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Yaşam
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Akdamar Adası ile Van Kalesi aynı karede

2024-05-15 18:27:59
Akdamar Adası ile Van Kalesi aynı karede

Van'ın Gevaş ilçesi sınırlarında yer alan Akdamar Adası ile İpekyolu ilçesindeki Van Kalesi aynı kadrajda görüntülendi.

#1
Foto - Akdamar Adası ile Van Kalesi aynı karede

Yerli ve yabancı pek çok turistin kenti ziyaret etmesine vesile olan Akdamar adası ile Van kalesi, gündüz ve akşam görüntüsü ile dikkat çekiyor.

#2
Foto - Akdamar Adası ile Van Kalesi aynı karede

Akdamar Adası nerede?

#3
Foto - Akdamar Adası ile Van Kalesi aynı karede

Akdamar Adası, Türkiye'nin Van ve Bitlis illeri arasında bulunan Van Gölü'nün içinde yer alan ikinci büyük adadır.

#4
Foto - Akdamar Adası ile Van Kalesi aynı karede

Van'ın Gevaş ilçesi sınırları içerisinde yer alan adada Ermeniler´den kalma bir kilise bulunur.

#5
Foto - Akdamar Adası ile Van Kalesi aynı karede

Yüzölçümü yaklaşık 163.753 metrekare olan adanın toplam kıyı uzunluğu 3 kilometreyi bulmaktadır.

#6
Foto - Akdamar Adası ile Van Kalesi aynı karede

#7
Foto - Akdamar Adası ile Van Kalesi aynı karede

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