2024-05-15 18:27:59 Akdamar Adası ile Van Kalesi aynı karede
Van'ın Gevaş ilçesi sınırlarında yer alan Akdamar Adası ile İpekyolu ilçesindeki Van Kalesi aynı kadrajda görüntülendi.
Van'ın Gevaş ilçesi sınırlarında yer alan Akdamar Adası ile İpekyolu ilçesindeki Van Kalesi aynı kadrajda görüntülendi.
Yerli ve yabancı pek çok turistin kenti ziyaret etmesine vesile olan Akdamar adası ile Van kalesi, gündüz ve akşam görüntüsü ile dikkat çekiyor.
Akdamar Adası nerede?
Akdamar Adası, Türkiye'nin Van ve Bitlis illeri arasında bulunan Van Gölü'nün içinde yer alan ikinci büyük adadır.
Van'ın Gevaş ilçesi sınırları içerisinde yer alan adada Ermeniler´den kalma bir kilise bulunur.
Yüzölçümü yaklaşık 163.753 metrekare olan adanın toplam kıyı uzunluğu 3 kilometreyi bulmaktadır.
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