitesi de, köyde bulunan Yunan komandolarının fotoğrafların çekilmiş olabileceği noktaları işaretleyerek Müslüman Türkleri hedef gösterdi.

FOTOĞRAFLARIN ÇEKİLDİĞİ OLASI YERLERİ İŞARETLEDİLER! - Yunanistan’da faaliyet gösteren bir internet sitesi de, köyde bulunan Yunan komandolarının fotoğrafların çekilmiş olabileceği noktaları işaretleyerek Müslüman Türkleri hedef gösterdi.

#4
Foto - Söz konusu sitede, askerlerin bulunduğu noktadan fotoğrafın çekildiği olası yerler bir bir işaretlendi. Söz konusu skandalla hiçbir Yunanlı yetkilinin açıklamada yapmaması da tepki çekti.

Söz konusu sitede, askerlerin bulunduğu noktadan fotoğrafın çekildiği olası yerler bir bir işaretlendi. Söz konusu skandalla hiçbir Yunanlı yetkilinin açıklamada yapmaması da tepki çekti.

#5
Foto - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN BÖLGEDEKİ TÜRKLERE DESTEK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan askerlerinin Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgedeki tatbikatına ilişkin çok net mesajlar vermişti. Erdoğan,

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN BÖLGEDEKİ TÜRKLERE DESTEK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan askerlerinin Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgedeki tatbikatına ilişkin çok net mesajlar vermişti. Erdoğan, "Batı Trakya’da soydaşlarımızın kabristanını silahla taradılar. Bunlar hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereken neyse vakti saati geldiğinde yaparız" demişti.

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